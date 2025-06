Indonesia cements its position as China's top ASEAN partner with USD147.8B bilateral trade in 2024, strengthened by a historic Yuan-Rupiah currency pact.

INDONESIA, June 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- Como uno de los principales socios comerciales de China en ASEAN, con un comercio bilateral que alcanzó los 147,800 millones de USD en 2024 —un incremento interanual del 6.1%— Indonesia ha consolidado sus lazos bilaterales con China (Fuente: Global Times). Durante la visita de Estado del Primer Ministro chino Li Qiang, previa a la Cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el Consejo de Cooperación del Golfo (GCC) y la República Popular China (Cumbre ASEAN-GCC-China), ambas naciones firmaron cuatro nuevos Memorandos de Entendimiento (MoU), siendo el más relevante la renovación del acuerdo de Liquidación en Moneda Local (LCS) entre el Banco de Indonesia (BI) y el Banco Popular de China (PBOC) (Fuente: Antara News). EBC Financial Group (EBC) analiza cómo este acuerdo redefine la resiliencia económica de Indonesia y marca un giro estratégico en las alianzas de los mercados emergentes (EM).

Avances sectoriales: La base para una relación más profunda

Los acuerdos bilaterales firmados el 25 de mayo de 2025 sientan una base sólida para que Indonesia fortalezca su compromiso económico con China en múltiples sectores, apoyando directamente el marco LCS. En comercio y turismo, Indonesia espera recibir cerca de 2 millones de visitantes chinos en 2025 gracias a políticas de visado más ágiles y mejoras en los sistemas de pago (Fuente: Bloomberg Technoz). Esta expansión turística va de la mano con avances en la cadena de suministro, incluyendo un compromiso de inversión de 5 mil millones de USD para el desarrollo de parques industriales gemelos que generarán más de 100,000 empleos en proyectos que vinculan Fujian con la Zona Económica Especial (SEZ) de Batang. Más allá del comercio, los acuerdos fomentan el poder blando a través de la investigación conjunta de vacunas contra la tuberculosis y la colaboración mediática entre Antara y Xinhua, reforzando los vínculos interpersonales.

El avance del LCS: Soberanía financiera en marcha

El acuerdo entre BI y PBOC amplía el uso directo del yuan y la rupia a las transacciones de cuenta de capital, y ofrece tres ventajas clave. Primero, crea un escudo comercial eficaz: con un comercio bilateral que alcanzó los 147,800 millones de USD en 2024 y proyectado a superar los 160 mil millones en 2025, Indonesia se consolida entre los mayores socios de China en ASEAN, junto con Vietnam y Malasia. El marco LCS elimina las costosas conversiones a USD para los exportadores indonesios de productos clave como el aceite de palma y el níquel. Segundo, proporciona al BI mayor margen para recortes de tasas al aprovechar el 5.3% de reservas ya mantenidas en yuanes, lo que otorga más flexibilidad para flexibilizar la política monetaria sin desestabilizar la rupia. Por último, este avance abre el acceso a iniciativas estratégicas de BRICS+, permitiendo financiamiento del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB), lo que podría acelerar la ambiciosa agenda de infraestructura de 20 mil millones de USD del presidente Prabowo y reducir la dependencia de deuda denominada en dólares.

“Esto no se trata solo de reducir comisiones de transacción: es una reconfiguración del ADN financiero de Indonesia”, señaló David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd. “Al permitir flujos de comercio e inversión respaldados por yuanes, el BI está construyendo una cobertura ante los shocks de la política monetaria de la Fed.”

Nuevo modelo ASEAN: unidad en medio del reajuste global

El reciente pacto cambiario de Indonesia refleja una tendencia regional en alza, con el comercio entre China y ASEAN alcanzando los 2.38 billones de yuanes (aproximadamente 330 mil millones de USD) entre enero y abril de 2025, lo que representa un aumento interanual del 9.2%. La actualización del Área de Libre Comercio China-ASEAN (CAFTA) 3.0 subraya el compromiso con una integración económica más profunda, incluyendo los sectores digital y ecológico. Este desarrollo ofrece a los países ASEAN vías comerciales alternativas ante la incertidumbre global. Además, la Cumbre ASEAN-GCC-China en Kuala Lumpur subrayó la intención de las regiones de reforzar sus lazos económicos y explorar colaboraciones financieras diversificadas. Si bien no se declara explícitamente como una estrategia “post-dólar”, la cumbre representa un movimiento colectivo hacia asociaciones económicas más resilientes y diversificadas. Como señala Barrett: “Indonesia está trazando una hoja de ruta para la diversificación monetaria. El acuerdo de Liquidación en Moneda Local (LCS) muestra cómo las economías medianas pueden reducir su dependencia excesiva en una sola moneda dominante, equilibrando la cohesión regional con los estándares globales.”

