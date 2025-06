Encuesta de Visory Health revela una brecha crítica en ahorros en medicamentos con receta para los hispanohablantes sin seguro

Casi la mitad de los hispanohablantes sin seguro no están familiarizados con las tarjetas de descuento para medicamentos con receta, una brecha que está poniendo los medicamentos asequibles fuera del alcance de millones

ESTERO, Florida, June 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Visory Health, una plataforma tecnológica de salud centrada en el paciente que ofrece ahorros en medicamentos con receta y que está transformando la forma en que los veteranos, las familias y los cuidadores acceden a atención médica asequible mediante su tarjeta de descuento, publicó hoy nuevos hallazgos de una encuesta que detallan la necesidad crítica de ahorro en medicamentos entre los hispanohablantes sin seguro en EE. UU., con el objetivo de ayudar a combatir las disparidades en salud.

Las tarjetas de descuento para medicamentos con receta son una herramienta clave para reducir los gastos de bolsillo en medicamentos, sin embargo, los hallazgos de Visory mostraron que el 49% de los hispanohablantes sin seguro no sabían qué eran las tarjetas de descuento de medicamentos recetados, ni cómo utilizarlas. No conocer los ahorros fácilmente disponibles, agravado por el peso del aumento de los costos de los medicamentos con recetas, puede obligar a las personas a modificar negativamente sus regímenes de medicamentos u omitir las dosis por completo. La encuesta de 2024 de Visory Health descubrió que muchos recurren a estas medidas drásticas simplemente para estirar aún más sus medicamentos.

Para los casi 64 millones de residentes hispanos de los Estados Unidos, las disparidades de salud únicas afectan directamente sus medios de vida. Muchas enfermedades crónicas afectan ​​desproporcionadamente a los hispanos en comparación con otros grupos. Por ejemplo, es probable que más del 50% de los hispanos sean diagnosticados con diabetes y que uno de cada cinco hispanos tenga hipertensión. Además, las enfermedades cardíacas representan aproximadamente una de cada cinco muertes de hispanos en Estados Unidos.

Estos problemas de salud pueden ser extremadamente costosos, dado que los hispanos tienden a estar entre la tasa más alta de aquellos que no tienen seguro, con un 17.7%, según la Oficina del Censo de los Estados Unidos. Sin seguro y con pocos recursos para reducir los costos, los resultados de salud para esta comunidad pueden estar en riesgo significativo. La encuesta de Visory Health halló que más de un tercio (39%) de los hispanohablantes calificaron la cobertura de seguro como uno de los mayores desafíos que afectan su acceso a la atención médica.

Otros desafíos que afectan la accesibilidad de la atención médica de los hispanohablantes incluyen:

Costo (43.3%)

Barreras lingüísticas (10,5%)

"Estamos derribando estas barreras descubiertas en esta encuesta para mejorar la salud y el bienestar de los hispanohablantes que pueden experimentar altos costos en los medicamentos con receta", dijo Alexandra Robertson, vicepresidenta sénior de crecimiento de Visory Health. "Cuando los medicamentos son más asequibles, la comunidad de habla hispana puede mantener mejor sus planes de tratamiento recetados y vivir una vida más saludable. Las tarjetas de descuento para medicamentos recetados pueden ser un salvavidas, pero sin conciencia, las mismas personas que podrían beneficiarse al máximo, continúan su lucha".

La encuesta mostró un cambio generacional en el compromiso de ahorro de recetas, insinuando un futuro con medicamentos más asequibles y comunidades más saludables. Los adultos más jóvenes (25-34 años) encuestados muestran el mayor compromiso con las tarjetas de descuento de recetas, con un 17% usándolas activamente y un 18% usándolas ocasionalmente. Esto sugiere que las generaciones más jóvenes son más proactivas en la búsqueda de soluciones de ahorro de costos para las necesidades de atención médica.

“Con nuestro alcance comunitario en persona, vemos la diferencia en el mundo real que las tarjetas de descuento pueden hacer para estas personas. Los estamos educando para cerrar la brecha entre la atención médica asequible y el acceso a ella", dijo Yozelin Luna, gerente de participación comunitaria de Visory Health.

Para mejorar directamente los costos de bolsillo de los hispanohablantes en medicamentos recetados, Visory Health está disponible en más de 37,000 farmacias en todo el país, incluidas Publix, Walgreens, Kroger, Food Lion y muchas más. Visory Health ofrece hasta el 80% de los medicamentos recetados, no requiere seguro ni cuenta, y es accesible en la App Store de Apple o Google Play Store. Para ahorrar en sus recetas, visite visoryhealth.com.

About Visory Health

Visory Health es una plataforma tecnológica de salud centrada en el paciente que está transformando el acceso a la atención médica para todos, incluidos los veteranos, las familias, los cuidadores y las personas en situación de vulnerabilidad. El modelo de Visory Health pone las necesidades de los usuarios en el centro de su funcionamiento. Ha economizado dinero a millones de usuarios en medicamentos recetados, creando familias y comunidades más saludables. Con una red de más de 37,000 farmacias asociadas en todo el país, incluyendo Walgreens, Kroger, Publix, Stop & Shop y más, Visory Health ofrece precios asequibles en medicamentos recetados en todo Estados Unidos y es de uso gratuito. Para más información visite, www.visoryhealth.com.

Contacto de Medios

Erica Torres

Uproar by Moburst for Visory Health

erica.torres@moburst.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.