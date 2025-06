Moisson Montréal intensifie son appel à la solidarité : 700000 collations à offrir d’ici la fin de l’été

La campagne se poursuit, mais un élan de solidarité est encore nécessaire pour atteindre l’objectif.

MONTRÉAL, 04 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lancée il y a une semaine, la campagne La Faim des vacances de Moisson Montréal vise à distribuer 700 000 collations à plus de 10 000 enfants pendant l’été. Mais à ce jour, les dons progressent plus lentement qu’espéré.

Alors que la fin de l’année scolaire approche, des milliers d’enfants montréalais s’apprêtent à perdre l’accès aux collations offertes à l’école. Il s’agit d’un soutien alimentaire essentiel pour plusieurs familles. L’été représente chaque année une période critique, où l’aide alimentaire est moins accessible, alors que les besoins, eux, ne prennent pas congé.

« Nous savons que le contexte actuel est exigeant pour tout le monde. C’est justement pourquoi chaque geste, aussi petit soit-il, compte plus que jamais. En offrant une collation, on donne bien plus qu’un aliment : on offre de la stabilité, de la dignité, un répit pour les familles », souligne Chantal Vézina, directrice générale de Moisson Montréal.

Dans ce contexte, Moisson Montréal redouble d’efforts pour mobiliser la population. L’acteur Pierre-Yves Cardinal agit comme ambassadeur de la campagne. Il prête notamment sa voix aux messages diffusés à la radio et participe aux capsules partagées sur les médias sociaux.

« En tant que père, je trouve profondément troublant de savoir que des enfants manquent du nécessaire simplement parce que l’école est fermée. C’est ce qui m’a touché dans cette campagne. On parle ici de collations simples, mais essentielles. J’ai accepté d’en être le porte-voix parce que chaque don peut vraiment changer les choses. »

Aujourd’hui, 36 % des personnes aidées par les organismes accrédités de Moisson Montréal sont des enfants. Et alors que les demandes d’aide alimentaire ne cessent de croître, il est plus nécessaire que jamais de répondre présent.

Afin de poursuivre la mobilisation, Moisson Montréal diffuse également des contenus de sensibilisation sur les médias sociaux, dont une capsule tournée au centre-ville en collaboration avec la jeune comédienne Abigaelle et le porte-parole de la campagne, Pierre-Yves Cardinal.

Pour visionner la campagne : https://www.facebook.com/reel/723825646785608?locale=fr_CA

Comment contribuer?

Un dollar = trois collations.

Faites un don dès maintenant sur moissonmontreal.org

Le déploiement de cette campagne est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de Lassonde, partenaire principal de l’initiative.

Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec :

Éliane Larouche

Conseillère principale communications et affaires publiques

Moisson Montréal

514 701-4206

elarouche@moissonmontreal.org

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/05ec94d9-6105-40a8-9a77-cede8c0893ad/fr

Faim des vacances Pierre-Yves Cardinal, ambassadeur de la campagne

