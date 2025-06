静けさの発明から15年：フラメリー (Framery) がオフィスポッドを生み出すまで

オフィスポッドの進化 (左から右へ):ポンペリ (Pömpeli)、フラメリーC (Framery C)、フラメリーO (Framery O)、フラメリー・ワン (Framery One)

フィンランド・タンペレ発, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 防音オフィスポッドの設計、製造、販売におけるグローバルリーダーであるフラメリーは、創業15周年を迎えたことを発表した。この節目は同時に、同社がオフィスポッドを発明し、何百万人もの働き方を根本から変えてから15年が経過したことも意味している。

2010年に設立されたフラメリーは、気が散るオープンプランオフィス環境での勤務に対する共通の不満から生まれた。 当時20代前半でオープンプランオフィスに勤務していたCEO兼共同創業者のサム・ハルフォース (Samu Hällfors) は、絶え間ない騒音の中で集中力を維持することの難しさを身をもって体験した。 「特に上司の電話の音が絶えず鳴り響いていて、本当にイライラしました」と、同氏は振り返る。 「友人と私が、上司に『どこか別の場所で電話してもらえませんか』と提案したところ、『じゃあ電話ボックスでも買ってくれよ』と返してきました」。

そのひと言が、ある着想に火をつけた。 当時そのような製品は存在していなかったため、フラメリーの創業者たちはそこに大きなビジネスチャンスがあることを見出した。 彼らは自宅のガレージで、最初のオフィスポッドの試作品を製作した。それは愛着を込めて「ポンペリ」 (フィンランド語で「箱」の意) と名付けられた。 この製品は、2010年に発売された世界初の商用オフィスポッドとなった。 それは静けさという重要なニーズを満たしただけでなく、新たな製品カテゴリーとフラメリーという企業そのものを生み出すきっかけとなった。 これを皮切りに、さらなるモデルと継続的なイノベーションが展開されていった。 2013年、フラメリーは「フラメリーO」を発売した。これは30dBの音声低減を実現した初のポッドであり、現在でも世界で最も売れているポッドのひとつである。

ささやかな始まりから、フラメリーは飛躍的に成長を遂げ、高品質かつ効果的な防音空間の代名詞となった。 もともとは数名の同僚のための解決策として始まった製品は、今では100か国以上にわたる数百万のナレッジワーカーにとって必要不可欠な存在となり、エヌビディア (NVIDIA)、プーマ (Puma)、BCG、マイクロソフト (Microsoft) といった業界大手を含む世界有数の企業の多くで活用されている。 現在、フォーブス「トップ100」企業の約70%が、より機能的で生産的な職場空間を実現するためにフラメリーの製品を採用している。



新しいフラメリー・スマートポッド (左から右) :フラメリー・シックス (Framery Six)、フラメリー・フォー (Framery Four)、フラメリー・ワン (Framery One)、フラメリー・ワン・コンパクト (Framery One Compact)

昨年、フラメリーがこの製品カテゴリーを創出して以来、オフィスポッド業界にとって最大の節目となる出来事が起きた。それが、初の スマートポッド の発売である。 フラメリーが誇る優れた音響プライバシーを基盤に、これらの次世代ポッドは、現代のハイブリッドワーク環境における最も差し迫った課題に対応する スマートオフィスソリューション を組み込んでいる。

「スマート機能と物理的なポッド設計をシームレスに融合させたことで、業界全体にとって真の変革の起爆剤となりました」と、サム・ハルフォースは語る。 「他の多くの製品カテゴリーでスマート機能が標準化されてきたように、オフィスポッドが現代の職場を真に支える存在となるためには、これは当然かつ不可欠な進化だと私たちは考えました」。

オフィスポッド業界を創出してから15年を迎えた今、フラメリーはこの節目を、将来に向けたイノベーションとリーダーシップの出発点と位置づけている。 ガレージから始まったその取り組みは、今や現代のワークスペース設計に不可欠な存在となり、フラメリーはこれからも働き方の進化を牽引し続ける。

フラメリーについて

フラメリーは、防音ポッドおよびスマートオフィスソリューションのグローバルリーダーとして、人々が本当に重要なことに集中し、成果を上げることを可能にしている。 フラメリーは、世界100か国以上にわたる数百万のナレッジワーカー、そしてエヌビディア、プーマ、マイクロソフトをはじめとする世界有数の企業にとって、成功する1日の業務に欠かせない存在である。 実際、フォーブス「トップ100」企業の約70%がフラメリーの製品を導入している。

詳細情報および取材依頼については、 media@framery.com まで問い合わせのこと。

本発表に付随するすべての写真はこちらから入手可能:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00116d3d-55c8-49d6-97bb-39896d50ca01

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38a240a8-128c-419b-a431-f596eb441efc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ade7f344-3555-4756-abe0-83b57a44a458

