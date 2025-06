Bitget lanza por segundo año la campaña del mes contra la estafa cibernética para combatir el creciente fraude

VICTORIA, Seychelles, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder a nivel mundial en intercambio de criptomonedas y Web3, lanzó oficialmente por segundo año su Mes contra estafas, una iniciativa mundial para difundir conciencia sobre la seguridad de las criptomonedas. En un mundo en el que las estafas se han vuelto tan sofisticadas como las tecnologías destinadas a evitarlas, Bitget está adoptando una postura cultural: la seguridad ya no es solo una función de servidores de bases de datos; es una mentalidad compartida entre plataformas y personas.

Las cadenas de bloques y Web3 evolucionaron rápidamente, pero también evolucionaron las amenazas. Las estafas van desde enlaces de phishing disfrazados de regalos hasta contratos inteligentes maliciosos ocultos detrás de anuncios en redes sociales, por lo que son cada vez más creativas y más difíciles de detectar. Solo en 2024, las estafas relacionadas con las criptomonedas provocaron pérdidas superiores a los 9.900 millones de dólares, lo que representa un crecimiento anual del 24 % desde 2020, según informes.

A pesar de que el Bitcoin ha alcanzado nuevos máximos históricos y de que la adopción de las criptomonedas se está acelerando, los rincones más oscuros de este espacio siguen siendo peligrosos para quienes están desprevenidos. Esta oleada de estafas de criptomonedas, alimentada por engaños generados por IA y tácticas avanzadas de ingeniería social, muestra la urgente necesidad de que exista mayor concienciación sobre seguridad y defensas más proactivas en todo el ecosistema de las criptomonedas.

Desde 2024, Bitget celebra cada mes de junio el Mes contra estafas para concienciar sobre la seguridad y proteger los activos digitales y los datos personales de los usuarios. Durante este mes de junio, Bitget dará vuelta al guion, y pasará del miedo al empoderamiento. Bajo el tema Smarter Eyes, Stronger Shields (Ojos más listos, escudos más fuertes), el Mes contra estafas de Bitget combina la educación mediante el juego, la narración de historias a la comunidad y contenidos de gran interés para cultivar una cultura de la vigilancia. La campaña incluye el lanzamiento del centro contra estafas de Bitget, un micrositio dedicado que alberga recursos interactivos, el movimiento de redes sociales "Gafas más inteligentes en la imagen de perfil (PFP)", una serie de blogs de seguridad en varias partes y el minijuego "Desafío de ojos más inteligentes".

Pero esta no es una misión en solitario. Bitget se ha unido a una creciente red de expertos en seguridad para ampliar el mensaje y construir un futuro más seguro para las cadenas de bloques. Entre los principales colaboradores de esta iniciativa figuran empresas de seguridad de primer nivel como GoPlus, SlowMist, OneKey, BlockSec y Security Alliance, líderes en identificar vulnerabilidades, analizar amenazas en la cadena y crear infraestructuras de protección.

De forma paralela, la campaña cuenta con el apoyo de colaboraciones estratégicas con otros destacados agentes de Web3 como Bitget Wallet, Morph y Tapswap. Estas plataformas representan el compromiso de todo el ecosistema con una Web3 más segura, para garantizar que los usuarios de billeteras, aplicaciones y experiencias de redes sociales dispongan de conocimientos y estén protegidos por el diseño.

Pero no se trata solo de herramientas, sino de confianza. “Las estafas pueden adaptarse, pero nosotros también”, afirmó Gracy Chen, directora ejecutiva de Bitget. “Estamos construyendo un futuro en la Web3 en el que los usuarios no esperan por la seguridad, sino que forman parte de ella. El Mes contra estafas responde a nuestra convicción de que proteger a los usuarios no es solo un mandato técnico, sino una misión compartida”.

Además del compromiso centrado en el usuario, Bitget publicará su informe contra estafas 2025 con sus socios, la empresa de ciberseguridad Slowmist, y la plataforma de inteligencia de cumplimiento Elliptic, y ofrecerán un análisis basado en datos de la evolución del panorama del fraude, los vectores de ataque comunes y cómo se están actualizando los sistemas internos de Bitget para hacer frente a estas amenazas con eficacia.

El Mes contra estafas representa el compromiso a largo plazo de Bitget: la seguridad es fundamental para el futuro de las criptomonedas. Y en el "bosque oscuro" de la Web3, la conciencia puede ser la armadura más fuerte que tengamos. El sector está creciendo, y ya es hora de que nuestro enfoque sobre la seguridad también lo haga.

Durante su campaña inaugural contra estafas en 2024, Bitget publicó un informe sobre cómo las noticias falsas deepfakes pueden suponer el 70 % de los delitos cibernéticos en dos años, además de realizar campañas de redes sociales en Vietnam para advertir sobre las estafas y los riesgos de las criptomonedas. Este año, cuando el espacio de criptomonedas alcanza un nuevo hito en cuanto a estafas y adopción al mismo tiempo, Bitget se compromete a trabajar con la comunidad mundial y con instituciones de seguridad de renombre para difundir la concienciación y la educación.

Para unirse a la campaña, visite el centro contra estafas de Bitget aquí.

