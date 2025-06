Snail Games 推出全新内容并举办全球社区活动，庆祝 ARK 系列发布十周年

沙盒生存类游戏创新十载,长青系列再启新程

卡尔弗城,加利福尼亚州, June 04, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的互动数字娱乐领域独立开发商与发行商 Snail, Inc. (Nasdaq: SNAL,以下简称 “Snail Games” 或 “公司”) 隆重宣布,公司将庆祝其旗舰产品暨长期成功基石 ARK: Survival Evolved (“ASE”) 发行十周年。自 2015 年抢先体验版问世以来,ARK 已发展为全球知名游戏系列,拥有庞大的玩家基数、强劲的商业表现以及对沙盒生存游戏生态的持久影响力。

根据 Steam 统计,原版游戏 ARK: Survival Evolved 的全球安装量超过 9,210 万,累计游戏时间超过 37 亿小时,使其成为沙盒生存游戏类型中最经久不衰、也是最受喜爱的游戏之一。ASE 在 Steam 峰值日活跃用户达到 110 万,也是其全球影响力和玩家忠诚度的有力印证。

次世代重制版 ARK: Survival Ascended (“ASA”) 自 2023 年推出以来累计安装量达到 420 万,且在 Steam 的总游玩时长超过 2.75 亿小时,延续前作传奇。ASA 的峰值日活用户为 30.8 万,表明这款基于 UE5 引擎的游戏受欢迎程度之高,未来还将推出更多内容,并进行进一步性能优化和跨平台创新,以推动其持续增长。

2024 年 12 月,ARK: Ultimate Mobile Edition 全球上线。其移动版本有效降低了硬件门槛,并将 ARK 系列推广到规模更大的国际用户和倾向于使用移动端游玩的玩家群体。自发布以来,该移动版本在 iOS 和 Android 平台的下载量已超过 610 万次。Snail Games 还将在 2025 年后半程为该系列陆续推出更多付费扩展地图包,继续增强玩家的移动端体验,并强化公司在移动平台上发展 ARK 系列的承诺。

IGN Live 2025

作为 ARK 系列十周年庆典的一部分,Snail Games 也将于 6 月 6 日至 6 月 8 日亮相 IGN Live 展会。ARK 系列将通过互动展台以及开发者专场研讨会的形式展出,为粉丝提供直接交流的平台,并重点展示 ARK 系列新作之一,也就是 ARK: Aquatica。Snail Games 将在其展台举办一项累积奖池达 10,000 美元的竞赛,欢迎前来了解更多详情!

精彩内容即将发布

为庆祝十年里程碑,Snail Games 将在各大平台推出一系列精彩内容和社区活动,包括:

ARK: Survival Ascended 周年庆典 – 活动时间定于 6 月 2 日至 6 月 12 日;游戏内将推出包括孵化器装置、生日套装、惊喜蛋糕等道具,以及新活动限定皮肤、表情和动作,以及其他周年庆典限定内容。

– 活动时间定于 6 月 2 日至 6 月 12 日;游戏内将推出包括孵化器装置、生日套装、惊喜蛋糕等道具,以及新活动限定皮肤、表情和动作,以及其他周年庆典限定内容。 ASA: Astraeos 更新 – Astraeos 在其首次重大更新中引入了一座辽阔的新岛屿 Lemnokis,拥有多样的生态环境,从雪地,到温暖的红杉林、山谷、森林和冰川洞穴,应有尽有。同时,小怪双人组 Kalydonios 和 Erymanthian(两只喷射火焰与毒气的巨大战猪)也将于游戏中首次亮相;此外,此次更新还包括资源丰富的全新深海区域,以及一个名为 The Maelstrom 的神秘海洋据点。

– Astraeos 在其首次重大更新中引入了一座辽阔的新岛屿 Lemnokis,拥有多样的生态环境,从雪地,到温暖的红杉林、山谷、森林和冰川洞穴,应有尽有。同时,小怪双人组 Kalydonios 和 Erymanthian(两只喷射火焰与毒气的巨大战猪)也将于游戏中首次亮相;此外,此次更新还包括资源丰富的全新深海区域,以及一个名为 The Maelstrom 的神秘海洋据点。 ARK: Ultimate 移动版 – Genesis Part 1 将于 6 月 3 日上线移动端。

– Genesis Part 1 将于 6 月 3 日上线移动端。 ARK: Lost Colony 预购将于 2025 年 6 月 18 日开始 – 这是一款延续 ARK 史诗的完整正统扩展包,背景设定在一座危机四伏的庞大城市之中,引入大量全新生物、道具、建筑、奇花异植、先进建造系统、独特装备、强大角色技能,以及贯穿 ARK: Extinction、ARK: Genesis 和 ARK 2 剧情的主线叙事。

预购将于 2025 年 6 月 18 日开始 – 这是一款延续 ARK 史诗的完整正统扩展包,背景设定在一座危机四伏的庞大城市之中,引入大量全新生物、道具、建筑、奇花异植、先进建造系统、独特装备、强大角色技能,以及贯穿 ARK: Extinction、ARK: Genesis 和 ARK 2 剧情的主线叙事。 ARK: Ragnorak – 粉丝最爱的远古野兽与神话战场将于 6 月 18 日再次降临,并在 ARK Survival: Ascended 中实现全面重制。

– 粉丝最爱的远古野兽与神话战场将于 6 月 18 日再次降临,并在 ARK Survival: Ascended 中实现全面重制。 ARK: Aquatica DLC – 水下乐园 DLC ARK: Aquatica 与 Luminati Suns 的歌曲“On My Way”完美契合。

在 Steam 上收听 “On My Way”!

观看 Luminati Suns 的 “On My Way” 幕后花絮视频

创作者如有意合作,请联系 creatordirect@noiz.gg。

