深耕隔音空间 15 载：Framery 如何缔造了办公舱

办公舱的演变历程(从左至右):Pömpeli、Framery C、Framery O、Framery One

坦佩雷,芬兰, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为隔音办公舱设计、制造及营销领域的全球领军者,Framery 自豪地宣布迎来公司成立 15 周年庆,此里程碑也标志着公司发明办公舱已满 15 周年。这一发明深刻地改变了全球数百万人的工作体验。

Framery 创立于 2010 年,它的诞生源自人们在嘈杂的开放式办公环境中工作的共同槽点。 首席执行官兼联合创始人 Samu Hällfors 那时刚二十岁出头,在开放式办公室里工作,深受持续不断的噪音困扰。 Hällfors 回忆道:“各种声音不绝于耳,尤其是老板通电话的声音,简直让人崩溃。 我和朋友建议他换个地方接电话,结果他直接来了句:‘行啊,那你们给我买个电话亭呗。’”

这个要求让他们灵光一现。 既然市面上没有这样的产品,Framery 的创始人们便敏锐地捕捉到了这一巨大商机。 他们在自家车库里,建造出了第一个办公舱原型,并亲切地称之为 “Pömpeli”(芬兰语“盒子”的意思)。 2010 年,世界上第一个商用办公舱就此诞生。 它不仅解决了人们对于安静空间的需求,更开创了一个全新的产品领域,并造就了 Framery 这家公司。 自此,Framery 走上了不断创新并推出更多型号的道路。 2013 年,Framery O 横空出世,作为首个实现 30 分贝降噪的办公舱,时至今日,它依然是全球最畅销的产品之一。

从最初的简陋起步,到如今的指数级增长,Framery 已经成为了高品质和高效隔音空间的代名词。 它不再仅仅是为少数几个同事解决问题的方案,而是成为了全球 100 多个国家、数百万知识工作者的必备品,包括 Nvidia、Puma、BCG 和 Microsoft 等行业巨头在内,全球大多数头部企业都在使用 Framery 的产品。 如今,在福布斯全球 100 强企业中,大约有 70% 都在使用 Framery 的产品,以打造更实用、更高效的办公空间。



Framery 全新智能办公舱(从左至右):Framery Six、Framery Four、Framery One、Framery One Compact

去年,Framery 发布了首款 智能办公舱 ,堪称是自其发明办公舱以来,整个行业最具里程碑意义的成就。 这款新一代办公舱不仅延续了 Framery 卓越的隔音性能,更融入了 智能办公解决方案 ,直击当下混合办公环境中最紧迫的挑战。

Samu Hällfors 表示:“智能功能与我们实体办公舱设计的完美结合,真正引爆了整个行业。 正如智能功能已经成为众多产品类别的标配,我们认为对于办公舱而言,智能化也是大势所趋,是更好地服务于现代工作场所的必然进化。”

Framery 把庆祝开创办公舱行业 15 周年这一里程碑视为未来创新和巩固领导地位的全新起点。 最初从车库诞生的产品,如今已成为现代办公空间设计不可或缺的组成部分,Framery 也将继续推动工作方式的变革与发展。

关于 FRAMERY

Framery 是隔音舱和智能办公解决方案领域的全球领导者,致力于帮助人们专注于核心要务并高效完成工作。 在全球 100 多个国家,以及包括 Nvidia、Puma 和 Microsoft 在内的众多顶尖企业中,数百万知识工作者都将 Framery 的产品视为高效办公的必备利器。 实际上,福布斯全球 100 强企业中,约有 70% 都在使用 Framery 的产品。

如需了解更多信息,或欲请求采访,请联系: media@framery.com

