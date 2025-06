15 年靜音創新：Framery 如何打造辦公艙

辦公艙的演變,從左到右:Pömpeli、Framery C、Framery O、Framery One

坦佩雷,芬蘭, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 設計、製造和銷售隔音辦公室艙的全球領導公司 Framery,自豪地宣布其成立 15 周年,這一里程碑也標誌著該公司發明辦公艙達 15 年,徹底改變了數百萬人的工作方式。

Framery 成立於 2010 年,源於大家在開放式辦公環境下工作時不能集中的不滿。 行政總裁兼聯合創始人 Samu Hällfors 當時只有二十多歲,正在開放式辦公室工作,他親身體驗到在持續有噪音的環境下難以保持專注。 Hällfors 回憶道:「持續的噪音,尤其是來自我們老闆的電話,令人非常困擾。 我和我的朋友建議他在其他地方接電話,他回答『那就給我買個電話亭吧』。」

這個請求激發了他的創意。 由於市場上並沒有此類選擇,Framery 的創始人們意識到這是一大機會。 他們在車庫裡製作了首個辦公艙原型,並親切地命名為「Pömpeli」(芬蘭語意思為「盒子」)。 這成為了全球首個商業辦公艙,於 2010 年推出。 它不僅滿足了對安靜的重要需求,還創造了一個全新的產品類別及 Framery 公司。 這引發了更多模型的推出和持續的創新。 在 2013 年,Framery 推出了 Framery O,這是首款實現 30dB 降音的辦公艙,至今仍是全球最暢銷的辦公艙之一。

起步時寂寂無名的 Framery 經歷了快速增長,成為高品質和有效隔音空間的代表。 最初只是為幾位同事提供解決方案的想法,現在已成為超過 100 個國家數百萬知識工作者的必需品,並獲許多全球領先的公司使用,包括 Nvidia、Puma、BCG 和 Microsoft 等行業巨頭。 如今,約 70% 福布斯 100 強公司透過 Framery 的產品,創造更具功能性和生產力的工作空間。



最新 Framery 智能辦公艙,從左到右依次為:Framery Six、Framery Four、Framery One 和 Framery One Compact

去年辦公艙行業迎來自 Framery 創造這一產品類別以來最重要的里程碑——推出首款智能 辦公艙 。 以 Framery 聞名的聲學私隱為基礎,新一代辦公艙融入了 智能辦公解決方案 ,以應對當前混合工作環境中最需要解決的挑戰。

Samu Hällfors 說:「智能功能與我們辦公艙設計的無縫融合,成為了行業的真正催化劑。 正如智能功能已成為許多其他產品類別的標準,我們將這視為辦公艙必要的演變,以確切地支持現代工作場所。」

為慶祝創立辦公艙行業 15 周年,Framery 把這里程碑視為未來創新和領導力的根基。 起始於車庫的事業,如今已成為現代工作空間設計的核心,Framery 持續推動我們工作方式的演變。

有關 FRAMERY

Framery 是全球隔音辦公艙和智能辦公解決方案的領導者,協助人們專注於完成重要的工作。 Framery 是超過 100 個國家的數百萬知識工作者工作時的必需品,並獲 Nvidia、Puma 和 Microsoft 等眾多全球領先公司所採用。 事實上,約 70% 福布斯 100 強公司使用 Framery 的產品。

如欲了解更多資訊,或欲請求採訪,請聯絡: media@framery.com

