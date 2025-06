COMMUNIQUE DE PRESSE

Global Bioenergies cherche un repreneur

Evry, le 03 juin 2025-17h40 : Malgré l’ensemble des efforts et des discussions établies ces derniers mois avec de grands acteurs industriels, la Société constate qu’elle ne parvient pas à trouver d’investisseurs stratégiques pour financer la poursuite de son activité.

A la date de publication du présent communiqué, la Société dispose d’une trésorerie de 3,0 millions d’euros. Pour rappel, les 13,1 millions d’euros de dettes bancaires enregistrées au 31 décembre 2024 restent intégralement inscrits au bilan grâce au report des remboursements obtenu au mois le mois dans le cadre des discussions avec les créanciers bancaires de la Société.

Du fait de son horizon de trésorerie limité, la Société est contrainte de lancer aujourd’hui une recherche officielle de repreneurs sous la forme d’un « prépack cession » dans le cadre d’une procédure de conciliation. Le prépack cession permet à de potentiels repreneurs de se positionner sur la reprise de tout ou partie des activités et des actifs d’une entreprise. La réalisation du plan de cession, arrêté par le Tribunal de Commerce, sera suivie de la liquidation judiciaire de la Société, impliquant l’irrécouvrabilité de tout ou partie du passif, notamment des dettes bancaires, et entraînera la radiation de la cotation.

Marc Delcourt, co-fondateur et Président Directeur Général de Global Bioenergies, explique : « Pour rappel, nous n’avons pas réussi à financer notre projet de première usine et avons basculé à l’automne 2024 vers un projet de collaboration R&D avec un grand industriel international, visant à combiner sa technologie et la nôtre pour produire des carburants d’aviation durable particulièrement compétitifs. Dans ce contexte, nous devions financer notre part de ce projet jusqu’à l’atteinte de la profitabilité.

Nous avons contacté de multiples investisseurs potentiels, essentiellement de grands industriels amenés à jouer, au-delà de leur investissement, un rôle opérationnel dans le projet. Malgré plusieurs discussions nourries et en dépit de marques d’intérêt notables, nous constatons malheureusement qu’aucun de ces acteurs ne souhaite, en minoritaire ou en majoritaire, entrer au capital de la Société dans sa configuration actuelle et dans le contexte géopolitique que nous connaissons, délétère pour les investissements dans les solutions de lutte contre le réchauffement climatique et de transition énergétique. Ce constat nous oblige à rechercher dès à présent un repreneur de l’activité.

Dans le cadre de cette reprise d’activité en prépack cession, les produits de cession perçus ne permettraient vraisemblablement aucun remboursement des actionnaires, pour lesquels la perte serait alors totale. Je suis moi-même l’un des plus importants actionnaires de Global Bioenergies et je suis pleinement conscient de la perte financière que cela représentera pour chacun.

D’autres options, qui permettraient à la Société de continuer sous sa forme actuelle, restent théoriquement possibles même en lançant ce prépack cession, mais sont toutefois très improbables. »

La date limite de dépôt des offres est fixée au 9 juillet 2025. Les offres des différents repreneurs potentiels seront ensuite étudiées et le repreneur sera choisi par le Tribunal de Commerce d’Evry. Le dénouement pourrait intervenir en septembre ou en octobre 2025.

