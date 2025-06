15 Anos de Atenção: Blue Diamond Resorts Transforma Marco em Ação

ST. MICHAEL, Barbados, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ao entrar em um ano marcante, o Blue Diamond Resorts tem o orgulho de apresentar sua iniciativa “15 Anos de Atenção, 15 Atos de Mudança” (15 Years of Caring: Blue Diamond Resorts Turns Milestone Into Movement), um programa que destaca seu compromisso contínuo com a responsabilidade social e a sustentabilidade em todo o Caribe. Comemorando seu 15º aniversário sob o lema “Quinze e Avançando" (Fifteen & Forward), além de ser uma reflexão da jornada da empresa, esta celebração também é um compromisso renovado de criar mudanças significativas nos destinos que ele chama de lar.

O Blue Diamond Resorts entendeu há muito tempo que o sucesso das suas operações está profundamente ligado ao bem-estar das suas comunidades e ambientes vizinhos. A campanha “15 Anos de Atenção, 15 Atos de Mudança” reflete essa filosofia por meio de uma série de ações mensais intencionais, cada uma alinhada com os dias de conscientização global e projetada para gerar impacto duradouro.

A campanha começou no início deste ano com uma iniciativa de limpeza e restauração de pantanais em reconhecimento ao “Dia Mundial dos Pantanais” (World Wetlands Day), seguida de uma série de atividades imersivas da “Hora do Planeta” (Earth Hour), incluindo limpezas de praias, reflorestamento de dunas costeiras, concursos de reciclagem e o desligamento coordenado de luzes não essenciais nos resorts para aumentar a conscientização quanto às mudanças climáticas e à conservação de energia. Em abril, os programas de plantio de árvores marcaram o “Dia da Terra” (Earth Day) em vários destinos e, mais recentemente, os hóspedes e funcionários participaram de um cordial desafio de reciclagem em todo o resort em comemoração ao “Dia Mundial da Reciclagem” (World Recycling Day). Essas primeiras campanhas estabeleceram uma base sólida para o trabalho significativo que ainda está por vir.

Nos próximos meses, o Blue Diamond Resorts continuará a ativar propriedades em todas as suas marcas, incluindo Royalton Luxury Resorts , Royalton CHIC Resorts , Hideaway at Royalton Resorts , Planet Hollywood Beach Resorts e Mystique by Royalton , com iniciativas futuras, como um “Rally de Sustentabilidade” (Sustainability Rally) com locais educacionais temáticos para celebrar o “Dia Mundial do Meio Ambiente”(World Environment Day). Neste verão, a empresa também receberá 40 crianças com condições médicas no Planet Hollywood Cancun, An Autograph Collection All-Inclusive Resort, em colaboração com uma fundação de caridade, oferecendo uma semana alegre repleta de experiências e entretenimento memoráveis.

Outras iniciativas futuras incluem um desafio aos hábitos sem plástico em julho, feiras culturais em homenagem ao patrimônio indígena em agosto, e ações voltadas para a comunidade, como apoio a bancos de alimentos, programas de adoção escolar e doações em abrigos de animais. O ano culminará em dezembro com um “Dia do Voluntariado” (Volunteer Day) focado em melhorias ambientais e sociais realizadas em colaboração com as comunidades locais.

Essas atividades se baseiam em uma estrutura mais ampla de práticas de sustentabilidade que o Blue Diamond Resorts continua a fortalecer ano após ano. Os resorts da empresa receberam certificações globais que reconhecem seus esforços em áreas como eficiência energética, conservação de água, redução de resíduos e fornecimento responsável como pilares integrais das suas operações.

O Blue Diamond Resorts continuará dedicado a expandir seu impacto com propósito. Além de comemorar o que já foi alcançado, o 15º aniversário confirma os valores inovadores da empresa e seu papel na formação de um futuro mais sustentável e inclusivo para a hospitalidade.

