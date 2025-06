EBC Financial Group：100種類以上の米国上場ETF CFD取引によるテーマ別エクスポージャーを拡大

EBC Financial Group:新しい米国ETF CFDは、市場、セクター、投資スタイル全体にわたる多様な取引機会を世界中のトレーダーに提供します。

新銘柄の発表は、カスタマイズ可能なセクターごとの市場ツールの選択を増やし、の業界全体の動きを反映し始めています 。

LONDON, UNITED KINGDOM, June 10, 2025 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group(EBC)は、米国上場の上場投資信託(ETF)の差金決済取引(CFD)を100種類以上追加発表しました。これは、金融セクター全体において、市場参加者の分散化とテーマ別の投資機会の拡大というトレンドを反映したものです。これらの追加銘柄は、セクター特化型、かつ地域に特化した金融商品へのアクセスを求める世界的な需要にEBCが応えた結果ともいえます。

これらの新銘柄は、ニューヨーク証券取引所とナスダックに上場するETFが含まれており、バンガード、iシェアーズ(ブラックロック)、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズといった著名な資産運用会社が発行しています。これらは、世界の投資家心理を形作り続ける主要なマクロ経済およびセクター別の動向を反映しています。

EBC(英国)のCEOデビッド・バレット氏は、「今回の拡充は、慎重に選別された銘柄設計と市場との関連性を融合させるという当社の使命を反映しています。新銘柄は、より戦略的に柔軟性を持ちながら、ターゲットを絞ったエクスポージャーを求めるトレーダーにとって受け入れやすい自然な流れでもあります。EBCでは、精度とパフォーマンスの両方を実現する取引環境を構築しています。」と述べています。

今回の銘柄拡充により、お客様は世界で最も活発に投資されているマクロ経済および投資テーマを探求する機会を得ることができます。

iShares MSCI Brazil ETFなどのファンドを通じた地域別投資、 iシェアーズ iBoxx 米ドル建てハイイールド社債 ETFなどの高利回り債券、そしてWTI原油に連動するユナイテッド・ステイツ・オイル・ファンドLP などのコモディティ投資などが含まれます。セクター別の投資機会も提供しており、トレーダーの皆様は配当重視の戦略(Schwab U.S. Dividend Equity ETFなど)を含む株式バスケット全体でポジションを取ることも可能です。

その他のテーマとしては、iシェアーズ・ラッセル中型バリュー株ETFなどの時価総額戦略や、グロース株に連動する SPDRポートフォリオS&P500グロースETF などの投資スタイル・ティルトなどがあります。

これらの追加は、独立した取引アイデアとして、またEBCの既存の銘柄ラインナップと相補的な手段として機能し、高度なポートフォリオ構築とテーマ別取引を可能にします。

よりスマートなエクスポージャー:レバレッジ、空売り、そしてコスト効率を一つに

今回のEBCの銘柄拡充は、グローバル金融環境が進化を続ける中で行われました。多様化、透明性、そしてコスト構造が、機関投資家の意思決定に影響を与え続けています。金融エコシステムがよりカスタマイズされ、より柔軟性ある金融商品へと移行する中で、テーマ別ETFや関連金融商品の存在感が高まっていることは、グローバルなリスクと機会への対応方法の変化を浮き彫りにしています。

当社の詳細につきましては、https://www.ebc.com/jpからご確認いただけます。

EBC Financial Groupについて

EBC Financial Group(以下、当社)は、イギリス・ロンドンで設立され、金融ブローカー業務や資産運用サービスを提供しています。ロンドン、シドニー、香港、シンガポール、バンコクなど、主要な金融センターに拠点を持ち、幅広い投資機会を提供しています。

複数の賞を受賞しているEBCは、倫理基準の堅持に努めています。当社の各子会社は各国の規制機関の認可を受けており、英国(FCA)、ケイマン諸島(CIMA)、オーストラリア(ASIC)、モーリシャス(FSC)などの金融監督機関のもとで事業を展開しています。

私たちは、誠実さ、尊敬、お客様の資産の安全性を最優先とする企業文化を育み、すべての投資家の皆様とのお取引が、それに値する最大限の真剣さで取り扱われることをお約束します。

https://www.ebc.com/jp/

