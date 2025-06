Bitget s’associe au Blockchain Center de l’Université de Zurich en offrant des bourses d’étude et des opportunités de carrière aux étudiants

VICTORIA, Seychelles, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, principale bourse de cryptomonnaies et société Web3, a annoncé la conclusion d’un partenariat avec l’Université de Zurich, classée au 3e rang mondial des meilleures universités (selon le classement Coindesk 2021/2022) pour l’enseignement de la blockchain. Bitget sponsorisera le programme « Deep Dive into Blockchain 2025 » de la 6e édition de l’université d’été internationale organisée au Blockchain Center de l’Université de Zurich (UZH BCC) en offrant des bourses d’étude et des opportunités de carrière aux étudiants intéressés par la blockchain. Ce partenariat marque un nouveau chapitre de l’engagement affiché par Bitget en faveur de l’enseignement de la blockchain et de l’autonomisation des jeunes.

Cette initiative d’attribution de bourses s’inscrit dans le cadre du programme plus vaste Blockchain4Youth (B4Y) de Bitget. Doté d’un budget de 10 millions de dollars, il vise à rendre l’enseignement de la blockchain à fort impact plus accessible aux étudiants brillants et motivés tout en leur offrant davantage d’opportunités. Deep Dive into Blockchain (DDiB) est le programme phare de l’université d’été internationale de l’Université de Zurich. Elle est accueillie par la Faculté de commerce, d’économie et d’informatique, en collaboration avec Global Student Experience, et organisée par l’UZH Blockchain Center, sous la direction académique de son président, le professeur Claudio J. Tessone. Ce programme d’une durée de trois semaines propose une exploration immersive et interdisciplinaire de la blockchain sous les angles académique, technologique, juridique et économique.

« Nous sommes ravis de collaborer avec Bitget pour la mise en œuvre du programme Deep Dive into Blockchain. En facilitant l’accès à la formation partout dans le monde, son soutien permet à la prochaine génération de professionnels de la blockchain de se développer. Cette collaboration reflète notre vision commune qui consiste à favoriser l’innovation, la diversité et les talents internationaux dans l’espace du Web3. » a déclaré Claudio J. Tessone, professeur de blockchain et de technologies de registres distribués à l’Université de Zurich et directeur du programme Deep Dive into Blockchain.

Dans un écosystème souvent défini en termes de complexité et de rapidité, l’éducation demeure la passerelle la plus durable entre innovation et compréhension. Forte de ces convictions, Bitget finance des bourses pour un maximum de 10 étudiants répondant aux critères académiques et financiers définis par l’UZH. Plus qu’une simple subvention, la bourse Blockchain4Youth de Bitget repose sur la conviction que l’avenir de la blockchain doit être bâti par les esprits les plus talentueux, et pas seulement par les plus privilégiés.

Chaque bourse couvrira intégralement les frais de scolarité, d’hébergement et de transport à Zurich, l’accès aux supports pédagogiques et aux visites sur site, ainsi que la participation à des programmes et événements interculturels. Cette structure de soutien complète est conçue de manière à permettre aux étudiants de se concentrer non pas sur la logistique, mais sur l’apprentissage, et de repartir non seulement avec un certificat, mais aussi avec une perspective plus approfondie.

« Pour avoir intégré ce secteur en dehors des sentiers battus, je sais ce que l’accès et les opportunités peuvent offrir. Cette bourse d’étude ne se limite pas à l’apprentissage de la blockchain : elle vise à doter les futurs leaders des outils nécessaires pour remettre en question, construire et optimiser l’espace du Web3. C’est le genre d’héritage que nous souhaitons contribuer à façonner », a déclaré Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget.

« Si le monde a besoin de développeurs, de juristes ou d’économistes, il a tout autant besoin de penseurs interdisciplinaires capables de comprendre pleinement l’impact sociétal de la blockchain », a-t-il ajouté.

Le programme 2025 proposera également une masterclass animée par Vugar Usi Zade, directeur de l’exploitation chez Bitget, qui offrira aux étudiants un aperçu direct de l’un des principaux acteurs du secteur. C’est ce dialogue entre le monde universitaire et le secteur privé qui est à l’origine de ce partenariat stratégique à long terme entre Bitget et l’UZH, solidement ancré dans des objectifs communs d’innovation, d’éducation et de développement responsable.

Grâce à ce partenariat, Bitget ne se contente pas de financer l’éducation. La crypto-bourse façonne l’avenir du secteur.

Pour obtenir des informations détaillées et actualisées, consultez la page officielle du programme ici.

À propos de Bitget

Établie en 2018, Bitget est la première plateforme d’échange de cryptomonnaies et société Web3 au monde. Au service de plus de 100 millions d’utilisateurs répartis dans plus de 150 pays et régions, la bourse Bitget s’engage à aider les utilisateurs à trader plus intelligemment grâce à sa fonctionnalité révolutionnaire de copy trading et ses autres solutions de trading, tout en fournissant un accès en temps réel aux cours du Bitcoin, de l’Ethereum et d’autres cryptomonnaies. Anciennement connu sous le nom de BitKeep, Bitget Wallet est un portefeuille cryptographique multichaînes de classe mondiale qui offre une gamme complète de solutions et de fonctionnalités Web3 et notamment, entre autres, des fonctionnalités de portefeuille, d’échange de jetons, de place de marché NFT ou de navigateur DApp.

Bitget est le fer de lance de l’adoption des cryptomonnaies grâce à des partenariats stratégiques, comme en témoigne son rôle de Partenaire crypto officiel de la meilleure ligue de football au monde, LA LIGA, sur les marchés de l’EST, de l’ASEAN et de l’Amérique latine, ainsi qu’en tant que partenaire mondial des athlètes olympiques turcs Buse Tosun Çavuşoğlu (championne du monde de lutte), Samet Gümüş (médaille d’or de boxe) et İlkin Aydın (équipe nationale de volley-ball). Bitget a pour vocation d’inciter la population mondiale à adopter les cryptomonnaies, symboles d’avenir.

Pour en savoir plus, consultez : Site Internet | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

Pour toute demande média, veuillez nous contacter à l’adresse suivante : media@bitget.com

Mise en garde sur les risques : les cours des actifs numériques sont sujets à des fluctuations et peuvent connaître une volatilité importante. Il est conseillé aux investisseurs de ne risquer que les fonds qu’ils sont prêts à perdre. La valeur de tout investissement peut être affectée et il est possible que vous n’atteigniez pas vos objectifs financiers ou que vous ne parveniez pas à récupérer votre capital. Nous encourageons les investisseurs à toujours solliciter les conseils d’un spécialiste financier indépendant et à tenir compte de leur expérience et de leur situation financière. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs. Bitget décline toute responsabilité envers toute perte potentielle encourue. Nulle disposition des présentes ne saurait être interprétée comme un conseil financier. Pour tout complément d’information, veuillez consulter nos Conditions d’utilisation.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e24973b7-136c-48b4-9a8a-b04836aea0be

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.