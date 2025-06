Le Groupe Nesto lance ses activités en prêts hypothécaires commerciaux au Québec

MONTRÉAL, 04 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe Nesto, par l’entremise de CMLS, lance ses activités en prêts hypothécaires commerciaux au Québec. Le groupe accueille une équipe de 10 experts dirigée par Charles-André Roy et Charles-Benoît Parent, deux figures reconnues de l’industrie. Le Groupe ouvre également un bureau à Québec et renforcit sa présence à Montréal afin de mieux desservir les emprunteurs immobiliers commerciaux de la province.

Cette initiative positionne le groupe comme le partenaire de choix pour les emprunteurs en immobilier commercial au Québec, recherchant des conseils stratégiques, des solutions de financement novatrices et une expertise profondément ancrée dans le marché local.

À la suite de l’acquisition de CMLS en juin 2024, le Groupe Nesto — chef de file canadien en technologie hypothécaire et en solutions de financement, soutenu par des investisseurs de renom tels que Diagram Ventures, Portage, NA Capital de risque (le groupe spécialisé en capital de risque corporatif de la Banque Nationale du Canada), par la Société Financière IGMl, BMO Partenaires en Capital inc., Fonds de solidarité FTQ et Fondaction — affirme son leadership dans le marché québécois du prêt hypothécaire commercial.

« Cette adition va au-delà du simple ajout de leadership — elle démontre notre volonté d’alignement stratégique et notre engagement à offrir des solutions adaptées aux besoins des emprunteurs québécois, » affirme Malik Yacoubi, cofondateur et chef de la direction du Groupe Nesto. « Le Groupe Nesto est un chef de file national en financement hypothécaire commercial. Le partenariat avec Charles-André et Charles-Benoît — qui possèdent chacun plus de dix ans d’expérience en services bancaires d’investissement et en marchés des capitaux, et jouissent d’une réputation exemplaire — s’est imposé comme une évidence. Nous consolidons notre position de leader, ici, chez nous, au Québec. »

Ce partenariat incarne une convergence unique de technologie, de relations et de capital, dans un contexte de consolidation accrue du marché canadien du financement. Ensemble, le groupe est idéalement positionné pour façonner l’avenir du financement immobilier commercial, tout en créant de la valeur durable pour les emprunteurs et les investisseurs.

« Le Québec a besoin de capitaux enracinés dans la réalité locale, » affirme Charles-André Roy. « Aujourd’hui, nous sommes aux commandes d’un navire propulsé par un écosystème financier dynamique, basé au Québec. Nous travaillons déjà sur de nouvelles solutions innovantes conçues pour les emprunteurs québécois»

« Grâce à l’acquisition par le Groupe Nesto, CMLS bénéficie désormais d’un écosystème robuste, de nouvelles sources de capital et de technologies de pointe, » ajoute Charles-Benoît Parent. « Combinées à l’expertise reconnue de CMLS — avec plus de 50 ans de leadership en financement hypothécaire commercial au Canada — ces forces créent un véritable moteur de croissance pour la communauté immobilière du Québec. »

À propos du Groupe Nesto

Le Groupe Nesto est le chef de file canadien en technologie hypothécaire et en solutions de financement. Avec plus de 70 milliards de dollars en prêts hypothécaires résidentiels et commerciaux sous gestion, le groupe est un partenaire de confiance pour plusieurs des plus grandes institutions financières au pays. Sa mission est claire : construire l’écosystème hypothécaire de demain et faire émerger un véritable champion canadien. Le groupe exerce ses activités principalement à travers nesto, CMLS et Intellifi.

Relations médias

Martin Aubut

martin.aubut@nesto.ca

514 262-6712

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1ce1fd8a-76ee-4544-bf9c-ce32e319f126/fr

Le Groupe Nesto lance ses activités en prêts hypothécaires commerciaux au Québec Droite : Charles-André Roy, Vice-président et directeur général, Québec, CMLS Gauche : Charles-Benoît Parent, Vice-président et directeur général, Québec, CMLS

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.