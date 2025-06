アキュミュラス・シナジー (Accumulus Synergy) とヴィーバ・システムズ (Veeva Systems)、規制の変革と接続性の促進に向けて提携

カリフォルニア州バーリンゲーム発, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 本日、アキュミュラス・シナジー (「アキュミュラス」) は、ライフサイエンス業界が世界中の各国規制当局 (NRA) と規制対象情報をより効果的に交換できるよう支援することを目的とした、接続性の実現に焦点を当てたヴィーバ・システムズ (「ヴィーバ」) との戦略的提携を発表した。この提携は、進化し続ける規制関連技術の環境に適応する柔軟性を維持しつつ、今日の規制における相互運用性の要請に応えるために必要なツールを顧客に提供することを目的としている。

アキュミュラスのCEOであるフランシスコ・ノゲイラ (Francisco Nogueira) は以下のように述べている。「ヴィーバとの提携は、両社の顧客が、アキュミュラスのクラウド上のシングル・ドシエとヴィーバの包括的な規制情報管理 (RIM) プラットフォームという、両技術の利点を最大限に引き出すことができるようにするための重要な前進です」。「アキュミュラスでは、当社のプラットフォームによってサイクルタイムが大幅に改善されたことを実感しています。この提携を通じて、ヴィーバRIMとアキュミュラス・プラットフォーム間の接続性を提供することで、顧客の組織的効率を大きく向上させることが可能になると確信しています」。

この提携は、現在の要件と新たに生じるニーズの橋渡しを目的としており、近い将来の接続性を支援すると同時に、規制関連技術の近代化に向けた国際的な取り組みにも整合するものである。これにより、ライフサイエンス関連組織は、従来型の手法に縛られることなく、国境やプラットフォームを越えてシステムをシームレスに接続できるようになる。

ヴィーバのレギュラトリー部門ヴァイスプレジデントであるマーク・ガブリエル (Marc Gabriel) は以下のように述べている。「当社の顧客は、各国規制当局 (NRA) とのやり取りや審査サイクルにおける効率性を高める革新的なソリューションを強く求めています」。「アキュミュラスとの連携を通じて、業界の進化を促進する接続性の構築に取り組めることを楽しみにしています」。

アキュミュラスとヴィーバの提携は、協働によって進展を促し、スポンサーに対して実効性のあるソリューションを提供するという共通のビジョンを体現するものである。アキュミュラスとヴィーバは、ヴィーバRIMと各国規制当局 (NRA) をクラウド上でつなぐことで、業界に持続可能なイノベーションをもたらす体制を整えている。

アキュミュラス・シナジーについて

アキュミュラス・シナジーは、創薬からグローバルな医薬品提供までのサイクルタイムを加速するために、ライフサイエンス関連組織と各国規制当局の連携を再定義するクラウドテクノロジーのリーディングプロバイダーである。アキュミュラスは、ライフサイエンスと保健当局間のエコシステムの主な利害関係者と協力して、臨床、安全性、化学的性質、製造にわたる規制、サイバーセキュリティ、プライバシーのほか、規制機関との連絡や提出書類の要件を満たすことを目的とするプラットフォームの構築および維持に取り組んでいる。アキュミュラス・シナジーのメンバーには、世界的な大手製薬企業が含まれている。

