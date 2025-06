SABER College abre inscripciones para nuevo grupo del Programa de Enfermería Profesional con inicio el 7 de julio

SABER College: más de 50 años educando profesionales de la salud en Miami, FL

Más de 50 Años al Servicio de la Comunidad: Formando Profesionales de la Salud con práctica clínica, enfoque comunitario y excelencia académica en Miami, FL.

MIAMI, FL, UNITED STATES, June 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- SABER College, institución clave en la formación de profesionales de la salud en el sur de la Florida desde 1972, se enorgullece en anunciar hoy el inicio de un nuevo ciclo de inscripciones para su Programa de Enfermería Profesional, que comenzará el próximo 7 de julio de 2025. Esta iniciativa refuerza el compromiso continuo de SABER de educar, empoderar y preparar a futuros enfermeros registrados que responderán a las necesidades sanitarias de sus comunidades locales.

Un Legado de Educación con Propósito

SABER College fue fundado con una visión clara: ofrecer educación en salud de alta calidad y accesible para la diversa población del sur de la Florida. Más de cinco décadas después, esa misión sigue guiando cada uno de sus programas, especialmente su prestigioso título de Asociado en Ciencias en Enfermería (ASN, por sus siglas en inglés).

“Nuestras raíces están en esta comunidad, y nuestra misión siempre ha sido servirla”, expresó Josefina Bonet, Directora Ejecutiva de SABER College. “Con el Programa de Enfermería Profesional no solo preparamos a los estudiantes para una carrera en salud, los preparamos para servir con habilidad, empatía e integridad. Nos enorgullece formar a las enfermeras y enfermeros que cuidan de Miami.”

Un Programa Diseñado para Generar Impacto

El programa ASN de SABER es un currículo intensivo de 22 meses que combina una sólida base académica con formación clínica práctica. Los estudiantes cursan asignaturas clave como:

- Anatomía y Fisiología Humana

- Farmacología

- Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental

- Enfermería Obstétrica y Pediátrica

- Enfermería Médico-Quirúrgica

- Ética Profesional y Comunicación

Lo que distingue a SABER College es su enfoque práctico a través de laboratorios de simulación inmersivos y rotaciones clínicas reales. En los laboratorios del campus, los estudiantes trabajan con simuladores de alta fidelidad y tecnología avanzada, adquiriendo experiencia en habilidades fundamentales, desde la colocación de vías intravenosas hasta la respuesta ante emergencias.

“En nuestros laboratorios de simulación, los estudiantes no solo aprenden procedimientos, desarrollan la confianza para ejecutarlos en situaciones de alta presión,” afirmó Pavel Pugh, Director del Programa de Enfermería Profesional. “Les damos las herramientas para pensar críticamente, actuar con responsabilidad y liderar con compasión.”

Experiencia Práctica con Relevancia Real

Las rotaciones clínicas son una parte esencial del proceso formativo en nuestro Programa de Enfermería Profesional. Se llevan a cabo en algunos de los hospitales y centros de salud más reconocidos del condado de Miami-Dade. Estas experiencias permiten a los estudiantes atender pacientes reales, colaborar con enfermeros experimentados y explorar diversas especialidades médicas. Bajo la supervisión de profesionales licenciados, aplican lo aprendido en el aula, fortaleciendo su juicio clínico y habilidades en el cuidado directo del paciente.

“Nuestros estudiantes egresan no solo sabiendo ejecutar procedimientos, sino también colaborar, adaptarse y abogar por sus pacientes,” explicó Sergio Wong, Director de Asuntos Ejecutivos. “Eso es justamente lo que necesita la industria de la salud hoy en día: profesionales preparados para la realidad del cuidado.”

Apoyo Más Allá del Aula

SABER College promueve un entorno educativo centrado en el estudiante. Las clases se imparten en grupos reducidos para ofrecer atención personalizada, y los estudiantes reciben orientación académica bilingüe, tutorías y mentoría durante todo el programa. Además, los asesores de ayuda financiera están disponibles para apoyar a los estudiantes elegibles durante su proceso de solicitud.

Así mismo, integra preparación profesional dentro del currículo académico. Los estudiantes reciben apoyo en la creación de su currículum, preparación para entrevistas y oportunidades de conexión con empleadores del sector salud. Al finalizar, están plenamente capacitados para rendir el examen de licenciamiento NCLEX-RN y acceder a empleos de tiempo completo en hospitales, centros de cuidados prolongados, atención domiciliaria y clínicas comunitarias.

Dado que el Programa de Enfermería Profesional se imparte completamente en inglés, SABER College ofrece, de manera adicional, un curso de ESOL (Inglés como Segundo Idioma) en modalidad 100% online. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes que necesiten aprender o reforzar su dominio del idioma antes de iniciar el programa de Enfermería, cumpliendo así con los requisitos lingüísticos necesarios para comprender el contenido académico, comunicarse con pacientes y colaborar en entornos clínicos reales.

El curso de ESOL no forma parte del plan de estudios del programa de Enfermería, pero es una herramienta valiosa para quienes desean mejorar su nivel de inglés con fines académicos, profesionales y cotidianos. A través de clases prácticas y recursos interactivos, los participantes desarrollan habilidades en comprensión auditiva, lectura, escritura y conversación, preparándose no solo para estudiar, sino también para desenvolverse con confianza en múltiples escenarios de la vida real.

Acreditación y Compromiso Académico

El Programa de Enfermería Profesional de SABER College cuenta con licencia del Florida Board of Nursing y actualmente se encuentra en proceso de obtener la acreditación programática de la National League for Nursing Commission for Nursing Education Accreditation (NLN CNEA). SABER College está acreditado institucionalmente por el Council on Occupational Education (COE) y licenciado por la Commission for Independent Education del Departamento de Educación de la Florida.

Inscripciones Abiertas para el Inicio del 7 de Julio de 2025

Los cupos son limitados y la demanda es alta. Invitamos a los interesados a postularse con anticipación para asegurar su lugar en el grupo de julio. Los consejeros de admisiones ya están recibiendo solicitudes y realizando sesiones informativas.

Para postularse o solicitar más información, visite www.sabercollege.edu o comuníquese con la Oficina de Admisiones al (305) 443-9170.

