ฮ่องกงและนิวซีแลนด์เป็นเขตอำนาจศาลที่ทำธุรกิจได้ง่ายที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกตามรายงานของ GBCI 202…

ลอนดอน, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- ดัชนี Global Business Complexity Index (GBCI) ซึ่ง TMF Group เปิดตัวเมื่อไม่นานนี้ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางธุรกิจของ 79 เขตอำนาจศาล คิดเป็น 94% ของ GDP ของโลก ดัชนีดังกล่าวยังจัดอันดับตามตัวบ่งชี้ความซับซ้อนของธุรกิจกว่า 250 รายการ โดยเขตอำนาจศาลที่อยู่ในอันดับที่ 1 ถือว่ามีความซับซ้อนมากที่สุด และเขตอำนาจศาลที่อยู่ในอันดับที่ 79 ถือว่ามีความซับซ้อนน้อยที่สุด

ในบรรดาเขตอำนาจศาล 10 แห่งของโลกที่มีความซับซ้อนน้อยที่สุดในการทำธุรกิจ เขตบริหารพิเศษฮ่องกงฮ่องกง (Hong Kong SAR) ยังคงจัดเป็นเขตอำนาจศาลที่ดำเนินธุรกิจง่ายในอันดับ 4 นับเป็นปีที่สองติดต่อกัน เขตอำนาจศาลนี้มีสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เอื้ออำนวย โดยโดดเด่นด้วยระบบภาษีที่ตรงไปตรงมาและต่ำ ซึ่งดึงดูดต่อธุรกิจระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ นิวซีแลนด์ยังอยู่ในเขตอำนาจศาล 10 แห่งที่ง่ายที่สุดในโลก และยังคงรักษาชื่อเสียงในฐานะสถานที่ที่ดำเนินธุรกิจได้อย่างตรงไปตรงมา ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากแนวทางเชิงรุกของรัฐบาลในการต้อนรับการลงทุนจากต่างชาติและกระบวนการบริหารจัดการที่คล่องตัว

ในขณะเดียวกันความซับซ้อนทางธุรกิจในอินเดีย (อันดับที่ 18) ส่วนใหญ่ถูกขับเคลื่อนจากการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับเมื่อเร็ว ๆ นี้ ตามรายงาน GBCI ของปีนี้ ในช่วงปีที่ผ่านมา อินเดียได้แก้ไขกฎข้อบังคับมากมายด้วยจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบ แม้คาดว่าสิ่งเหล่านี้จะทำให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว แต่ก็เพิ่มความซับซ้อนหลายชั้นให้กับธุรกิจที่ดำเนินการในประเทศ ทำให้ต้องปรับตัวเข้ากับความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่อย่างต่อเนื่อง

ญี่ปุ่นอยู่อันดับที่ 43 ใน GBCI ของปีนี้ โดยแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนที่ลดลงจากตำแหน่งในปีที่แล้ว (อันดับที่ 38) ความซับซ้อนที่ลดลงนี้เป็นผลมาจากการเพิ่มความง่ายดายเมื่อเร็ว ๆ นี้และโครงการริเริ่มของรัฐบาลเพื่อให้การสนับสนุนเป็นภาษาอังกฤษแก่บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินระหว่างประเทศ มาตรการเหล่านี้ทำให้การดำเนินงานเป็นเรื่องง่ายยิ่งขึ้นและลดอุปสรรคให้กับธุรกิจต่างชาติ ส่งผลให้น่าดึงดูดใจในการลงทุนมากขึ้น

สิงคโปร์ ซึ่งอยู่อันดับที่ 48 ยังคงแสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวในเส้นทางการค้า เขตอำนาจศาลนี้ลงทุนอย่างหนักในการอัปเกรดเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของสถานะศูนย์กลางระดับภูมิภาคของตน

จีนแผ่นดินใหญ่ (อันดับที่ 10) ก้าวเข้าติดอันดับ 10 แรกของเขตอำนาจศาลที่มีความซับซ้อนมากที่สุดสำหรับธุรกิจในปี 2025 จากรายงาน ความซับซ้อนนี้ได้รับแรงผลักดันจากการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับบ่อยครั้งและความเหลื่อมล้ำในระดับภูมิภาค แม้มีความท้าทายเหล่านี้ รัฐบาลก็ยังคงเสนอแรงจูงใจต่าง ๆ เพื่อดึงดูดการลงทุน และส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับโลจิสติกส์การค้า

Shagun Kumar หัวหน้าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ TMF Group กล่าวว่า “เราเห็นผู้มีอำนาจตัดสินใจและธุรกิจต่าง ๆ ทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกพยายามเพิ่มมากขึ้นที่จะลดภาระที่ไม่จำเป็นในการทำธุรกิจในภูมิภาค ที่ผ่านมาสิ่งเหล่านี้เคยทำให้การพัฒนาล่าช้า ส่งผลให้การประเมินการลงทุนมีความซับซ้อนมากขึ้น ความพยายามดังกล่าวมีส่วนช่วยปลดล็อกการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และเราคาดหวังว่าธุรกิจต่าง ๆ จะปรับตัวและใช้ประโยชน์จากศักยภาพของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกต่อไปในฐานะผู้มีส่วนสนับสนุนหลักต่อกลยุทธ์ระดับโลก”

สิบอันดับแรกและสุดท้าย (1 = ซับซ้อนที่สุด, 79 = ซับซ้อนน้อยที่สุด) 1. กรีซ 79. หมู่เกาะเคย์แมน 2. ฝรั่งเศส 78. เดนมาร์ก 3. เม็กซิโก 77. นิวซีแลนด์ 4. ตุรกี 76. เขตปกครองพิเศษฮ่องกง 5. โคลัมเบีย 75. เจอร์ซีย์ 6. บราซิล 74. เนเธอร์แลนด์ 7. อิตาลี 73. จาเมกา 8. โบลิเวีย 72. หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน 9. คาซัคสถาน 71. กูราเซา 10. จีนแผ่นดินใหญ่ 70. สาธารณรัฐเช็ก

