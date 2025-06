2025 年《全球商業複雜性指數》(GBCI) 顯示：香港和新西蘭是亞太地區營商環境最便利的司法管轄區

倫敦, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TMF Group 最近發布的《全球商業複雜性指數》(Global Business Complexity Index,GBCI) 展示了有關 79 個司法管轄區營商環境的分析,這些司法管轄區的 GDP 佔全球 94%。 該指數還根據 250 多項營商複雜性指標對上述地區進行排名,其中排名第 1 位意味著最複雜,而排名第 79 位則表示最簡單。

在全球 10 個營商環境最簡單的司法管轄區中,香港特別行政區連續第二年排名第 4 位。 該司法管轄區提供良好的營商環境,其特點是簡單、低稅制,對國際企業具有吸引力。

新西蘭亦位居全球 10 個營商環境最簡單的司法管轄區之列,一直保持商業營運便利的美譽。 這在很大程度上歸功於政府積極歡迎外商投資和簡化行政流程。

同時,根據今年的 GBCI 報告,印度 (第 18 名) 的商業複雜性主要是受近期監管變化的影響。 過去一年來,印度推出了多項旨在提高透明度和強化問責制的監管修正案。 儘管這些措施預計從長期來說會帶來好處,但在該國營運的企業需要不斷適應新的合規要求,所以當地的營商複雜性有所增加。

日本在今年的 GBCI 中排名第 43 位,其複雜程度與去年的排名 (第 38 位) 相比有所下降。 該國複雜性降低的部分原因在於最近的簡化措施,以及政府提出為國際金融服務公司提供英語支援的倡議。 這些措施方便營運及降低了外商投資門檻,在吸納投資方面提升吸引力。

新加坡排名第 48 位,其貿易走廊持續展現韌性和適應能力。 該司法管轄區大力投資於科技和基礎設施升級,鞏固了區域樞紐的地位。

中國大陸 (排名第 10 位) 躋身 2025 年營商環境最複雜的十大司法管轄區之列。 報告稱,其複雜性源自頻繁的監管變化和地區差異懸殊。 儘管面臨這些挑戰,政府仍繼續提供激勵措施來吸引投資並促進基建發展,以強化貿易物流。

TMF Group 亞太地區負責人 Shagun Kumar 表示:「我們看到亞太地區的決策者和企業正在加倍努力,減少在當地開展業務的不必要負擔——這些負擔在過去曾拖慢發展,導致投資評估變得複雜。 這些努力有助釋放區內經濟發展的動力,我們期望企業能夠適應並繼續利用亞太地區的潛力,視之為公司全球策略的主要有利因素。」

前十名和後十名(1= 最複雜,79= 最簡單) 1. 希臘 79. 開曼群島 2. 法國 78. 丹麥 3. 墨西哥 77. 新西蘭 4. 土耳其 76. 香港特別行政區 5. 哥倫比亞 75. 澤西島 6. 巴西 74. 荷蘭 7. 意大利 73. 牙買加 8. 玻利維亞 72. 英屬處女島 9. 哈薩克斯坦 71. 庫拉索島 10. 中國大陸 70. 捷克共和國

