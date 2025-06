Monument publie les résultats financiers de son troisième trimestre 2025

Chiffre d’affaires brut de 19,85 millions USD et coût décaissé de 874 USD/once

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 05 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Monument Mining Limited (TSX-V : MMY et FSE : D7Q1), ci-après « Monument » ou la « Société », publie ce jour ses résultats financiers pour les trois mois et les neuf mois clos le 31 mars 2025, respectivement le « troisième trimestre » et le « cumul annuel » de l’exercice 2025. Sauf indication contraire, tous les montants sont exprimés en dollars américains. (Veuillez consulter le site www.sedar.com pour parcourir les résultats financiers in extenso.)

Cathy Zhai, présidente-directrice générale a déclaré « Au cours du troisième trimestre 2025, les performances de l’usine de flottation à la mine d’or de Selinsing ont été bien optimisées, comme prévu, grâce à la mise en service réussie du nouveau filtre-presse. Les réserves de trésorerie de la Société ont augmenté de 6,46 millions de dollars pour atteindre 29,54 millions de dollars, malgré le report de l’expédition de mars au trimestre suivant en raison de l’impact de « la guerre tarifaire », tandis que le fonds de roulement a augmenté de 7 millions de dollars pour atteindre 38,93 millions de dollars ».

Et de poursuivre « À Murchison, le plan de développement a progressé régulièrement avec une étude économique préliminaire menée par SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd (« SRK »), mise en valeur par la signature d’accords de collaboration avec deux sociétés d’exploration aurifères cotées à la Bourse des valeurs australiennes, en vue de traiter potentiellement le minerai de leurs projets voisins à l’usine de Burnakura. »

Faits marquants du troisième trimestre :

Liquidités disponibles à hauteur de 29,54 millions de dollars, en hausse de 6,46 millions de dollars pour atteindre 23,08 millions de dollars au troisième trimestre de l’exercice 2025, comparativement aux 7,49 millions de dollars de trésorerie disponible enregistrés au troisième trimestre de l’exercice 2024, soit une augmentation de 2,65 millions de dollars ;

Le fonds de roulement s’établissait à 38,93 millions de dollars, soit une augmentation de 18,38 millions de dollars ou de 89 % par rapport aux 20,55 millions de dollars comptabilisés au 30 juin 2024 ;

Le bénéfice net était de 4,86 millions de dollars, soit 0,01 dollar par action pour le troisième trimestre de l’exercice 2025, contre un bénéfice net de 0,88 million de dollars, soit 0,00 dollar/action pour le troisième trimestre de l’exercice 2024 ;

Marge brute du troisième trimestre de l’exercice 2025 établie à 12,51 millions de dollars, soit 73 % de plus que les 7,21 millions de dollars enregistrés au troisième trimestre de l’exercice 2024 ;

Performances de production :

Une production record de 9 543 onces d’or a été établie au cours du trimestre (données du troisième trimestre de l’exercice 2024 : 5 488 onces), avec un nouveau filtre-presse en service depuis mars 2025 ; Ventes arrêtées à 8 399 onces d’or à raison d’un prix moyen record de 2 945 dollars l’once pour un chiffre d’affaires brut de 19,85 millions de dollars (données du troisième trimestre de l’exercice 2024 : ventes arrêtées à 8 727 onces à concurrence d’un prix moyen de 2 097 dollars/once pour un chiffre d’affaires brut de 14,91 millions de dollars) ; Coût décaissé de 874 dollars par once vendue, contre 882 dollars l’once pour le troisième trimestre de l’exercice 2024 ; Total des frais de maintien calculé à 1 366 dollars par once vendue pour le troisième trimestre de l’exercice 2025, soit une augmentation de 7 % par rapport à l’enveloppe de 1 273 dollars l’once du troisième trimestre de l’exercice 2024 ; Des programmes de forage des ressources minérales ont été lancés en vue d’allonger la durée de vie de la mine.





