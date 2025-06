HCSS annonce l'acquisition de Dispatcher-Pro, renforçant sa plateforme avec une solution cloud-native de gestion des ressources pour les projets de génie civil

Accélération de la planification basée sur le cloud, de la gestion des ressources et de la collaboration entre le bureau et le terrain

SUGAR LAND, TX, UNITED STATES, June 3, 2025 / EINPresswire.com / -- HCSS, reconnu comme le principal fournisseur de logiciels de gestion de la construction pour les projets de génie civil et d'infrastructure, annonce l'acquisition de Dispatcher-Pro, connu sur le marché européen sous le nom de "Dispatcher", un leader parisien des logiciels de gestion des ressources. Conçu spécifiquement pour l'industrie du génie civil, la technologie de Dispatcher-Pro s'intègre naturellement à la plateforme HCSS. Cette acquisition stratégique marque une étape importante dans la mission continue de HCSS de fournir la plateforme la plus complète et intégrée pour les entreprises de construction à l'échelle mondiale.Dispatcher-Pro apporte une solution éprouvée, native du cloud, conçue pour le marché du génie civil, et est utilisé par des entrepreneurs de premier plan tels que VINCI Construction, Eiffage et NGE. Développé en étroite collaboration avec des clients influents, Dispatcher-Pro permet à HCSS d'accélérer la livraison de la gestion des ressources basée sur le cloud. Ses fonctionnalités étendues de planification des ressources humaines et matérielles peuvent être utilisées par les chefs de projet et les contremaîtres sur le terrain, soutenant l'engagement de HCSS à développer une technologie axée sur le terrain qui connecte mieux les équipes au bureau. Avec une interface conviviale et des API ouvertes, Dispatcher-Pro s'intègre parfaitement aux infrastructures technologiques existantes, offrant une solution flexible et évolutive pour les entreprises de construction de toutes tailles.Cette acquisition offre des avantages clés aux rôles cruciaux au sein des organisations de construction. Les planificateurs de ressources bénéficieront d'une simplification de la planification quotidienne des équipes, des équipements et des projets, grâce à des fonctionnalités telles que la vue planificateur et l'espace de travail terrain, réduisant les erreurs et les reprises manuelles. Les responsables des opérations et les contremaîtres pourront s'assurer que les bonnes personnes et les bons équipements sont au bon endroit au bon moment, tandis que les gestionnaires de flotte et d'équipements auront une meilleure visibilité et un meilleur contrôle pour maintenir l'alignement des ressources. Les responsables RH et sécurité bénéficieront du suivi des certifications et des qualifications, garantissant des affectations conformes des équipes et réduisant les risques. Les directeurs informatiques apprécieront la solution moderne, native du cloud, de Dispatcher-Pro avec des API ouvertes pour une interopérabilité transparente, et les responsables financiers et opérationnels peuvent s'attendre à une amélioration de la productivité de la main-d'œuvre, une meilleure conformité et une prévision plus intelligente des besoins en ressources."Les capacités intuitives de planification et de gestion des ressources de Dispatcher-Pro répondent aux défis réels que nos clients rencontrent chaque jour, de la coordination de la main-d'œuvre au suivi de la conformité", a déclaré Steve McGough, président et PDG de HCSS. "L'acquisition de Dispatcher-Pro est une étape stratégique dans notre mission de fournir la plateforme la plus complète et intégrée pour les entreprises de construction. Nous sommes ravis d'accueillir l'équipe de Dispatcher-Pro chez HCSS et d'apporter encore plus de valeur à nos clients grâce à des opérations plus intelligentes et plus connectées."Julien Fournier et Maxime Guesne, cofondateurs de Dispatcher, ont ajouté : "Rejoindre HCSS est un nouveau chapitre passionnant pour Dispatcher-Pro. Nous nous sommes toujours concentrés sur la création d'outils intuitifs et efficaces qui aident les équipes à mieux planifier et à travailler plus efficacement. HCSS partage cette même approche centrée sur le client et le terrain, et ensemble, nous pouvons amplifier notre impact et être à l'avant-garde de l'innovation dans l'industrie de la construction. Nous sommes fiers de poursuivre notre mission au sein d'une entreprise qui comprend profondément et soutient les besoins des entrepreneurs. Nous croyons que rejoindre un fournisseur leader de logiciels de gestion de la construction servira bien nos clients dans leur processus de numérisation, et que nous pourrons les soutenir avec une gamme complète de produits HCSS conçus pour la construction, le génie civil et les projets d'infrastructure."Cette acquisition renforce la capacité de HCSS à aider les entreprises de construction à éliminer les zones d'ombre dans la planification, à rationaliser les affectations de main-d'œuvre et d'équipements, et à améliorer l'exécution des projets, le tout au sein d'une solution collaborative unique adaptée à la planification centralisée et décentralisée. Les clients peuvent s'attendre à des fonctionnalités améliorées dans les outils de planification et de gestion de la main-d'œuvre, soutenant une allocation efficace des ressources, une meilleure conformité et une prévision plus précise des besoins en ressources.La technologie moderne et native du cloud de Dispatcher-Pro complétera le produit HCSS Dispatcher existant, qui reste entièrement pris en charge. Les deux solutions continueront à servir les clients sans interruption, offrant flexibilité et choix dans la gestion des ressources en équipements et en main-d'œuvre.Pour en savoir plus sur l'acquisition de Dispatcher-Pro par HCSS, visitez hcss.com.À propos de HCSSHCSS est le principal fournisseur de logiciels de gestion de la construction conçus pour connecter le bureau au terrain tout au long du cycle de vie des projets de génie civil et d'infrastructure. Fondée en 1986, HCSS s'est imposée comme le leader de l'industrie en offrant une suite complète d'outils pour améliorer la productivité, rationaliser la communication et améliorer les résultats des projets. Les plateformes HCSS couvrent tous les aspects des projets de génie civil et d'infrastructure, de la préconstruction à la clôture du projet. Les solutions proposées incluent l'estimation, le calcul des coûts, la gestion de projet, la sécurité et la gestion de flotte. En centralisant les données du projet, HCSS garantit que toutes les parties prenantes ont un accès en temps réel aux informations critiques, permettant une prise de décision plus éclairée et réduisant le risque d'erreurs et de reprises. Avec un support instantané 24/7 et un processus de mise en œuvre éprouvé de 90 jours, HCSS a aidé à améliorer les opérations de plus de 4 000 entreprises, allant de 1 million à plusieurs milliards de dollars de revenus à travers les États-Unis et le Canada. HCSS, 15 fois nommé Meilleur Lieu de Travail au Texas, dispose d'un campus unique de 12 acres à Sugar Land, Texas, avec trois bâtiments pouvant accueillir 700 employés. Pour en savoir plus, visitez hcss.com.À propos de DispatcherBasé à Paris, France, Dispatcher est un fournisseur de premier plan de logiciels de gestion des ressources basés sur le cloud pour les secteurs de la construction, des travaux publics et de l'industrie. Conçu spécifiquement pour les opérations de terrain complexes, Dispatcher simplifie la planification des équipes, des équipements et des projets tout en intégrant la disponibilité de la main-d'œuvre, les certifications et le suivi de la conformité. Approuvé par des entrepreneurs à travers l'Europe, Dispatcher aide les équipes à rationaliser la planification, à améliorer la collaboration entre le terrain et le bureau, et à maximiser l'utilisation des ressources.

