Bitget משיקה שנה שנייה של הקמפיין בן חודש למלחמה בהונאות הסייבר ההולכות וגדלות

Bitget, הבורסה המובילה למטבעות קריפטוגרפים וחברת ה-Web3, השיקה באופן רשמי את השנה השנייה של Anti-Scam Month, יוזמה גלובלית שמטרתה להפיץ מודעות לאבטחת קריפטוגרפית. בעולם שבו הונאות הפכו למתוחכמות כמו הטכנולוגיות שנועדו למנוע אותן, Bitget נוקטת עמדה חברתית: אבטחה היא כבר לא רק פונקציה של מערכת השדרה, אלא דפוס חשיבה משותף בין פלטפורמות ואנשים.

רשתות הבלוקצ'יין וה-Web3 התפתחו במהירות, אך כך גם האיומים. מקישורי דיוג במסווה של מתנות ועד חוזים חכמים זדוניים המוסתרים מאחורי הייפ במדיה החברתית, ההונאות הפכו ליצירתיות יותר ויותר וקשה עוד יותר לגלות אותן. ב-2024 לבדה, הונאות הקשורות למטבעות קריפטוגרפים הביאו להפסדים של יותר מ-9.9 מיליארד דולר, מספר המייצג צמיחה שנתית של 24% מאז 2020, על פי דיווחים.

למרות שה-Bitcoin מגיע לשיאים חדשים של כל הזמנים והאצה באימוץ של מטבעות קריפטוגרפים, הפינות האפלות יותר של המרחב נותרו מסוכנות עבור אלו שאינם מוכנים. גל זה של הונאות קריפטוגרפיות, המונע באמצעות הטעיות שנוצרות בידי בינה מלאכותית וטקטיקות הנדסה חברתית מתקדמות, מראה את הצורך הדחוף במודעות אבטחתית מוגברת ובהגנות פרואקטיביות יותר ברחבי ההאקו סיסטם הקריפטוגרפי.

Bitget, החל ב-2024, מציינת את יוני כחודש המלחמה בהונאות (Anti-Scam Month) כדי להעלות את המודעות לאבטחה ולהגן על הנכסים הדיגיטליים והנתונים האישיים של המשתמשים. לאורך כל יוני, Bitget הופכת את התסריט, מפחד להעצמה. תחת התמה "עיניים חכמות יותר, הגנות חזקות יותר" , קמפיין חודש המלחמה בהונאות של Bitget משלב חינוך בסגנון משחקי, סיפור סיפורים קהילתי ותוכן מוביל מעורבות כדי לטפח תרבות של ערנות. הקמפיין כולל את השקת Bitget Anti-Scam Hub, מיקרו-אתר ייעודי המכיל משאבים אינטראקטיביים, את תנועת המדיה החברתית PFP Smarter Glasses, סדרת בלוגים בכמה החלקים הדנה באבטחה ואת המיני-משחק Smarter Eyes Challenge.

אבל לא מדובר במשימת סולו. Bitget חברה לרשת הולכת וגדלה של מומחי אבטחה כדי להגביר את המסר ולבנות עתיד בטוח יותר בתחום הבלוקצ'יין. בין שיתופי הפעולה המרכזיים ביוזמה זו ניתן למצוא חברות אבטחה מובילות כמו GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec ו-Security Alliance - חברות מובילות בזיהוי פגיעויות, ניתוח איומים ברשת הבלוקצ'יין ובניית תשתית הגנתית.

במקביל, הקמפיין נתמך על ידי שיתופי פעולה אסטרטגיים עם שחקניות Web3 בולטות אחרות כגון Bitget Wallet, Morph ו-Tapswap. פלטפורמות אלו מייצגות את המחויבות של האקו סיסטם הרחב יותר ל-Web3 בטוח יותר, כדי להבטיח שמשתמשים בארנקים, אפליקציות וחוויות חברתיות יהיו מועצמים בידע ומוגנים באמצעות תכנון נכון.

אבל לא מדובר רק בכלים - אלא באמון. "הונאות עשויות להסתגל, אבל גם אנחנו", אמרה גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget. "אנחנו בונים לעתיד Web3 שבו אבטחה היא לא משהו שהמשתמשים מקווים לו - זה משהו שהם חלק ממנו. חודש המלחמה בהונאות הסייבר עולה בקנה אחד עם האמונה שלנו שהגנה על משתמשים היא לא רק מנדט טכני, זו משימה משותפת".

בנוסף למעורבות שממוקדת במשתמשים, Bitget תפרסם את דו"ח 2025 Anti-Scam עם השותפות, חברת אבטחת הסייבר Slowmist ופלטפורמת מודיעין הציות הרגולטיבי Elliptic. דו"ח זה יספק בחינה מבוססת נתונים של נוף ההונאות המתפתח, וקטורי תקיפה נפוצים וכיצד המערכות הפנימיות של Bitget עוברות שדרוג כדי להתמודד ביעילות עם איומים אלה.

חודש המלחמה בהונאות מסמל את המחויבות ארוכת הטווח של Bitget: בטיחות היא דסר יסודי לעתיד של המטבעות הקריפטוגרפים. וב-"יער האפל" של Web3, מודעות עשויה להיות השריון החזק ביותר שיש לנו. התעשייה צומחת, והגיע הזמן שגם הגישה שלנו לאבטחה תעשה זאת.

במהלך קמפיין המלחמה בהונאות הראשון שלה ב-2024, Bitget פרסמה דו"ח על האופן שבו דיפ-פייק עשוי להוות 70% מהפשעים הקריפטוגרפים בעוד שנתיים, בנוסף להרצת קמפיינים חברתיים בווייטנאם כדי להתריע מפני הונאות וסיכונים קריפטוגרפים. השנה, כאשר המרחב הקריפטוגרפי מגיע לרף חדש של הונאות ואימוץ בו זמנית, Bitget מתחייבת לעבוד עם הקהילה העולמית ומוסדות אבטחה ידועים כדי להפיץ מודעות וחינוך.

כדי להצטרף לקמפיין, בקרו במרכז למניעת הונאה של Bitget כאן.

