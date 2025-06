Bitget משתפת פעולה עם מרכז הבלוקצ'יין של אוניברסיטת ציריך, ומספקת הזדמנויות ומלגות לסטודנטים

ויקטוריה, איי סיישל, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים המובילה וחברת Web3, הכריזה על שותפות עם אוניברסיטת ציריך, אחת משלוש האוניברסיטאות המובילות בעולם (על פי דירוג Coindesk לשנת 2021/22) לחינוך בתחום הבלוקצ'יין. הבורסה תעניק חסות למהדורה השישית של תוכנית הלימודים Deep Dive into Blockchain 2025 של בית הספר הבינלאומי ללימודי קיץ - במרכז הבלוקצ'יין של אוניברסיטת ציריך (UZH BCC), והיא תציע מלגות והזדמנויות קריירה לסטודנטים המתעניינים בבלוקצ'יין. זה מסמן פרק חדש במחויבותה של Bitget לחינוך בתחום הבלוקצ'יין ולהעצמת נוער.

יוזמת המלגות, כחלק מהתוכנית Blockchain4Youth (B4Y) הרחבה יותר של Bitget, בהיקף של 10 מיליון דולר, שואפת להנגיש חינוך לבלוקצ'יין ברמת השפעה גבוהה לסטודנטים מבריקים ובעלי מוטיבציה, ולהציג בפניהם הזדמנויות רחבות יותר. Deep Dive into Blockchain (DDiB) הוא בית הספר הבינלאומי ללימודי קיץ המוביל של אוניברסיטת ציריך, והוא מתארח בפקולטה לעסקים, כלכלה ואינפורמטיקה בשיתוף פעולה עם Global Student Experience ובארגון של מרכז הבלוקצ'יין של אוניברסיטת ציריך בהנהגתו האקדמית של היו"ר, פרופ' ד"ר קלאודיו ג'יי טסונה (Prof. Dr Claudio J. Tessone). התוכנית בת שלושת השבועות מציעה מ חקר סוחף ורב-תחומי של תחום הבלוקצ'יין מנקודות מבט אקדמיות, טכנולוגיות, משפטיות וכלכליות.

"אנו שמחים לשתף פעולה עם Bitget עבור Deep Dive into Blockchain. תמיכתם מעצימה את הדור הבא של אנשי מקצוע בתחום הבלוקצ'יין על ידי הפיכת החינוך בכל רחבי העולם לנגיש יותר. שיתוף פעולה זה משקף את החזון המשותף שלנו לטיפוח חדשנות, גיוון וכישרון עולמי בתחום ה-Web3", אמר ד"ר קלאודיו ג'יי טסונה, פרופסור לטכנולוגיות בלוקצ'יין וספרי חשבונות מבוזרים, אוניברסיטת ציריך, ומנהל Deep Dive into Blockchain.

במערכת אקו סיסטם המוגדרת לעתים קרובות על ידי מורכבותה ומהירותה, החינוך נותר הגשר המתמשך ביותר בין חדשנות להבנה. בהתבסס על אמונות אלה, Bitget מממנת מלגות לעד 10 סטודנטים העומדים בקריטריונים האקדמיים והפיננסיים שנקבעו על ידי UZH. יותר מסתם סובסידיה, מלגת Bitget Blockchain4Youth היא אמונה שעתיד הבלוקצ'יין צריך להיבנות על ידי המוחות המוכשרים ביותר, לא רק המיוחסים ביותר.

כל מלגה תכסה באופן מלא שכר לימוד, לינה, תחבורה בתוך ציריך, גישה לחומרים אקדמיים וביקורים באתר, כמו גם השתתפות בתוכניות ואירועים בין-תרבותיים. מבנה תמיכה מקיף זה נועד להעצים את התלמידים להתמקד לא בלוגיסטיקה אלא בלמידה, ולצאת לא רק עם תעודה אלא עם פרספקטיבה עמוקה יותר.

"כמי שנכנס לתעשייה הזו מחוץ לתבנית המסורתית, אני יודע איזו גישה והזדמנויות יכולות לפתוח. המלגה הזו לא עוסקת רק בלימוד בלוקצ'יין - היא עוסקת בצייד מנהיגי העתיד בכלים לשאול, לבנות ולהשאיר את המרחב טוב יותר ממה שהם מצאו אותו. זה סוג המורשת שאנחנו רוצים לעזור לעצב", אמר ווגאר אוסי זאדה (Vugar Usi Zade ), מנהל התפעול הראשי של Bitget.

"ככל שהעולם זקוק ליותר מפתחים, עורכי דין או כלכלנים, הוא זקוק ליותר הוגים חוצי תחומים שמבינים את ההשפעה החברתית המלאה של הבלוקצ'יין", הוא הוסיף.

תוכנית 2025 תכלול גם כיתת אמן בהנחיית ווגאר אוסי זאדה, מנהל התפעול הראשי של Bitget, שתציע לסטודנטים תובנות ממקור ראשון מאחד הפעילים המובילים בתעשייה. דיאלוג זה בין האקדמיה לתעשייה מאפשר שותפות אסטרטגית ארוכת טווח בין Bitget לאוניברסיטת ציריך, שמעוגנת במטרות משותפות של חדשנות, חינוך ופיתוח אחראי.

עם השותפות הזו, Bitget לא רק מממנת חינוך. היא מעצבת את עתיד התעשייה.

לפרטים נוספים ועדכונים, בקרו בדף התוכנית הרשמי כאן.