Third Quarter and YTD Fiscal Year 2025 Production and Financial Highlights

Three months ended March 31, Nine months ended March 31, 2025 2024 2025 2024 Production Ore mined (tonnes) 217,303 200,676 532,531 790,264 Waste removed (tonnes) 2,079,437 2,777,069 6,454,008 7,565,320 Gold Sulphide Production Ore processed (tonnes) 191,664 166,478 550,976 536,189 Average mill feed grade (g/t) 1.76 1.49 1.78 1.62 Processing recovery rate (%) 88.20 68.50 83.49 69.82 Gold produced (oz) (1) 9,543 5,488 26,215 19,539 Gold sold (oz) 8,399 8,727 26,656 20,301 Financial (expressed in thousands of US$) $ $ $ $ Revenue 19,847 14,911 59,015 32,819 Gross margin from mining operations 12,511 7,213 35,664 14,991 Net Income before other items 9,296 2,715 26,321 5,606 Net income 4,863 884 16,699 204 Cash flows provided by operations 11,322 6,201 29,720 8,635 Working capital 38,929 17,406 38,929 17,406 Earnings per share – basic and diluted (US$/share) 0.01 0.00 0.05 0.00 Weighted average gold price US$/oz US$/oz US$/oz US$/oz - Realized price - sulphide production 2,945 2,097 2,718 1,917 Cash cost per ounce sold Mining 229 323 238 301 Processing 296 349 298 347 Royalties 281 149 267 162 Operations 68 61 73 68 Total cash cost per ounce sold (2) 874 882 876 878 Operation expenses 4 4 5 5 Corporate expenses 39 8 17 7 Accretion of asset retirement obligation 7 6 6 8 Exploration and evaluation expenditures 20 1 9 2 Sustaining capital expenditures 422 372 311 268 Total all-in sustaining costs per ounce sold(3) 1,366 1,273 1,224 1,168

(1) Out of total 9,543 ounces of gold production reported in Q3 FY 2025, of which 71 ounces were production adjustments.

(2) Total cash cost for sulphide plant production includes production costs such as mining, processing, tailing facility maintenance and camp administration, royalties, and operating costs such as storage, temporary mine production closure, community development cost and property fees, net of by-product credits. Cash cost excludes amortization, depletion, accretion expenses, capital costs, exploration costs and corporate administration costs.

(3) All-in sustaining cost per ounce includes total cash costs, operation expenses, and adds sustaining capital expenditures, corporate administrative expenses for the Selinsing Gold Mine including share-based compensation, exploration and evaluation costs, and accretion of asset retirement obligations. Certain other cash expenditures, including tax payments and acquisition costs, are not included.

RÉSULTATS DE LA PRODUCTION AURIFÈRE

Production aurifère au troisième trimestre

L’usine de flottation de sulfure a produit 9 543 onces d’or, dont 71 onces à titre d’ajustements. L’usine a traité 191 664 tonnes de minerai sulfuré avec une récupération moyenne améliorée de 88,20 % du fait de l’utilisation de nouveau filtre-presse, des améliorations et de l’optimisation de l’usine, de l’utilisation de nouveaux réactifs, dont un agent moussant à base d’éthylène glycol, et du traitement de minerai sulfuré de transition et de minerai sulfuré frais de qualité supérieure. Elle a en outre traité une proportion de minerai sulfuré de transition et de minerai sulfuré frais de qualité supérieure à 1,76 g/t plus importante qu’au troisième trimestre de l’exercice 2024.

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025, les activités minières se sont encore concentrées sur Buffalo Reef et Felda Block 7. La quantité de minerai extrait au cours du trimestre accuse une baisse de 8 % par rapport au troisième trimestre de l’exercice 2024. Cette baisse s’explique principalement par les mesures prises pour éviter les stocks excessifs de minerai et par l’amélioration de l’efficacité globale des coûts de production.

La quantité de minerai traité au cours du trimestre a été supérieure de 15 % à celle du troisième trimestre de l’exercice 2024 en raison de la meilleure disponibilité de l’usine et des performances accrues du nouveau filtre-presse permettant de résoudre les goulets d’étranglement du traitement.



Production aurifère depuis le début de l’exercice 2025

La production minière totalise 6 986 539 tonnes de matières extraites (contre les 8 355 584 tonnes produites au cours des neuf mois clos le 31 mars 2024 (le « cumul annuel de l’exercice 2024 »)), et compte 532 531 tonnes de minerai pour 6 454 008 tonnes de déchets (contre les 790 264 tonnes et les 7 565 320 tonnes respectives du cumul annuel de l’exercice 2024). Le taux de défruitement est passé à ce jour de 12,12 contre 9, 57 au cours de l’exercice 2024, en raison de la séquence d’exploitation minière et d’un volume plus élevé de stériles pour soutenir la continuité du minerai et assurer la durabilité de la production.

