K Wave Media, Inc. (纳斯达克股票代码：KWM) (以下简称“K Wave”或“公司”) 宣布签订 5 亿美元股权购买融资协议以支持比特币财资战略

KWM 宣布战略目标:将效仿 2024 年全球表现最佳股票 Metaplanet Inc.(回报率超过 4000%)的模式,立志成为“韩国的 Metaplanet”

纽约和韩国首尔, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 韩国首家在纳斯达克上市的媒体联盟 K Wave Media, Inc. (纳斯达克股票代码:KWM) (以下简称“K Wave”或“公司”) 今日宣布,公司已与 Bitcoin Strategic Reserve KWM LLC 签订了证券购买协议,规定公司出售至多 5 亿美元的普通股。

此次融资所得款项将用于支持公司以比特币为中心的数字资产财资战略,以及营运资金和并购活动,进一步拓展其内容和 K-POP 相关业务。 根据该计划,在特定限制条件下,K Wave 将把此次融资出售股票所得款项的相当一部分用于购买、长期持有比特币 (BTC) 并优化其收益——这使其成为首批将比特币直接纳入核心财资运营的上市媒体公司之一。 此外,公司计划运营比特币 Lightning Network 节点,并投资比特币原生基础设施,以增强去中心化并获取链上交易奖励。

K Wave 致力于成为“韩国的 Metaplanet”——这一目标借鉴了日本 Metaplanet Inc. 的模式。后者在采用比特币储备战略后,成为 2024 年全球表现最佳股票,并在 2025 年持续领先。 K Wave 认为,类似模式(结合公开市场融资与聚焦比特币的财资计划)将吸引亚洲及全球投资者的关注。 随着公司媒体与娱乐业务的不断增长、比特币财资储备的建立,以及 KWM 对比特币的使用,消费者将能够在 WEB3 环境中体验 KWM 的内容和 K-pop 商品,这将成为推动公司更快速增长的催化剂。

公司的资产财资战略体现了其对创新和前瞻性资产管理的承诺。 该战略的核心计划包括:

收购并持有 比特币 作为主要的公司储备资产

作为主要的公司储备资产 将比特币收益再投资于更多比特币购买和基础设施计划,以深化与比特币生态系统的互动。

允许 KWM 的消费者在 WEB3 环境中使用比特币购买 KWM 的内容和 K-pop 商品。 投资者可以使用 KWM 批准的币种(包括比特币)投资高品质的韩国电影和 K-pop 项目。



通过采用比特币作为其核心储备资产,K Wave 旨在利用世界上最安全、最分散的数字货币加强其资产负债表,同时在战略上与不断发展的全球比特币经济与 Web3 未来接轨。

KWM 董事会主席 Choi, Pyeungho 评论道:

“K Wave Media 大胆采用比特币作为财资储备资产,这一具有远见的举措标志着数字媒体与去中心化金融的日益融合。 我们很荣幸能支持 K Wave 在内容领域引领 Web3 整合的使命,并相信这一战略将为其股东创造强大的长期价值。”

K Wave Media 联合临时首席执行官 Ted Kim 补充道:

“在 K Wave,我们正在重新构想媒体的未来——这包括我们的财务基础。 比特币提供的不仅仅是一种价值存储,更是创新、独立和全球可扩展性的基础。 通过将比特币纳入我们的核心战略,我们加强了对去中心化、灵活性和面向未来的价值创造的承诺。 这是 K Wave 发展的决定性一步,也是创意金融未来的重要里程碑。它将进一步助力 KWM 制作韩国最优质的内容,并通过拓展演唱会管理、音乐发行等业务,巩固其在 K-pop 整个生态系统中的地位。

关于 K Wave Media

K Wave Media Ltd 成立于 2023 年,总部位于开曼群岛,是一家多元化娱乐公司,旗下韩国运营公司专注于高品质韩流内容制作、K-pop 商品及韩娱投资。 K Wave 高度重视创作者赋能和区块链整合,为全球受众提供独特的客户体验。 通过构建支持去中心化所有权、实时创作者变现和加密原生互动的生态系统,公司正在重新定义娱乐、科技与金融的交汇点。

本新闻稿包含前瞻性陈述。 前瞻性陈述涉及有关计划、目标、目的、战略、未来事件或业绩的陈述,以及基本假设和其他非历史事实的陈述。 由于市场条件、监管动态及公司成功整合收购业务的能力等各种因素和不确定性,公司的实际结果可能与任何前瞻性陈述中表达的结果存在重大差异。 公司向美国证券交易委员会提交的报告中讨论了这些及其他可能影响公司业务、经营业绩和财务状况的重要因素和风险。 因此,投资者请注意不要过度依赖本新闻稿中的任何前瞻性陈述。 公司不承担公开修订这些前瞻性陈述以反映本新闻稿发布之日后发生的事件或情况的义务。

