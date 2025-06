IGEL übernimmt Stratodesk: Mehr Reichweite und mehr Kompetenz im sicheren Endpoint Computing

FORT LAUDERDALE, Florida, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- IGEL, die sichere Endpoint-OS-Plattform für SaaS, DaaS, VDI und sichere Enterprise-Browser, gibt heute die Übernahme von Stratodesk bekannt – einem renommierten Anbieter von Betriebssystem- und Managementlösungen für Endgeräte.

Mit diesem strategischen Schritt treibt IGEL seine Mission weiter voran, Unternehmen weltweit bei der Modernisierung ihrer Endpoint-Infrastruktur zu unterstützen. Die Integration von Stratodesk erweitert nicht nur den globalen Kundenstamm, sondern stärkt auch das IGEL-Team durch zusätzliche Expertise in den Bereichen Endpoint-Betriebssysteme, Sicherheit und Endnutzer-Computing (EUC).

Stratodesk-Kunden werden Teil des IGEL-Ökosystems – einer zukunftsweisenden Plattform, die speziell auf die Anforderungen moderner Arbeitsplätze zugeschnitten ist. Mit IGEL OS und dem Adaptive Secure Desktop erhalten sie eine leistungsstarke, sichere und skalierbare Lösung für den Zugriff auf SaaS-Anwendungen, sichere Enterprise-Browser und moderne Desktop-Bereitstellungsmodelle.

Klaus Oestermann, CEO von IGEL, erklärt:

„Diese Übernahme markiert einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung von IGEL. Die Kompetenzen von Stratodesk ergänzen unsere Plattform ideal – wir kombinieren das sicherste und zugleich am einfachsten zu verwaltende Endpoint-Betriebssystem auf dem Markt.“

Emanuel Pirker, Gründer und CEO von Stratodesk, ergänzt:

„Der Zusammenschluss mit IGEL eröffnet unseren Kunden Zugang zu einer hochmodernen Plattform auf Enterprise-Niveau. IGELs klarer Fokus auf Sicherheit, Innovation und Kundenerfolg garantiert einen reibungslosen Übergang für alle Nutzer.“

In den kommenden Wochen wird IGEL weitere Details zu Migrationsplänen und Support-Programmen für bestehende Kunden bekannt geben.

Über IGEL

IGEL bietet die sichere Endpoint-OS-Plattform für die hybride Arbeitswelt. Jetzt. Und in Zuzkunft. IGEL OS unterstützt VDI-, DaaS-, SaaS- und sichere Enterprise-Browser nativ und sorgt für ein schnelles, konsistentes Nutzererlebnis – bei gleichzeitig deutlich vereinfachtem Endgeräte-Management.

Das Betriebssystem basiert auf dem einzigartigen IGEL Preventative Security Model ™ und ist vollständig auf Zero Trust-Prinzipien ausgelegt. IGEL OS läuft im Read-Only-Modus, verzichtet auf lokale Datenspeicherung und reduziert dadurch potenzielle Angriffsflächen auf ein Minimum. Unternehmen profitieren von geringerem Risiko, niedrigeren Softwarekosten, längeren Hardware-Lebenszyklen und messbaren Fortschritten im Bereich Nachhaltigkeit.

IGEL ist weltweit in Branchen wie Gesundheitswesen, Finanzdienstleistungen, Einzelhandel, Fertigung und öffentlichem Sektor im Einsatz. Das Unternehmen arbeitet mit über 100 Technologiepartnern im Rahmen des IGEL Ready-Ökosystems zusammen und unterstützt Kunden in über 50 Ländern.

Weitere Informationen unter: www.igel.com

Pressekontakt

Carl Gersh

EVP Marketing

press@igel.com

Yocasta Valdez

Director Corporate Communications

press@igel.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ab6ac994-18db-4d7d-854c-66dc9e1a7714

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.