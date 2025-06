2025 年《全球商业复杂性指数》(GBCI) 显示：香港和新西兰是亚太地区营商环境最便利的司法管辖区

伦敦, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TMF Group 最近发布的《全球商业复杂性指数》(Global Business Complexity Index,GBCI) 展示了有关 79 个司法管辖区营商环境的分析,这些地区合计占全球 GDP 的 94%。 该指数还根据 250 多项营商复杂性指标对上述地区进行排名,其中排名第 1 位意味着最复杂,而排名第 79 位则表示最简单。

在全球 10 个营商环境最简单的司法管辖区中,香港特别行政区连续第二年排名第 4 位。 该司法管辖区提供良好的营商环境,其特点是简单、低税制,对国际企业具有吸引力。

新西兰也位居全球 10 个营商环境最简单的司法管辖区之列,一直保持商业运营便利的美誉。 这在很大程度上归功于政府积极欢迎外商投资以及简化行政流程。

同时,根据今年的 GBCI 报告,印度 (第 18 名) 的商业复杂性主要是受近期监管变化的影响。 过去一年来,印度推出了多项旨在提高透明度和强化问责制的监管修正案。 尽管这些措施预计从长期来说会带来好处,但在该国运营的企业需要不断适应新的合规要求,所以当地的营商复杂性有所增加。

日本在今年的 GBCI 中排名第 43 位,其复杂程度与去年的排名 (第 38 位) 相比有所下降。 该国复杂性降低的部分原因在于最近的简化措施,以及政府提出为国际金融服务公司提供英语支持的倡议。 这些措施有利于轻松运营及降低了外商投资门坎,在吸纳投资方面提升吸引力。

新加坡排名第 48 位,其贸易走廊持续展现韧性和适应能力。 该司法管辖区大力投资于科技和基础设施升级,巩固了区域枢纽的地位。

中国大陆 (排名第 10 位) 跻身 2025 年营商环境最复杂的十大司法管辖区之列。 报告称,其复杂性源自频繁的监管变化和地区差异悬殊。 尽管面临这些挑战,政府仍继续提供激励措施来吸引投资并促进基建发展,以强化贸易物流。

TMF Group 亚太地区负责人 Shagun Kumar 表示:“我们看到亚太地区的决策者和企业正在加倍努力,减少在当地开展业务的不必要负担——这些负担在过去曾延缓发展,导致投资评估变得复杂。 这些工作有助于释放当地经济发展的动力,我们期望企业能够适应并继续利用亚太地区的潜力,视之为公司全球战略的主要有利因素。”

前十名和后十名(1= 最复杂,79= 最不复杂) 1. 希腊 79. 开曼群岛 2. 法国 78. 丹麦 3. 墨西哥 77. 新西兰 4. 土耳其 76. 香港特别行政区 5. 哥伦比亚 75. 泽西岛 6. 巴西 74. 荷兰 7. 意大利 73. 牙买加 8. 玻利维亚 72. 英属维尔京群岛 9. 哈萨克斯坦 71. 库拉索 10. 中国大陆 70. 捷克共和国

