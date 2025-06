EBC informa asecenso estratégico de Vietnam con un acuerdo de $10 billones con Francia y vínculos reforzados con EE.UU.

El skyline de Vietnam iluminado bajo un velo sutil con los colores de EE. UU. y Francia, símbolo de su creciente papel en el comercio global y la inversión internacional.

El acuerdo de Vietnam con Francia por $10 mil M y sus lazos con EE. UU. marcan un cambio en el comercio y el interés de los inversionistas en Asia.

VIETNAM, June 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Vietnam se está posicionando rápidamente como un puente geopolítico y económico en un mundo multipolar. El 26 de mayo, durante la visita de Estado del presidente francés Emmanuel Macron a Hanói, ambas naciones firmaron acuerdos por más de 10 mil millones de dólares en sectores como aeroespacial, energía, infraestructura y farmacéutica. El anuncio se produjo tras una intensificación en las negociaciones comerciales entre EE. UU. y Vietnam, lo que subraya el creciente atractivo estratégico del país para ambos bloques occidentales.

EBC Financial Group (EBC) analiza lo que este ejercicio diplomático representa para los flujos de capital global, las estrategias de comercio transfronterizo y el posicionamiento de los inversores en una economía mundial fragmentada.

Acuerdo Vietnam–Francia: una declaración de intención de 10 mil millones de dólares

El Foro de Líderes Vietnam–Francia dio lugar a más de 30 acuerdos comerciales, incluidos convenios clave con Airbus, EDF y Sanofi. Se trata de la mayor iniciativa de inversión de Francia en Vietnam hasta la fecha, lo que refuerza el atractivo del país como destino de inversión en medio de las estrategias de diversificación de la UE.

Según Vietnam Plus, Francia es el cuarto socio comercial más importante de Vietnam dentro de la UE. Por su parte, el Centro de la OMC bajo la Cámara de Comercio e Industria de Vietnam (VCCI) informa que el comercio total entre Vietnam y la UE alcanzó los 68.400 millones de dólares en 2024, con un superávit comercial para Vietnam de 35.000 millones de dólares—un aumento respecto a los 28.700 millones de 2023. Se espera que estos nuevos acuerdos aceleren las ambiciones de Vietnam de convertirse en un centro regional de energía limpia, manufactura avanzada y exportaciones tecnológicas.

“Esto no es solo diplomacia, es posicionamiento económico”, dijo David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd. “Vietnam está atrayendo capital multialineado sin quedar subordinado a ningún bloque de poder específico. Eso es una ventaja poco común en el panorama global dividido de hoy.”

Relación EE. UU.–Vietnam: expansión sin rivalidad directa

Al mismo tiempo, Vietnam continúa fortaleciendo sus lazos comerciales y estratégicos con Estados Unidos. Las áreas clave de colaboración incluyen semiconductores, minerales críticos, energía limpia y manufactura basada en IA—todas fundamentales para las estrategias más amplias de EE. UU. de “China+1” y reducción de riesgos.

Según la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., el comercio total de bienes entre EE. UU. y Vietnam alcanzó los 136.600 millones de dólares en 2024, un aumento del 19.3 % (22.100 millones) respecto a 2023, lo que convierte a Vietnam en el séptimo socio comercial de EE. UU., frente al duodécimo lugar que ocupaba en 2018. Washington también ha prometido apoyo al desarrollo de la economía digital de Vietnam a través de iniciativas anunciadas en el marco de la Asociación Estratégica Integral EE. UU.–Vietnam, formalizada a finales de 2023.

“Vietnam ha sido durante mucho tiempo un centro manufacturero neutral en medio de las tensiones comerciales entre EE. UU. y China, pero esa dinámica está cambiando. Mientras que administraciones pasadas buscaron construir alianzas regionales, un posible liderazgo futuro de Trump podría ver a países como Vietnam menos como socios y más como piezas estratégicas de presión económica.” añadió Barrett.

¿Qué significa esto para los traders y los mercados?

A medida que las potencias occidentales compiten por asegurar su presencia comercial en Vietnam, los analistas de EBC destacan tres señales de mercado que los traders deben vigilar:

- Volatilidad cambiaria: A medida que aumenten los flujos de inversión extranjera, el đồng vietnamita (VND) podría experimentar mayores fluctuaciones, especialmente ante posibles ajustes de políticas o tasas de interés.

- Revalorización de infraestructura y acciones: Los grandes proyectos en energía y transporte podrían provocar cambios de valuación en acciones locales de infraestructura, logística y construcción.

- Señales de rotación sectorial: El interés conjunto de EE. UU. y Francia en semiconductores, tecnología verde y farmacéutica podría impulsar a las empresas vietnamitas en esos sectores, especialmente aquellas con potencial de JV transfronterizas o planes de expansión respaldados por el Estado.

Un nuevo centro en un mundo realineado

En una era de alianzas globales divididas, la diplomacia calibrada de Vietnam refleja un nuevo modelo de estrategia económica estatal—uno que evita las lealtades binarias mientras atrae capital desde todas las direcciones. EBC considera que la creciente relevancia de Vietnam no es solo una historia de exportaciones, sino una tesis de inversión a largo plazo para quienes buscan resiliencia, neutralidad e innovación en la región Asia-Pacífico.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. Con oficinas en los principales centros financieros—incluidos Londres, Sídney, Hong Kong, Singapur, Islas Caimán, Bangkok, Limassol y mercados emergentes en América Latina, Asia y África—EBC permite a inversores minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades de trading, incluidos divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con múltiples premios, EBC mantiene un firme compromiso con los estándares éticos. Sus filiales están licenciadas y reguladas por las autoridades correspondientes en cada jurisdicción. EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están regulados por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC); y EBC Financial (MU) Ltd está autorizado y regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

En el núcleo de EBC hay un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en instituciones financieras de primer nivel. Han navegado por ciclos económicos clave, desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo en 2015 hasta las turbulencias del mercado durante la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura de integridad, respeto y seguridad de los activos del cliente, asegurando que cada relación de inversión se maneje con la seriedad que merece.

Como socio oficial de divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. A través de su colaboración con la Fundación de las Naciones Unidas y United to Beat Malaria, la empresa contribuye a iniciativas de salud global. EBC también apoya la serie de divulgación pública “What Economists Really Do” del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a desafíos sociales clave, promoviendo una mayor comprensión y diálogo público.

