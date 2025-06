Plus de 900 nouveaux diplômés et diplômées célébrés lors des 30e cérémonies de remise de diplômes du Collège Boréal

Grâce à neuf cérémonies qui auront lieu jusqu’au 11 juin, le Collège Boréal souligne l’excellence de ses diplômées et diplômés des campus de Hearst, Kapuskasing, Nipissing, Ottawa, Sudbury,

SUDBURY, Ontario, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Neuf événements à travers l’Ontario mettent à l’honneur la cohorte diplômée du printemps 2025 des campus de Boréal situés à Hearst, Kapuskasing, Nipissing, Ottawa, Sudbury, Timmins, Toronto, Windsor et de Boréal en ligne. En présence des parents, familles et autres proches réunis pour l’occasion, le président du Collège Boréal, Daniel Giroux, ainsi que les plus hautes instances de l’établissement remettront ce printemps pas moins de 901 diplômes.

Médaille académique de la Gouverneure générale

La médaille académique de la Gouverneure générale a été pour sa part décernée à Roxanne Daoust, du programme d’Éducation en services à l’enfance, Boréal en ligne. Cette distinction est octroyée à une étudiante ou à un étudiant à temps plein ayant obtenu la moyenne la plus élevée dans un programme dont la durée minimale est de deux ans et qui mène à un diplôme.

Diplôme honorifique

Le Collège Boréal décerne cette année un diplôme honorifique en affaires et services communautaires à Maxim Jean-Louis, président-directeur général de l’organisme Contact Nord. Sous sa tutelle, Contact Nord a su élargir une offre de programmes d’études postsecondaires disponible à distance et destinée aux personnes vivant en milieu rural. Grâce à son leadership, plus de quatre millions de personnes résidant dans des milieux éloignés ont ainsi accès à des formations de qualité sans devoir quitter leur foyer. Au fil des années, Maxim Jean-Louis a renforcé son engagement communautaire, mettant à profit son expérience auprès des conseils d’administration du Conseil international pour l’éducation ouverte et à distance, du Conseil de la technologie renouvelée, de la Fondation Trillium de l’Ontario, de l’Université Laurentienne, de la Galerie d’art de Sudbury et de l’Association de l’Hôpital Montfort.

Prix de la présidence et Prix de la présidence du conseil d’administration du Collège Boréal

Remis respectivement à des organismes privés et communautaires, le Prix de la présidence et celui de la présidence du conseil d’administration du Collège Boréal sont décernés en reconnaissance d’une contribution exceptionnelle au développement du Collège et de sa communauté.

Cette année, le Prix de la présidence est remis à l’entreprise Technica Mining, notamment pour ses généreux dons d’équipements qui bonifient de façon significative la formation de nos cohortes inscrites aux programmes de Technicienne ou technicien d’équipement lourd, de Techniques du génie de la construction – civil et minier et de Techniques du génie mécanique – mécanicien-monteur industriel (Millwright). Leur appui récurrent lors de l’embauche de nos étudiantes et étudiants stagiaires, et de soumissions de Boréal en vue d’offrir des programmes de préapprentissage pour femmes (entre autres), fait de Technica Mining un partenaire de premier plan.

Le Prix de la présidence du conseil d’administration est remis à Horizon Santé-Nord (HSN). Partenaire clé des établissements d’études postsecondaires, HSN offre des stages aux étudiantes et étudiants du Collège Boréal inscrits dans divers programmes de santé. Cette collaboration permet à nos cohortes d’acquérir une expérience pratique essentielle, renforçant ainsi leurs compétences et leur préparation au marché du travail. Tout comme le Collège Boréal, HSN utilise des technologies de pointe et des simulations pour améliorer la formation des professionnels de la santé.

La Fondation Boréal

Grâce à la générosité des personnes et des agences qui ont appuyé la Fondation Boréal en 2024-2025, près de 3 300 bourses ont été remises aux étudiantes et étudiants de cet établissement pour une valeur totale s’élevant à près de 1,7 million de dollars.

Citations

« C’est avec beaucoup de fierté et de reconnaissance que tout le personnel du Collège Boréal se joint à moi pour saluer la réussite exemplaire de chacune et de chacun de ses diplômés. Leur persévérance à maintenir la pratique de la langue française dans leurs collectivités, à s’insérer dans un milieu différent pour nos cohortes internationales, et à exceller durant toutes leurs études n’a d’égale que les vastes possibilités que leur confère leur profil unique. Félicitations à toutes et à tous! »

Daniel Giroux – président du Collège Boréal

« Le Collège Boréal se réjouit de mettre sur le marché du travail une main-d’œuvre hautement qualifiée répondant aux besoins concrets de nos collectivités. L’engagement de nos diplômées et diplômés ainsi que leur grande motivation à s’investir dans des domaines tels que les métiers, l’environnement, les technologies, les affaires et les services communautaires est une chance pour l’Ontario, dont les besoins, notamment en termes de construction de logements et de personnel de santé, sont criants. Au plaisir de vous voir débuter vos brillantes carrières! »

Paulette Bonin – vice-présidente à l’Enseignement du Collège Boréal

Faits en bref

Depuis sa création en 1995, le Collège Boréal a remis 24 540 diplômes à l’échelle de ses 8 campus répartis du Nord au Sud de l’Ontario.





Liens connexes

Renseignements

Benoît Clément

Gestionnaire, Communications et Relations médias

705-560-6673, poste 2722

benoit.clement@collegeboreal.ca

À propos du Collège Boréal

Créé à Sudbury en 1995, le Collège Boréal est un établissement de formation et d’enseignement postsecondaire de langue française qui œuvre au développement et à l’épanouissement des diverses collectivités ontariennes qu’il dessert. À travers ses 34 sites dont sept campus répartis dans 27 collectivités, le Collège Boréal offre une expertise de haut niveau en matière de formation postsecondaire, de formation de base, d’apprentissage, de services aux immigrants, de services d’emploi, de formation continue, de formation sur mesure et de recherche appliquée. En savoir davantage

Pour plus d’information sur nos programmes et services, consultez le collegeboreal.ca ainsi que nos réseaux sociaux : Facebook , Instagram , LinkedIn et X .

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante :

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8f8da40a-2443-485b-bb56-faeecb244250/fr

