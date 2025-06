K Wave Media, Inc. (Nasdaq: KWM) (「K Wave」或「公司」) 宣布簽署 5 億美元股權購買協議，以支持比特幣財庫策略

KWM 宣布其策略意圖,欲仿照 Metaplanet Inc. 的模式成為「韓國版的 Metaplanet」,Metaplanet 在 2024 年的表現卓越,回報率超過 4,000%

紐約和首爾,南韓, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 首個在納斯達克上市的韓國媒體聯盟K Wave Media, Inc. (Nasdaq: KWM) (「K Wave」或「公司」),於今天宣布已與 Bitcoin Strategic Reserve KWM LLC 簽署了一項證券購買協議,該協議允許公司出售最多 5 億美元的普通股。

資金收益將用於支持公司以比特幣為中心的數碼資產財庫策略,以及用於營運資金和併購活動,進一步擴展其內容和 K-POP(韓國流行音樂)相關業務。 在這項舉措下,K Wave 將在某些限制條件下使用出售股份中獲得的部分收益,分配用於比特幣 (BTC) 的購買、長期持有和收益最佳化,這使其成為首批直接將 BTC 整合至核心財庫營運的上市媒體公司之一。 此外,公司計劃營運比特幣閃電網絡 (Bitcoin Lightning Network) 節點並投資於比特幣原生基礎設施,以加強去中心化並推動鏈上交易獎勵。

日本公司 Metaplanet Inc 採用了比特幣儲備策略之後,在 2024 年成為全球表現最優異的股票,並在 2025 年繼續大放異彩;K Wave 以該公司為參考,期望成為「韓國版的 Metaplanet」。 該公司相信類似的模式,即結合公開市場可及性和專注於比特幣財庫的舉措,將能夠引起亞洲及全球投資者的共鳴。 隨著媒體和娛樂業務不斷發展,KWM 的比特幣財庫以及比特幣的使用將使消費者能夠在 WEB3 環境中體驗 KWM 的內容和 K-pop 產品,並成為加速增長的催化劑。

公司的資產財庫策略體現了其對創新和前瞻性資產管理的承諾。 該策略下的主要舉措包括:

收購和持有 比特幣 作為主要企業儲備資產

作為主要企業儲備資產 將比特幣收益再投資於額外的比特幣購買和基礎設施倡議,以加深與比特幣生態系統的聯繫。

允許 KWM 的消費者在 WEB3 環境中,使用比特幣購買 KWM 的內容和 K-pop 產品。 投資者可以利用 KWM 批准的幣種,包括比特幣,投資於高質素的韓國電影和 K-pop 項目。



K Wave 通過將比特幣作為核心儲備資產,利用全球最安全和去中心化的數碼貨幣鞏固其財務狀況,同時在策略上與不斷增長的全球比特幣經濟和 Web3 未來連成一線。

KWM 董事局主席 Choi, Pyeungho 評論道:

「K Wave Media 勇於採納比特幣作為財庫儲備資產,這項具有遠見的舉動預示著數碼媒體與去中心化金融之間日益融合的趨勢。 我們為支持 K Wave 的使命,在內容領域引領 Web3 整合感到自豪,並相信這一策略將為其股東創造強大而持久的價值。」

K Wave Media 的聯席臨時行政總裁 Ted Kim 補充道:

「K Wave 正在重新構想媒體的未來,這也包括我們的財務基礎。 比特幣不僅是儲存價值的工具,更是創新、獨立和全球可擴展性的基礎。 通過將比特幣融入我們的核心策略,我們加強了對去中心化、靈活性和面向未來的價值創造的承諾。 這是為 K Wave 及創意金融未來踏出的決定性一步,將進一步協助 KWM 製作韓國最佳內容,並有助 KWM 在 K-pop 整個生態系統中找到定位,讓其業務得以擴展至演唱會管理和音樂發行等領域。

關於 K Wave Media

K Wave Media Ltd 是一間多元化的娛樂公司,成立於 2023 年,總部位於開曼群島,在韓國擁有營運公司專注於製作優質的 K-content(韓國潮流內容)、K-pop 商品,以及 K-entertainment(韓國娛樂)投資。 K Wave 專注於創作者賦能和區塊鏈整合,為全球觀眾提供獨特的客戶體驗。 該公司通過建立一個支持去中心化擁有權、實時創作者變現和加密原生互動的生態系統,重塑娛樂、技術與金融的交匯點。

本新聞稿包含構成前瞻性陳述的聲明。 前瞻性聲明包括有關計劃、目的、目標、策略、未來事件或表現的陳述,以及基礎假設和其他非歷史事實的陳述。 公司的實際業績可能因各種因素和不確定性而與任何前瞻性聲明中所表達的業績有重大不利差異,這些因素包括市場狀況、監管發展以及公司成功整合收購業務的能力。 公司向證券交易委員會提交的報告中討論了上述及其他可能影響公司業務、營運業績和財務狀況的重要因素和風險。 基於這上述原因,我們提醒投資者不要過度依賴本新聞稿中任何前瞻性陳述。 公司沒有義務公開修訂這些前瞻性聲明,以反映本日期後發生的事件或情況。

媒體聯絡人

Red Rooster PR

Evan Sneider

esneider@redroosterpr.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.