L’usine de traitement a traité 550 976 tonnes de minerai sulfuré depuis le début de l’exercice 2025, avoisinant une teneur de tête de 1,78 g/t et un taux de récupération de 83,49 %.



RÉSULTATS FINANCIERS

Résultats financiers du troisième trimestre

Les ventes d’or du troisième trimestre de l’exercice 2025 ont dégagé un chiffre d’affaires de 19,85 millions de dollars pour 8 399 onces d’or issues de l’usine de flottation de sulfure et vendues à raison d’un prix moyen record de 2 945 dollars l’once (comparé aux données du troisième trimestre de l’exercice 2024, soit 8 727 onces à 2 097 dollars l’once pour un chiffre d’affaires brut de 14,91 millions de dollars).

L’exploitation minière avant éléments hors caisse, amortissements et dépréciations enregistre une marge brute de 12,51 millions de dollars, soit une hausse de 73 % comparé aux 7,21 millions de dollars enregistrés au troisième trimestre de l’exercice 2024.

Le coût décaissé de la production d’or sulfuré a été réduit à 874 dollars l’once, contre 882 dollars l’once au troisième trimestre de l’exercice 2024, grâce à une diminution des coûts d’exploitation minière et de traitement par once, partiellement compensée par une redevance plus élevée par once en raison de la hausse du prix de vente de l’or.

Les flux de trésorerie nets générés par les activités d’exploitation s’élèvent à 11,32 millions de dollars au cours du trimestre, soit une augmentation de 5,12 millions de dollars par rapport aux 6,20 millions de dollars de trésorerie nette générés au cours du troisième trimestre de l’exercice 2024, principalement du fait d’une marge brute plus élevée résultant d’une teneur et d’un taux de récupération supérieurs, des prix de vente de l’or plus élevés et d’un coût décaissé par once inférieur.

Au 31 mars 2025, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société affichent 29,54 millions de dollars, soit une hausse de 18,68 millions de dollars par rapport aux 10,86 millions de dollars enregistrés au 30 juin 2024. Et les actifs courants ont dépassé les passifs courants de 38,93 millions de dollars (30 juin 2024 : 20,55 millions de dollars), ce qui démontre la solidité du fonds de roulement net.



Résultats financiers depuis le début de l’exercice 2025

Chiffre d’affaires de 59,02 millions de dollars, issu de la vente de concentrés d’or, comprenant 26 656 onces d’or vendues au prix moyen de 2 718 dollars l’once. Sur l’ensemble de l’exercice 2024, le chiffre d’affaires s’établissait à 32,82 millions de dollars à raison de 20 301 onces d’or vendues au prix moyen de 1 917 dollars l’once.

Coût total de l’exploitation minière calculé à 1,92 million de dollars, comparé aux 2,82 millions de dollars en cumul annuel pour l’exercice 2024.

Le total des coûts de traitement liés aux opérations de sulfure franchit la barre des 2,48 millions de dollars, par rapport aux 3,05 millions de dollars du cumul annuel enregistré pour l’exercice 2024.

L’exploitation minière avant éléments hors caisse, amortissements et dépréciations enregistre une marge brute de 35,66 millions de dollars, soit une hausse de 20,67 millions à 14,99 millions de dollars enregistrée en cumul annuel au cours de l’exercice 2024.

Le coût décaissé de la production d’or sulfuré par flottation a diminué de 876 dollars l’once (par rapport au cumul annuel enregistré sur l’exercice 2024 qui était de 878 dollars l’once pour le concentré d’or) en raison d’une baisse des coûts d’exploitation minière et de traitement par once, partiellement compensée par une redevance plus élevée par once due à la hausse du prix de vente de l’or.



DÉVELOPPEMENT ET EXPLORATION DE LA MINE

Mine d’or de Selinsing

Pré-décapage et réduction

L’exploitation minière s’est poursuivie à Buffalo Reef et à Felda Block 7 pour atteindre la partie à haute teneur du gisement. Le taux de défruitement a diminué au cours du troisième trimestre, comme prévu, une fois les activités de réduction réalisées conformément au calendrier d’exploitation minière.

