아태지역에서 사업환경 가장 용이한 지역으로 홍콩과 뉴질랜드 선정... GBCI 2025

런던, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- TMF 그룹이 최근 발표한 글로벌 비즈니스 복잡성 지수(Global Business Complexity Index)(GBCI)는 세계 GDP 94%를 차지하는 79개 관할 지역의 비즈니스 환경을 분석하고 있다. 아울러 250개 이상의 비즈니스 복잡성 지표를 기준으로 순위를 매겨 가장 복잡한 관할권에 해당하는 지역을 1위로, 해당 복잡성이 가장 덜한 지역을 79위로 선정했다.

세계에서 사업 환경이 가장 용이한 지역, 즉 사업을 하기가 가장 덜 복잡한 10개의 관할권 중 홍콩특별행정구는 2년 연속 4번째로 사업이 용이한 관할권으로 선정되었다. 홍콩은 간단하면서도 낮은 세금 제도를 내세워 국제 비즈니스 업계에 매력적인 곳으로 꼽히며 유리한 비즈니스 환경을 제공하고 있다.

전 세계에서 사업 환경이 가장 용이한 10개국에 포함된 뉴질랜드는 비즈니스 운영이 간편한 국가로 명성을 유지하고 있다. 이는 외국인 투자를 환영하는 뉴질랜드 정부의 적극적인 접근 방식과 간소화된 행정 절차 덕분이다.

한편, 올해 GBCI 보고서에 따르면 인도의 비즈니스 복잡성(18위)은 주로 최근의 규제 변화로 인해 발생한 것으로 확인된니다. 지난 한 해 동안 인도는 투명성과 책임성을 강화하기 위한 수많은 규제 개정안을 도입했다. 장기적으로는 이득을 가져올 것으로 예상되지만, 인도에서 활동하는 기업에게는 새로운 규정 준수 요구에 지속적으로 적응해야 하는 복잡성을 가중시켰다.

올해 GBCI에서 일본은 43위를 차지하여 작년(38위)과 비교해 사업환경의 복잡성이 감소한 것으로 나타났다. 이러한 복잡성 감소는 최근 국제 금융 서비스 회사에 영어 지원을 제공하기 위한 간소화 및 정부 이니셔티브의 영향이 크다. 이러한 조치는 외국 기업의 운영을 용이하게 하고 장벽을 낮춰 투자 매력을 향상시키고 있다.

48위를 차지한 싱가포르는 무역 통로에서 회복력과 적응력을 지속적으로 보여주고 있다. 이 관할권은 기술 및 인프라 업그레이드에 막대한 투자를 통해 지역 허브로서의 위상을 강화하고 있다.

중국 본토(10위)는 2025년 기준으로 기업 운영 환경이 가장 복잡한 상위 10개 관할권에 진입했다. 보고서에 따르면 잦은 규제 변화와 지역적 격차가 이러한 복잡성을 야기한다는 평가다. 이러한 어려움에도 불구하고 중국 정부는 무역 물류를 개선하기 위해 투자를 유치하고 인프라 개발을 촉진하기 위한 인센티브를 지속적으로 제공하고 있다.

TMF 그룹의 아시아 태평양 지역 책임자인 Shagun Kumar는 "과거에는 투자에 대한 복잡한 평가로 인해 개발이 지연되는 등 아태지역에서 사업을 하는 데 있어 불필요한 부담을 줄이려는 의사결정권자와 기업의 노력이 증가하고 있다. 이러한 노력은 아태지역의 경제 성장 동력을 끌어올리는 데 기여하고 있으며, 기업들이 글로벌 전략의 핵심 요소로서 아태지역의 잠재력을 지속적으로 활용하고 적응해 나갈 것으로 기대한다."고 평가하였다.

상위권과 하위권 10개 지역 (1=가장 복잡함, 79=가장 덜 복잡함) 1. 그리스 79. 케이먼 제도 2. 프랑스 78. 덴마크 3. 멕시코 77. 뉴질랜드 4. 터키 76. 홍콩특별행정구 5. 콜롬비아 75. 저지 6. 브라질 74. 네덜란드 7. 이탈리아 73. 자메이카 8. 볼리비아 72. 영국령 버진 아일랜드 9. 카자흐스탄 71. 큐라소 10. 중국 본토 70. 체코 공화국

