Sökande efter något besjälat bakom tingens yta

Bild: Greta Gerell, Stilleben med snäcka, tallrik och kanna Greta Gerell 14 juni - 31 augusti 2025 Bror Hjorths Hus, Uppsala

Greta Gerell

14 juni-31 augusti 2025

Bror Hjorths Hus, Uppsala

Sommarens utställning i Bror Hjorths Hus presenterar ett konstnärskap samtida med Bror Hjorths. Greta Gerell (1898–1982) ägnade hela sitt liv åt konsten. Utställningen pågår 14 juni-31 augusti visar måleri med fokus på tre motivkretsar i Gerells konstnärskap: stadsmotiv och byggnader, människor i vardagliga situationer, samt stilleben med bruksföremål mot en ofta enfärgad fond.

Pressvisning: torsdag 12 juni kl 13-16 (se mer nedan)

Som 17-åring antogs Greta Gerell, som en av de yngsta eleverna någonsin, till Kungl. Konstakademien i Stockholm. 1920 reste hon till Paris för ytterligare ett års studier hos bland annat André Lhote. Senare i livet återvände hon många gånger till den franska huvudstaden. Bror Hjorth kom till Paris i januari 1921 och stannade hela 1920-talet, men det okänt om de båda konstnärerna träffades.

Greta Gerells måleri genomgick olika faser, men blev med tiden allt mer avskalat och stiliserat i formen. Hon intresserade sig för filosofi och antroposofi och sökte ständigt efter någonting besjälat bakom tingens yta.

Greta Gerells käraste motiv var det hon kallade för Tidlösa ting. Det sysselsatte henne från 1960-talets början och återstoden av konstnärslivet. ”Förr var de små tingen bara komplement, detaljer i andra sammanhang. […] Jag har upptäckt att det oftast är små, obetydliga, ganska utnötta, ganska fula och smutsiga modeller, som jag valt. Och jag målar dem just så som de är. Men de blir inte obemärkta längre. De förvandlas och blir sköna och glada. […] De får värde och ett eget liv”, så beskriver konstnären själv sina stilleben i boken Greta Gerell - bilder och tankar som kom ut ett par år innan hennes död och som sammanfattar ett mer än 60-årigt konstnärskap.

Utställningen produceras i samarbete med Greta Gerells stiftelse.



PRESSVISNING:

Torsdag 12 juni kl 13–16.

Avtala tid med: Tomas Järliden, utställningskommissarie, 018-567034 eller tomas@brorhjorthshus.se



PRESSBILDER:

Pressmaterial hittar du på: press.brorhjorthshus.se

Frågor eller önskemål? Kontakta mattias@brorhjorthshus.se



INVIGNING:

Utställningen invigs lör 14 juni kl 14.00

Mikael Ahlund, museichef vid Gustavianum och styrelseledamot i Greta Gerells stiftelse inviger utställningen.



FÖREDRAG:

Söndag 24 augusti kl 16.30

”Vänskap och inspiration - om Greta Gerells liv och konst”.

Aurora Granstedt och Helena Isoz, vänner till konstnären och styrelseledamöter i Greta Gerells stiftelse.



VISNINGAR:

Söndagar kl 13.00

Kort introduktion till museet och utställningen tis-lör kl 13.00



ÖPPET:

14 juni–24 aug: tis–sön kl 12–16

Fr o m 25 aug: tors–sön kl 12–16

Stängt 20-21/6



About Press - Bror Hjorts Hus



Bror Hjorths Hus är ett konstnärsmuseum i Uppsala inrymt i Bror Hjorths tidigare bostad och ateljé. Förutom Bror Hjorths konst, visas utställningar med andra konstnärer i en tillbyggd konsthall. Museet har också en museibutik och kafédel. Oavsett om du kommer för att se Bror Hjorths konst, någon av de tillfälliga utställningarna i konsthallen, delta i konstskola eller lyssna på ett föredrag eller konsert hoppas vi att du lämnar huset med en känsla av att du upplevt något utöver det vanliga. Bror Hjorth (1894-1968) räknas som en av de stora modernisterna i svensk konst, lika mycket målare som skulptör och dessutom en skicklig tecknare. Hans konst är en hyllning till kärleken, musiken och livet. Med sina många målningar, skulpturer, reliefer och teckningar ger museet en unik bild av ett spännande och rikt konstnärskap.

Contact

Museichef

Tomas Järliden



tomas@brorhjorthshus.se

018-567034

018-567030