Rénovation de l’installation de stockage des résidus miniers (ISRM)

Après achèvement de tous les travaux de construction pour la phase 6 relative au rehaussement à 540 mètres du remblai principal pour le stockage des résidus (TSF), l’attention s’est portée sur la phase 7, pour un rehaussement à 545 mètres. La planification d’une étude géotechnique sur site a été lancée, comprenant des carottages rotatifs ainsi que des essais de pénétration standard. Il est prévu de débuter les travaux de terrain ainsi que les essais en laboratoire qui suivront au quatrième trimestre de l’exercice 2025.

Usine de flottation et installations connexes

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025, l’optimisation de l’usine a porté sur ces éléments : remplacement des revêtements du concasseur à mâchoires, installation d’une nouvelle goulotte de décharge du concasseur à mâchoires, plusieurs ensembles de revêtements du concave et du manteau du concasseur à cônes, réparation des pompes d’alimentation cyclone et de décharge du broyeur à boulets secondaire, installation d’une nouvelle pompe du broyeur principal, d’une trémie de décharge, renforcement de la plateforme de travail dans la zone de la pompe cyclone, ainsi que la mise en place d’une nouvelle plateforme d’accès pour la maintenance dans la zone de l’épaississeur de concentré, ainsi que d’autres pompes et conduites. L’opération de filtre-presse, incluant un nouveau filtre-presse, un nouveau compresseur et un nouveau réservoir de concentré, ont été mis en service et utilisés avec succès au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025 à la suite d’une nouvelle optimisation de la conception et une centralisation des commandes électriques.

Exploration

Au cours du troisième trimestre, la Société a poursuivi son analyse de l’éventuelle extension des ressources minérales à Selinsing et a étudié une proposition de forage pour la conversion des ressources de Buffalo Reef. Une équipe d’exploration a été recrutée pour les besoins des programmes d’exploration et une installation de diagraphie, de coupe et d’échantillonnage a été mise en place. Le forage de comblement a débuté au cours du troisième trimestre 2025 (405 mètres forés) afin d’améliorer les estimations des ressources des fosses actuellement exploitées. Un nouveau programme de forage devrait débuter à la fin de l’exercice fiscal 2025. Il visera à identifier des minéralisations supplémentaires d’oxydes et de sulfures, à augmenter les ressources en dehors de l’actuelle fosse et à prolonger potentiellement la durée de vie de la mine.

Projet aurifère de Murchison

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025, la Société a poursuivi ses travaux d’examen du projet aurifère de Murchison, incluant une évaluation économique en vue d’une reprise de la production. C’est la société SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd qui réalise l’étude économique préliminaire. L’examen de la base de données géologiques et des archives a progressé significativement au cours des deuxième et troisième trimestres, et a été achevé en mai 2025, après le troisième trimestre de l’exercice 2025. Le programme de forage de confirmation a été planifié pour les concessions de Gabanintha, afin de permettre l’intégration de certaines ressources historiques dans le plan minier.

La Société a poursuivi le dialogue engagé avec le groupe aborigène local afin de construire une relation productive, de présenter ses intentions de production et dans le but d’obtenir le soutien du propriétaire traditionnel. Les infrastructures de traitement, d’hébergement, de restauration, de bureaux et constructions connexes ont été entretenues dans un bon état, garantissant leur disponibilité opérationnelle pour une mise en service en cas de reprise de la production. Les installations d’hébergement et de restauration étaient entièrement opérationnelles au cours du trimestre et équipées pour soutenir les activités administratives, d’exploration et d’exploitation minière.

Accords de collaboration

Au cours du troisième trimestre de l’exercice 2025, la Société a annoncé la signature de deux accords de collaboration, l’un avec Odyssey Gold Limited et l’autre avec Great Boulder Resources, en vue de potentiellement traiter le minerai de leurs projets via l’usine de Burnakura de Monument, sous réserve de disponibilité.

À propos de Monument

Monument Mining Limited (TSX-V : MMY, FSE : D7Q1) est un producteur d’or canadien bien établi qui détient et exploite la mine d’or de Selinsing en Malaisie en propriété exclusive, et qui pilote intégralement le projet aurifère de Murchison, situé en Australie-Occidentale. Dans la même région, la Société coparticipe au projet aurifère de Tuckanarra avec Odyssey Gold Ltd. à hauteur de 20 %. Elle emploie quelque 270 personnes dans les deux régions et s’engage en faveur du développement durable en respectant les normes les plus strictes qui soient en matière de gestion de l’environnement, de responsabilité sociétale, de santé et de sécurité pour ses employés et les populations avoisinantes.

