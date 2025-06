ビットゲット (Bitget)、拡大するサイバー詐欺に対抗するための「詐欺撲滅月間 (Anti-Scam Month Campaign)」キャンペーン第2弾を始動

セイシェル・ビクトリア発, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手の暗号資産取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、暗号資産のセキュリティ意識を広めるためのグローバルな取り組みである「詐欺撲滅月間」の第2弾を正式に開始した。 詐欺が防止技術と同じくらい高度化する現代において、ビットゲットが掲げるのはセキュリティ文化である。これは、セキュリティとはもはや単なるバックエンドの機能にとどまらず、プラットフォームとユーザーが共有すべき「心構え」そのもであるという考え方だ。

ブロックチェーンおよびWeb3は急速に進化してきたが、脅威もまた同様に進化している。 プレゼント企画を装ったフィッシングリンクから、SNS上の誇大宣伝の背後に隠れた悪質なスマートコントラクトに至るまで、詐欺はますます巧妙になり、発見が困難になっている。 報告書によれば、2024年だけで暗号資産関連の詐欺による損失は99億米ドル (約1兆4,461億円) を超え、2020年以降で年間24%の増加を示している。

ビットコインが過去最高値を更新し、暗号資産の普及が加速する一方で、備えのない人々にとって、この領域の暗部は依然として危険なままとなっている。 AIによる偽装や高度なソーシャルエンジニアリング手法に支えられた暗号資産詐欺の急増は、暗号資産エコシステム全体において、セキュリティ意識の向上とより積極的な防御の必要性が急務であることを示している。

ビットゲットは2024年以降、毎年6月を「詐欺撲滅月間」と定め、セキュリティ意識の向上とユーザーのデジタル資産および個人情報の保護に取り組んでいる。 6月を通じて、ビットゲットは「恐れ」から「自衛力の強化」へと発想を転換していく。 「より賢い目、より強い盾 (Smarter Eyes, Stronger Shields)」をテーマに掲げたビットゲットの「詐欺撲滅月間」キャンペーンは、ゲーミフィケーションを活用した教育、コミュニティによるストーリーテリング、そして高いエンゲージメントを生むコンテンツを組み合わせ、警戒心を文化として根付かせることを目指している。 同キャンペーンでは、「ビットゲット詐欺対策ハブ (Bitget Anti-Scam Hub)」と呼ばれる専用マイクロサイトの公開をはじめ、「PFPスマーターグラス (PFP Smarter Glasses)」ソーシャルメディア運動、複数回にわたるセキュリティ・ブログシリーズ、「スマーターアイズチャレンジ (Smarter Eyes Challenge)」ミニゲームの展開などが予定されている。

だが、これはビットゲット単独の取り組みではない。 ビットゲットは、メッセージをより広く届け、より安全なブロックチェーンの未来を築くため、セキュリティ専門家のネットワークとの連携を強化しているからだ。 この取り組みには、脆弱性の特定、オンチェーン脅威の分析、防御インフラの構築において業界をリードするゴープラス (GoPlus)、スローミスト (SlowMist)、ワンキー (OneKey)、ブロックセック (BlockSec)、セキュリティ・アライアンス (Security Alliance) といった一流のセキュリティ企業が主要パートナーとして参加している。

同時に、このキャンペーンは、ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)、モーフ (Morph)、タップスワップ (Tapswap) といった著名なWeb3企業との戦略的連携によっても支えられている。 これらのプラットフォームは、より安全なWeb3の実現に向けたエコシステム全体の取り組みを体現しており、ウォレット、アプリ、ソーシャル体験を問わず、ユーザーが知識によって力を得ると同時に、設計段階から保護されることを保証している。

しかし、これは単なるツールの問題ではなく、「信頼」の問題である。 「詐欺は進化するかもしれませんが、私たちもそれに応じて進化します」と、ビットゲットのCEOであるグレイシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。 「私たちは、セキュリティが『期待するもの』ではなく、『ユーザー自身が担う一部』であるようなWeb3の未来を築こうとしています。 『詐欺撲滅月間』は、ユーザーの保護が単なる技術的義務ではなく、共有すべき使命であるという当社の信念と一致する取り組みです」。

ユーザー中心の取り組みに加え、ビットゲットは、サイバーセキュリティ企業のスローミストおよびコンプライアンス・インテリジェンス・プラットフォームのエリプティック (Elliptic) と連携し、2025年版「詐欺撲滅レポート」を発表する予定である。このレポートでは、進化し続ける詐欺の状況、一般的な攻撃手法、そしてこれらの脅威に対応するためにビットゲットの内部システムがどのように強化されているかについて、データに基づいた分析を提供する。

「詐欺撲滅月間」は、暗号資産の未来において安全性が基盤であるというビットゲットの長期的なコミットメントを象徴している。 Web3という「暗い森」においては、意識こそが最強の防具となり得る。 業界が成長を続ける中、セキュリティへの取り組みも進化すべき時が来ている。

2024年に実施された初回の「詐欺撲滅」キャンペーンでは、今後2年以内にディープフェイクによる暗号資産犯罪が全体の70%を占める可能性があるとするレポートを発表したほか、ベトナムで暗号資産詐欺とリスクに関する注意喚起のソーシャルキャンペーンも展開した。 今年、暗号資産分野が詐欺と普及の両面で新たな節目を迎える中、ビットゲットは、世界中のコミュニティおよび著名なセキュリティ機関と協力し、意識と教育の普及に取り組むことに注力していく。

キャンペーンに参加するには、こちらのビットゲット「詐欺撲滅ハブ」を参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 150以上の国と地域で1億2,000万人を超えるユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、Bitcoin価格、Ethereum価格、その他の暗号通貨価格へのリアルタイムアクセスを提供しながら、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションを使用して、ユーザーのよりスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet)は、ウォレット機能、トークンスワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。

ビットゲットは、東アジア、東南アジア、ラテンアメリカにおける存在感を高めている一方で、世界トップサッカーリーグLALIGAの公式暗号通貨パートナーのほか、トルコ代表アスリートのブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (İlkin Aydın) (バレーボール代表チーム) のグローバルパートナーとしての役割など、戦略的パートナーシップを通じて暗号通貨の採用を推進する最前線に立っており、世界中のコミュニティが暗号通貨の未来を受け入れるよう促している。

リスクについての警告:デジタル資産の価格は変動しやすく、大幅な価格変動が生じる可能性がある。 投資家は、失っても構わない資金のみを割り当てることをお勧めする。 投資の価値は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元本を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、自身の財務経験と財務状況を慎重に考慮する必要がある。 過去のパフォーマンスは将来の成果の信頼できる指標ではない。 ビットゲットは、発生する可能性のある損失について一切の責任を負わないものとする。 ここに記載されている内容は財務アドバイスとして解釈されるべきではない。 詳細については、同社の利用規約を参照されたい。

