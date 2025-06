15 שנים להמצאת השקט: איך Framery יצרה את Office Pod

האבולוציה של התא המשרדי משמאל לימין: Pömpeli, Framery C, Framery O, Framery One

טמפרה, פינלנד, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Framery, המובילה העולמית בתכנון, ייצור ושיווק של תאים משרדיים אטומים לרעש, גאה להכריז על יום השנה ה-15 שלה, ציון דרך שמסמל בנוסף 15 שנים מאז שהחברה המציאה את ה-Office Pod, ששינה באופן מהותי את אופן העבודה של מיליונים.

Framery, שנוסדה בשנת 2010, נולדה מתוך תסכולים משותפים של עבודה בסביבת משרד פתוח שמסיחה את הדעת. סמו האולפרס (Samu Hällfors), מנכ"ל ומייסד שותף, אז בתחילת שנות העשרים לחייו, עבד במשרד פתוח חווה ממקור ראשון את האתגרים של שמירה על ריכוז בתוך רעש מתמיד. "הרעש המתמיד, במיוחד משיחות הטלפון של הבוס שלנו, היה מתסכל להפליא", נזכר האולפרס. "חבר שלי ואני הצענו לו להעביר את השיחות שלו למקום אחר, והוא ענה, 'טוב, תקנו לי תא טלפון'."

הבקשה הציתה רעיון. מכיוון שלא היו קיימות אפשרויות כאלה, מייסדי Framery זיהו הזדמנות גדולה. במוסך שלהם, הם בנו את אב הטיפוס הראשון של Office Pod, שכונה בחיבה Pömpeli (המילה הפינית ל-"תא"). זה הפך ל-Office Pod המסחרי הראשון בעולם, שהושק בשנת 2010. מעבר לכך שהוא סיפק מענה לצורך המרכזי בשקט, הוא יצר קטגוריית מוצרים חדשה לגמרי ואת חברת Framery. זה הוביל לדגמים נוספים ולחדשנות מתמשכת. ב-20133, Framery השיקה את Framery O, התא הראשון שהשיג הפחתת דיבור ברמה של 30dB, והוא נותר אחד התאים הנמכרים ביותר בעולם עד היום.

מאז אותן התחלות צנועות, Framery צמחה באופן מעריכי, והפכה לשם נרדף למרחבים משרדיים אטומים לרעש איכותיים ויעילים. מה שהחל כפתרון עבור כמה עמיתים היה לצורך עבור מיליוני עובדי ידע ביותר מ-100 מדינות, והוא משמש את רוב החברות המובילות בעולם, כולל ענקיות בתעשייה כמו Nvidia, Puma, BCG ו-Microsoft. כיום, כ-70% מכל 100 החברות המובילות ברשימה של Forbes מסתמכות על מוצרי Framery כדי ליצור סביבות עבודה תפקודיות ופרודוקטיביות יותר.

התאים החכמים החדשים של Framery משמאל לימין: Framery Six, Framery Four, Framery One Compact, Framery One Compact

השנה שעברה סימנה ציון דרך משמעותי ביותר עבור תעשיית ה-Office Pods מאז ש-Framery המציאה את קטגוריית המוצרים הזו, עם השקת התא החכם הראשון. בהתבסס על הפרטיות האקוסטית המפורסמת של Framery, תאי הדור הבא הללו משלבים פתרונות משרדיים חכמים המתייחסים לאתגרים הדוחקים ביותר בסביבות העבודה ההיברידיות של ימינו.

"השילוב החלק הזה של תכונות חכמות עם העיצוב הפיזי של התא שלנו הפך לזרז אמיתי עבור התעשייה", אומר האולפרס. "בדיוק כפי שתכונות חכמות הפכו לסטנדרט בקטגוריות מוצרים רבות אחרות, ראינו בכך התפתחות צפויה והכרחית עבור Office Pods שיתמכו באמת במקום העבודה המודרני".

חברת Framery חוגגת 15 שנה להקמת תעשיית ה-Office Pod, ורואה ציון דרך זה כנקודת זינוק לחדשנות ומובילות עתידית. מה שהחל במוסך הפך לחלק בלתי נפרד מעיצוב חללי עבודה מודרניים, ו-Framery ממשיכה להניע את התפתחות אופן העבודה שלנו.

אודות FRAMERY

Framery היא המובילה העולמית בפיתוח תאים אטומים לרעש ופתרונות משרדיים חכמים, המאפשרים לאנשים להתמקד במה שחשוב באמת, ולבצע את מה שצריך לעשות. Framery היא הכרח ליום עבודה מוצלח עבור מיליוני עובדי ידע ביותר מ-100 מדינות וברוב החברות המובילות בעולם כולל Nvidia, Puma ומיקרוסופט. למעשה, כ-70% מכל 100 החברות המובילות בפורבס משתמשות במוצרים שלנו.

למידע נוסף ובקשות לראיונות אנא צרו קשר: media@framery.com

כל התמונות הנלוות להודעה זו זמינות בכתובות:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/00116d3d-55c8-49d6-97bb-39896d50ca01

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/38a240a8-128c-419b-a431-f596eb441efc

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ade7f344-3555-4756-abe0-83b57a44a458

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.