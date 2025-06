ELECQ presenta su sistema Inteligente de gestión energética en el evento «Drive to Zero 2025».

PARIS, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ELECQ revoluciona el sector de la carga de vehículos eléctricos en Europa. ELECQ presentó su sistema integral de gestión energética para el hogar en Drive to Zero 2025, un sistema que combina carga inteligente, integración de energía solar y control dinámico de la demanda.



Infraestructura de carga preparada para el futuro y adaptada a las necesidades energéticas dinámicas



Instalar un cargador de vehículos eléctricos potente puede sobrecargar los cuadros eléctricos antiguos o exigir costosas obras de renovación en el hogar. ELECQ resuelve este desafío con un sistema integrado que incluye un cargador doméstico tipo 2, un monitor de supervisión energética y la aplicación ELECQ, formando así una solución inteligente que se adapta en tiempo real a las condiciones energéticas del hogar.

Control total y gestión inteligente de la carga



El cargador doméstico ELECQ tipo 2 ofrece hasta 22 kW de carga CA con seguridad, inteligencia y eficiencia. A través de la aplicación ELECQ, los propietarios pueden:



programar la carga durante las horas de menor coste eléctrico;

ver el desglose de costes por sesión de carga;

exportar informes y recibir actualizaciones de firmware «OTA» (inalámbricas); y



supervisar el uso de la energía solar frente a la de la red eléctrica.



La gestión inteligente de carga de ELECQ garantiza una carga segura y eficiente tanto en hogares individuales como en instalaciones con múltiples cargadores.



A nivel doméstico, el monitor de supervisión energética registra el consumo en tiempo real y se comunica de forma inalámbrica con el cargador mediante Wi-SUN. El cargador ajusta la potencia de salida de forma dinámica para evitar sobrecargas, lo que permite cargar a máxima velocidad sin necesidad de actualizar ni modificar el cuadro eléctrico instalado.



En hogares con varios vehículos eléctricos, el equilibrio dinámico de la carga (DLB, por su sigla en inglés) permite distribuir la energía de forma inteligente entre hasta 30 cargadores, sin necesidad de equipos adicionales. Esto evita la sobrecarga de la red, optimiza el uso de la energía y maximiza la eficiencia del sistema.



Modos de carga solar



ELECQ admite tres modos de carga solar: exclusivamente solar, priorizando la energía solar e ilimitado. Gracias a la coordinación en tiempo real entre la energía solar, la batería y la carga del vehículo eléctrico mediante el monitor de supervisión energética, el sistema ajusta la carga de forma dinámica. La conmutación inteligente de fases garantiza un aprovechamiento óptimo de la energía solar, incluso durante los periodos de baja generación.



Sistemas con protocolo OCPP y preparados para el futuro



Los cargadores ELECQ son compatibles con la integración directa del protocolo OCPP y ya están conectados a plataformas líderes como Last Mile Solutions, CLENERGY EV y SINTIO. El sistema es compatible con:



OCPP 1.6J; y

OCPP 2.0.1.

Un sistema preparado para el futuro con actualizaciones inalámbricas («OTA») al protocolo OCPP 2.1







Gracias a su arquitectura de doble canal (OCPP directo + Protocolo de servicio ELECQ), estos sistemas garantizan una amplia compatibilidad tanto con plataformas abiertas como con sistemas propios.





Más allá del ámbito residencial: expansión del ecosistema ELECQ



ELECQ amplía su solución fuera del ámbito de la carga residencial. Su oferta comercial incluye:

ELECQ Ready (con kits de instalación precableados);

ELECQ Biz (para empresas y flotas); y

ELECQ Station 60: un cargador rápido CC compacto de 60 kW con salida de doble puerto, equilibrio de la carga en tiempo real y control de corriente sin escalonamientos para maximizar el tiempo de funcionamiento.





La completa suite de software de ELECQ garantiza la conectividad en la nube con:

la aplicación ELECQ (para usuarios);

la aplicación ELECQ Partner (para instaladores); y

ELECQ Cloud (para el diagnóstico remoto, las actualizaciones inalámbricas «OTA» y el análisis energético).







Un diseño hecho para Europa, pero listo para asociarse

El sistema ELECQ cuenta con certificación para el mercado europeo por TÜV Rheinland, con los sellos CE, CB y RED, y ha sido probado para cumplir con las normativas RoHS, REACH y WEEE. Tanto si es propietario, instalador o una plataforma energética, ELECQ le facilita la gestión inteligente de la energía.



Visítenos en el pabellón 5.3, stand A22 de Paris Expo Porte de Versailles.



Conecte con nosotros:siga a ELECQ en LinkedIn



Conviértase en socio en:www.elecq.com

EMPRESA: ELECQ

CORREO ELECTRÓNICO: sales@elecq.com

PÁGINA WEB: https://www.elecq.com

Las fotos que acompañan a este anuncio están disponibles en

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/34575fc8-9d05-447f-96cc-fda142fb4493

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/bc290e72-0e63-498a-b865-6487cd684880

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.