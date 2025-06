15 Jahre Stille am Arbeitsplatz: Wie Framery die Bürokabine erfand

Die Entwicklung der Bürokabine, von links nach rechts: Pömpeli, Framery C, Framery O, Framery One

TAMPERE, Finnland, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Framery, das weltweit führende Unternehmen im Bereich Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von schallisolierten Bürokabinen, freut sich, sein 15-jähriges Bestehen bekannt zu geben – ein Meilenstein, der zugleich 15 Jahre seit der Erfindung der Bürokabine durch das Unternehmen markiert, die die Arbeitsweise von Millionen Menschen grundlegend verändert hat.

Das im Jahr 2010 gegründete Unternehmen Framery wurde aus der gemeinsamen Unzufriedenheit mit der Arbeit in einem Großraumbüro heraus geboren. Samu Hällfors, CEO und Mitbegründer, war damals Anfang zwanzig und arbeitete in einem Großraumbüro. Er erlebte aus erster Hand, wie schwierig es ist, sich inmitten von ständigem Lärm zu konzentrieren. „Der ständige Lärm, vor allem durch die Telefonate unseres Chefs, war unglaublich frustrierend“, erinnert sich Hällfors. „Mein Freund und ich schlugen ihm vor, seine Anrufe woanders entgegenzunehmen, und er antwortete: „Dann kauft mir doch eine Telefonzelle.“

Und genau das war die Initialzündung für die Idee. Da es an entsprechenden Optionen mangelte, sahen die Gründer von Framery darin eine große Chance. In ihrer Garage bauten sie den ersten Prototyp einer Bürokabine, den sie liebevoll „Pömpeli“ (ein finnisches Wort für „Kabine“ oder „Kasten“) nannten. Daraus wurde die erste kommerzielle Bürokabine der Welt, die 2010 auf den Markt kam. Sie erfüllte nicht nur das wichtige Bedürfnis nach Ruhe, sondern schuf auch eine ganz neue Produktkategorie und das Unternehmen Framery. Es folgten weitere Modelle und kontinuierliche Innovationen. 2013 brachte das Unternehmen Framery O auf den Markt, die erste Bürokabine mit einer Reduzierung von Sprechgeräuschen um 30 dB, die bis heute eine der meistverkauften Bürokabinen der Welt ist.

Seit diesen bescheidenen Anfängen ist Framery exponentiell gewachsen und zum Synonym für qualitativ hochwertige und schallisolierte Räume geworden. Was als Lösung für einige wenige Kollegen begann, ist heute eine Notwendigkeit für Millionen von Wissensarbeitern in über 100 Ländern, die von den meisten führenden Unternehmen der Welt genutzt wird, darunter Branchenriesen wie Nvidia, Puma, BCG und Microsoft. Heute nutzen etwa 70 % aller „Forbes Top 100“-Unternehmen die Produkte von Framery, um funktionellere und produktivere Arbeitsbereiche zu schaffen.



Die neuen smarten Bürokabinen von Framery, von links nach rechts: Framery Six, Framery Four, Framery One, Framery One Compact

Das vergangene Jahr markierte den wichtigsten Meilenstein für die Bürokabinenbranche, seit Framery die Produktkategorie mit der Einführung der ersten smarten Bürokabine erfunden hat. Aufbauend auf der bekannten akustischen Privatsphäre von Framery sind diese Kabinen der nächsten Generation smarte Bürolösungen , die die dringendsten Herausforderungen der heutigen hybriden Arbeitsumgebungen angehen.

„Diese nahtlose Verschmelzung von intelligenten Funktionen mit unserem physischen Kabinendesign wurde zu einem echten Katalysator für die Branche“, so Samu Hällfors. „So wie intelligente Funktionen in vielen anderen Produktkategorien zum Standard geworden sind, erachten wir diese Entwicklung auch bei Bürokabinen als wünschenswert und notwendig, um den modernen Arbeitsplatz wirklich zu unterstützen.“

Framery feiert das 15-jährige Jubiläum der Bürokabinenbranche und betrachtet diesen Meilenstein als Ausgangspunkt für zukünftige Innovationen und Marktführerschaft. Was in einer Garage begann, ist zu einem integralen Bestandteil der modernen Arbeitsplatzgestaltung geworden. Aber das war erst der Anfang: Framery treibt die Entwicklung der modernen Arbeitswelt weiter voran.

