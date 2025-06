SPEC 恢复与美国商务部工业和安全局 (BIS) 实体名单上的公司开展全球合作

SPEC 成功倡导修改美国法律,重新启用包容性基准制定

弗吉尼亚州盖恩斯维尔, June 05, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 值得信赖的计算基准测试领导者标准性能评估公司(SPEC)今日宣布,SPEC国际标准组织(ISG)成功推动美国明确出口政策,允许美国工业和安全局(BIS)实体名单上的公司参与标准制定。SPEC ISG诚邀因政策原因被排除在合作之外的成员公司回归,汇聚全球产学研力量,共同合作制定未来的计算能效标准。

几年前,为了确保5G技术的安全应用,美国政府规定美国机构不得与BIS实体清单上的企业合作。这项禁令从未针对限制全球标准的制定工作。然而,由于BIS最初的豁免条款中对“标准”一词的定义过于严格,SPEC SERT套件被归类为受限技术,这使得SPEC(一个包含12家中国成员企业的国际标准组织)无法继续与其实体名单上的成员制定标准。

协调的标准最适合一致的设计和监管要求,从而显著降低制造商满足全球额外基准要求的成本

SPEC主席戴维·David Reiner 示:“限制实体名单上的公司参与能效基准的制定,可能会分裂全球标准进程,从而阻碍标准化的首要目标。经过多年的努力,并与其他国际组织合作,我们很高兴成功推动了美国政策的变革,消除了对国际标准化基准制定的意外限制。”

SPEC 成功推动美国规则的改变

020年,美国商务部工业和安全局(BIS)修改规则,允许美国公司加入标准组织,以确保美国提案充分考虑产品开发和互操作性所依赖的国际标准。尽管这是一个重要的里程碑,但这一变化使得SPEC无法邀请其前成员实体名单上的企业重新加入,也无法邀请实体名单上的其他实体加入。为此,SPEC采取了一系列行动,倡导修订美国相关法律,并促进国际技术交流与创新。作为这些努力的一部分,SPEC成立了国际标准组织(ISG),专门用于遵守最新的BIS要求,并明确区分SPEC的国际标准工作与其他SPEC项目。

由于SPEC的成功努力,美国商务部工业和安全局(BIS)于2022年底改进了相关法规。根据最终法规,BIS实体名单上的组织不再受到许可、获取更新或参与SPEC ISG内部SPEC SERT Suite开发的限制。这些与ISO/IEC 21836:2020标准的实施、发布或维护相关的标准开发活动符合BIS更新后的标准相关活动豁免资格。因此,BIS实体名单上的组织现在可以获得SPEC SERT Suite许可、更新,并获得SPEC ISG服务器效率委员会的成员资格。

被排除在外的成员的回归至关重要,因为这将使SPEC能够继续推动有效的全球标准化基准,并将其应用于政府能效法规。中国国家标准化研究院、欧盟Lot9生态设计、日本经济产业省和美国环保署能源之星等政府法规成功采用SPEC SERT套件,对于SPEC在全球范围内推动技术可持续发展的努力至关重要。例如,获得能源之星认证的计算机服务器平均比标准服务器节能约38%。这意味着,如果在美国销售的所有计算机服务器都获得能源之星认证,最终用户每年可节省的成本将超过40亿美元。

下一代能效评级工具目前正在由 SPEC ISG 服务器委员会开发,该委员会的成员包括来自 Ampere、AMD、戴尔、HPE、IBM、英特尔、IEIT、微软、Nvidia 和维尔茨堡大学的代表。SERT 3 套件采用 SPECpower 委员会创新的模块化架构,可简化 Chauffeur 基准测试工具和 PTDaemon 接口的集成,其他 SPEC 基准测试也采用了这些工具。这种模块化设计缩短了未来开发工作的工作量和时间、添加新架构以及支持新的功率分析仪和温度传感器所需的时间。

SPEC ISG主席Klaus-Dieter Lange表示:“我们很高兴SPEC能够与美国商务部成功合作,找到解决这一关键问题的解决方案。我们欢迎全球创新型企业参与下一代SPEC SERT Suite的开发,这将使政府和企业能够更有效地实现可持续发展和碳减排目标。”

关于 SPEC

SPEC 是一个非营利组织,致力于建立、维护和认可用于评估最新一代计算系统性能的标准化基准和工具。其成员包括全球 120 多家领先的计算机硬件和软件供应商、教育机构、研究组织和政府机构。

媒体联系方式:

Brigit Valencia

360.597.4516

brigit@compel-pr.com

可根据要求提供图像。

SPEC® 和 SERT® 是标准性能评估公司的商标。本文中所有其他产品和公司名称可能是其注册所有者的商标。

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.