מצרים וערב הסעודית הן המדינות הקלות ביותר לעשיית עסקים במזרח התיכון, מציינים עורכי מדד המורכבות העסקית הגלובלי GBCI 2025

לונדון, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- המזרח התיכון ממוקם כאזור מורכבות בינונית לעשיית עסקים במדד המורכבות העסקית הגלובלי (GBCI) שהושק לאחרונה על ידי TMF Group.

הדו"ח מדרג 79 תחומי שיפוט, המהווים 94% מהתמ"ג העולמי, על סמך המורכבות העסקית שלהם, כאשר 1 הוא המורכב ביותר ו-79 הכי פחות מורכב. במזרח התיכון, מצרים מדורגת במקום ה-37 בעולם, ואחריה ממלכת ערב הסעודית במקום ה-38, איחוד האמירויות הערביות במקום ה-39 וקטאר במקום ה-44.

מצרים פחתה במורכבותה מהמקום ה-28 בשנה שעברה, בעיקר בשל מספר מאמצים והתפתחויות אסטרטגיות. לדוגמה, אימוץ פתרונות לוגיסטיים מגוונים וחיזוק מסדרונות הסחר על ידי המדינה מילאו תפקיד מרכזי בהפחתת לחצים כלכליים וסיכונים גיאופוליטיים. הקמת מסדרונות לוגיסטיים משולבים ואזורי סחר חופשי, יחד עם תמריצים כמו נהלי מכס פשוטים, שיפרה גם את הנגישות לעסקים זרים.

גם ערב הסעודית שיפרה את מעמדה, ודורגה השנה במקום ה-38 (נקודה אחת פחות מורכבת מהשנה שעברה), עם עמידות על רקע שינויים גיאופוליטיים ויוזמות חזון 2030 שהודגשו כמניעים מרכזיים לקלות המורכבות. האסטרטגיה של המדינה לגוון את כלכלתה מעבר לתלות בנפט ממשיכה בחזית, כאשר הממלכה משקיעה בתשתיות סחר ובמסגרות רגולטוריות, ומשפרת את חוסן שרשרת האספקה. בנוסף, במסגרת חזון 2030, ערב הסעודית שואפת להפחית את פגיעותה לאיומים גיאופוליטיים. במקביל, השקעות בתשתיות נועדו לבסס את הממלכה כמרכז לוגיסטי עולמי.

איחוד האמירויות הערביות, המדורגת השנה במקום ה-39, ממשיכה למצב את עצמה כמרכז עמיד על רקע שינויים גיאופוליטיים גלובליים. תקנות מחמירות נועדו להבטיח שהפעילות תהיה תואמת ומאובטחת, ותורמות לכך שאיחוד האמירויות נתפסת כ"מקלט בטוח" למגוון רחב של מגזרים. תקנות אלו עוזרות להפחית סיכונים ולספק יציבות לעסקים, ומטפחות אמון בקרב משקיעים וארגונים. עם נקודות כניסה מרובות ותשתית חזקה, איחוד האמירויות מציעה מסדרונות סחר אמינים.

עם עלייה קלה במורכבותה, קטאר מדורגת במקום ה-44 (בשנה שעברה היא דורגה במקום ה-48). הנוף הגיאופוליטי נותר הפכפך, כאשר קטאר מעורבת בשיחות שלום מרובות, מה שמדגיש את חוסר הוודאות האזורי ותורם לתחושת אי הוודאות המוגברת בסביבה העסקית. בנוסף, שוק העבודה מתמודד עם אתגרים כמו תחלופת עובדים מוגברת ואינפלציית שכר, המשפיעים על יעילות העלויות.

אצ'ין מאליק (Achin Malik), מנהל שוק המזרח התיכון, הודו ואפריקה ב- TMF Group, אמר: "מורכבות היא כבר לא האתגר הגדול ביותר לעסקים ברחבי העולם: אי ודאות כן. בתקופה של חוסר יציבות בסחר העולמי ומתיחות גיאופוליטית גוברת, המזרח התיכון מחזק יותר ויותר את מסדרונות הסחר שלו - ובוחן מסדרונות חדשים. זה מציב מדינות כמו מצרים, ערב הסעודית, איחוד האמירויות וקטאר כמרכזים עמידים לעסקים בתוך שינויים גיאופוליטיים וטבעיים, בהקשר של חוסר יכולת חיזוי מוגברת".

עשרת העליונים והתחתונים הגלובליים (1= המורכב ביותר, 79= הכי פחות מורכב)

79. איי קיימן

78. דנמרק

77. ניו זילנד

76. הונג קונג, SAR

75. ג׳רסי

74. הולנד

73. ג'מייקה

72. איי הבתולה (בריטניה)

71. קוראסאו

70. הרפובליקה הצ'כית 1.יוון

2.צרפת

3.מקסיקו

4.טורקיה

5.קולומביה

6. ברזיל

7.איטליה

8.בוליביה

9. קזחסטן

10.סין