Cathy Zhai, présidente et directrice générale

Monument Mining Limited

Suite 1580 - 1100 Melville Street

Vancouver, Colombie-Britannique, V6E 4A6

POUR EN SAVOIR PLUS, consultez le site Internet de la Société à l’adresse : www.monumentmining.com ou prenez contact avec :

Richard Cushing, MMY Vancouver

T : +1-604-638-1661 x102

rcushing@monumentmining.com

Clause de non-responsabilité relative aux déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse exprime des déclarations contenant des informations prospectives sur Monument, ses activités et ses projets (les « déclarations prospectives »). Les déclarations prospectives induisent des attentes, des plans, des objectifs ou des événements futurs ne relevant pas de faits historiques. Elles tiennent compte des projets de la Société en matière de projets miniers, de ses attentes quant à l’aboutissement de la période de montée en charge de la production à Selinsing jusqu’au niveau visé et son calendrier, de ses attentes relatives à sa capacité à poursuivre ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs, de ses attentes concernant la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium et leurs calendriers, et du calendrier et des résultats des autres événements et programmes proposés évoqués dans le présent communiqué de presse. En règle générale, les informations prospectives se caractérisent par l’emploi d’une terminologie prospective, comme « planifie », « s’attend à » ou à l’inverse « ne s’attend pas à », « est attendu », « budget », « prévu », « estime », « prévisions », « a l’intention de », « anticipe » ou à l’inverse « n’anticipe pas », ou « croit », ou des variations de même sens et par l’emploi d’expressions indiquant que certain(e)s actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », ou « seront pris(e)s », « se produiront » ou « seront atteint(e)s ». Les déclarations prospectives du présent communiqué de presse sont assujetties à divers risques, incertitudes et autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats ou réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont prévus ou exprimés. Ces risques et facteurs comprennent, sans toutefois s’y limiter les risques généraux liés aux incertitudes commerciales, économiques, concurrentielles, géopolitiques et sociétales, les incertitudes à propos des résultats des activités d’exploration actuelles, les incertitudes relatives à l’avancement et au calendrier des activités de développement, y compris celles liées à la montée en charge de Selinsing et à la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les incertitudes et les risques liés à la capacité de la Société à s’approvisionner en explosifs auprès de ses fournisseurs, les risques liés aux opérations à l’étranger, les autres risques inhérents à l’industrie minière et les autres risques décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur les projets de la Société, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Les hypothèses et facteurs majeurs utilisés pour élaborer les déclarations prospectives dans le présent communiqué de presse comprennent les attentes concernant le coût décaissé estimé par once de production d’or et les prévisions des flux de trésorerie qui en découlent, les facteurs économiques généraux et d’autre nature qui peuvent échapper au contrôle de Monument, les hypothèses et les attentes relatives aux résultats de l’exploration issue des projets de la Société, les hypothèses sur le prix futur de l’or et d’autres minéraux, le calendrier et la hauteur estimée de la production future, les hypothèses de calendrier et de résultats des activités de développement, y compris le phénomène de montée en charge à Selinsing et la finalisation du hangar de stockage et de dépôt de nitrate d’ammonium, les attentes visant la capacité de la Société à maintenir ses approvisionnements en explosifs auprès de ses fournisseurs en temps opportun, les coûts des activités futures, les dépenses d’investissement et les charges d’exploitation, le succès des activités d’exploration, les problèmes d’exploitation minière ou de traitement, les taux de change et tous les facteurs et hypothèses décrits dans le rapport de gestion et d’analyse de la Société, ainsi que dans les rapports techniques portant sur les projets de la Société, tous disponibles sous le profil de la Société sur SEDAR, à l’adresse suivante : www.sedar.com. Si la Société s’est efforcée de recenser les principaux facteurs susceptibles d’entraîner un écart significatif entre les résultats réels et ceux exprimés dans les déclarations prospectives, d’autres facteurs pourraient entraîner des résultats différents de ses prévisions, estimations ou intentions. Rien ne garantit que ces déclarations se révéleront exactes, dans la mesure où les résultats réels et les événements futurs pourraient différer sensiblement de ceux anticipés dans ces déclarations. En conséquence, nous recommandons aux lecteurs de ne pas s’y fier indûment. La Société décline toute obligation de mise à jour des déclarations prospectives, sauf si les lois sur les valeurs mobilières en vigueur l’exigent.

