EBC destaca ascensão estratégica do Vietnã com acordo de US$10 bilhões com a França e laços reforçados com os EUA

O horizonte de Hanói iluminado sob suaves sobreposições das bandeiras dos EUA e da França — simbolizando o papel crescente do país na diplomacia comercial global e nos fluxos de investimentos transfronteiriços.

O acordo de US\$ 10 bilhões Vietnã-França e a aproximação dos EUA indicam mudança nos fluxos comerciais e no investimento na Ásia.

VIETNAM, June 4, 2025 /EINPresswire.com/ -- O Vietnã está se consolidando rapidamente como uma ponte geopolítica e econômica em um mundo multipolar. Em 26 de maio, durante a visita de Estado do presidente francês Emmanuel Macron a Hanói, os dois países assinaram acordos no valor de mais de US$10 bilhões, abrangendo os setores aeroespacial, de energia, infraestrutura e farmacêutico. O anúncio veio logo após uma intensificação nas negociações comerciais entre Vietnã e Estados Unidos — reforçando o apelo estratégico crescente do país para os blocos ocidentais.

O EBC Financial Group (EBC) analisa o que esse equilíbrio diplomático representa para os fluxos globais de capital, estratégias de comércio internacional e posicionamento de investidores em uma economia mundial cada vez mais fragmentada.

Acordo Vietnã–França: Uma Declaração de Intenções de US$10 Bilhões

O Fórum de Líderes Vietnã–França resultou em mais de 30 acordos comerciais, incluindo parcerias estratégicas com Airbus, EDF e Sanofi. Esses contratos representam a maior iniciativa de investimento da França no Vietnã até hoje, reforçando a atratividade do país como destino de investimentos em meio às estratégias de diversificação da União Europeia.

Segundo o Vietnam Plus, a França é atualmente o quarto maior parceiro comercial do Vietnã na UE. Já o Centro da OMC da Câmara de Comércio e Indústria do Vietnã (VCCI) informa que o comércio total entre o Vietnã e a União Europeia atingiu US$68,4 bilhões em 2024, com um superávit de US$35 bilhões para o Vietnã — acima dos US$28,7

bilhões registrados em 2023. Esses novos acordos devem acelerar as ambições do Vietnã de se tornar um polo regional em energia limpa, manufatura avançada e exportação de tecnologia.

— “Isso não é apenas diplomacia — é posicionamento econômico,” afirmou David Barrett, CEO da EBC Financial Group (UK) Ltd. “O Vietnã está atraindo capital multialinhado sem se submeter a nenhum bloco de poder específico. Essa é uma vantagem rara no cenário global fragmentado de hoje.”

Relações Vietnã–EUA: Expansão Sem Conflito de Influências

Paralelamente, o Vietnã segue fortalecendo seus laços comerciais e estratégicos com os Estados Unidos. As principais áreas de cooperação incluem semicondutores, minerais críticos, energia limpa e manufatura baseada em IA — todos componentes essenciais da estratégia americana “China+1” e de redução de riscos.

De acordo com o Escritório do Representante de Comércio dos EUA, o comércio total de bens entre os dois países atingiu US$136,6 bilhões em 2024, um aumento de 19,3% (US$22,1 bilhões) em relação a 2023 — tornando o Vietnã o sétimo maior parceiro comercial dos EUA, contra a 12ª posição em 2018. Washington também prometeu apoiar a economia digital do Vietnã por meio de iniciativas lançadas no âmbito da Parceria Estratégica Abrangente EUA-Vietnã, formalizada no fim de 2023.

— “O Vietnã há muito se beneficia de sua posição como um polo de manufatura neutro em meio às tensões comerciais entre EUA e China, mas essa dinâmica está mudando. Enquanto administrações anteriores buscaram construir alianças regionais, futuras lideranças dos EUA — especialmente sob Trump — podem enxergar países como o Vietnã menos como parceiros e mais como pontos de pressão dentro de uma agenda econômica mais ampla,” afirmou Barrett.

O que isso significa para traders e mercados

À medida que as potências ocidentais competem para garantir espaço comercial no Vietnã, os analistas da EBC destacam três sinais de mercado que os traders devem observar:

l Volatilidade cambial: Com o aumento dos fluxos de investimento estrangeiro, o đồng vietnamita (VND) pode sofrer maiores oscilações, especialmente diante de possíveis ajustes de política monetária ou de juros.

l Reprecificação de infraestrutura e ações: Projetos de grande escala nos setores de energia e transporte podem gerar mudanças nos valuations de ações locais de infraestrutura, logística e construção.

l Sinais de rotação setorial: O foco conjunto dos EUA e da França em semicondutores, tecnologias verdes e farmacêuticas pode impulsionar empresas vietnamitas desses setores — especialmente aquelas com potencial de joint ventures internacionais ou planos de expansão com apoio estatal.

Um Centro em Ascensão em um Mundo Realinhado

Em uma era de alianças globais fragmentadas, a diplomacia calibrada do Vietnã reflete um novo modelo de estratégia econômica — que evita alinhamentos binários e, ao mesmo tempo, atrai capital de todas as direções. A EBC enxerga a crescente relevância do Vietnã não apenas como uma história de exportação, mas como uma tese de investimento de longo prazo para quem busca resiliência, neutralidade e inovação na região Ásia-Pacífico.

Para mais informações sobre a EBC, acesse: https://www.ebc.com.

###

Sobre o EBC Financial Group

Fundado no renomado distrito financeiro de Londres, o EBC Financial Group (EBC) é reconhecido por sua expertise em corretagem financeira e gestão de ativos. Com escritórios em centros financeiros estratégicos, incluindo Londres, Sydney, Hong Kong, Singapura, Ilhas Cayman, Bangkok, Limassol e mercados emergentes na América Latina, Ásia e África, a EBC oferece aos investidores de varejo, profissionais e institucionais acesso a uma ampla gama de mercados globais e oportunidades de trading, incluindo moedas, commodities, ações e índices.

Reconhecido com múltiplos prêmios, o EBC está comprometido em manter padrões éticos elevados, com suas subsidiárias sendo licenciadas e regulamentadas dentro de suas respectivas jurisdições. O EBC Financial Group (UK) Limited é regulamentado pela Financial Conduct Authority (FCA) do Reino Unido; o EBC Financial Group (Cayman) Limited é regulamentado pela Cayman Islands Monetary Authority (CIMA); e o EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd, juntamente com o EBC Asset Management Pty Ltd, são regulamentados pela Securities and Investments Commission (ASIC) da Austrália.

No núcleo da EBC Financial Group está uma equipe de veteranos da indústria com mais de 40 anos de experiência em grandes instituições financeiras. Tendo navegado por ciclos econômicos-chave, desde o Plaza Accord e a crise do franco suíço de 2015 até as turbulências do mercado durante a pandemia de COVID-19, promovemos uma cultura onde a integridade, o respeito e a segurança dos ativos dos clientes são primordiais, garantindo que cada relacionamento com o investidor seja tratado com a seriedade que merece.

Como Parceiro Oficial de Forex do FC Barcelona, a EBC oferece serviços especializados em toda a Ásia, LATAM, Oriente Médio, África e Oceania. Através de sua parceria com a Fundação das Nações Unidas e a maior campanha de base do mundo, United to Beat Malaria, a empresa contribui para iniciativas globais de saúde. A EBC também apoia a série de engajamento público 'What Economists Really Do' do Departamento de Economia da Universidade de Oxford, ajudando a desmistificar a economia e sua aplicação nos principais desafios sociais, promovendo uma maior compreensão pública e diálogo.

https://www.ebc.com/

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.