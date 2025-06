Les grands succès de Citytv et Citytv+ sont de retour ; The Price is Right Tonight animée par Howie Mandel, à venir au printemps 2026 

– La nouvelle émission originale canadienne The Price is Right Tonight (titre provisoire) est le phare de la programmation gagnante de Citytv élaborée autour de franchises bien établies et d’événements spéciaux de grande envergure –

– Le tout nouvel événement spécial Making of Wicked, ainsi que les nouvelles séries On Brand with Jimmy Fallon et Surviving Earth s’ajoutent aux succès populaires The Golden Bachelor, Chicago Med/Fire/P.D. et Law & Order, de retour cette saison –

– Law & Order Toronto: Criminal Intent, série dramatique canadienne numéro 1 de l’année* et gagnante du prix Écrans canadiens pour la meilleure série dramatique, revient avec une nouvelle saison –

– En septembre, Arisa Cox animera en direct une émission spéciale d’une heure en direct du tapis rouge du Festival international du film de Toronto présenté par Rogers –

TORONTO, 03 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Citytv, le réseau de télévision phare de Rogers, a annoncé aujourd’hui sa programmation pour 2025-2026, qui sera portée par de nouvelles saisons d’émissions à succès, de nouvelles séries qui font jaser et de grands événements en direct qui ont stimulé la croissance de l’auditoire de Citytv cette saison, tant aux heures de grande écoute que pendant la journée**.

« Qu’il s’agisse de séries dramatiques originales, d’émissions style de vie ou d’événements sportifs en direct, nos investissements à long terme visent à offrir au public canadien des expériences de divertissement de choix qui prennent en compte le contenu que les gens veulent regarder et la façon dont ils veulent le regarder », a déclaré Colette Watson, présidente, Rogers Sports & Média.





« Cette saison, nous avons une programmation solide qui témoigne de la force et de la stabilité de Citytv, confirmant la renommée du réseau en tant que l’une des marques de divertissement les plus convoitées du Canada, a déclaré Hayden Mindell, premier vice-président, Télévision, Rogers Sports & Média. Citytv offre une programmation axée sur les goûts des téléspectateurs et téléspectatrices sur laquelle les annonceurs peuvent compter pour rejoindre un auditoire constant, semaine après semaine. »

PRODUCTIONS ORIGINALES CANADIENNES

À toi de jouer, Canada! Inspirée du succès mondial et culte de Fremantle, The Price is Right Tonight (titre provisoire) est une toute nouvelle édition d’une heure qui sera diffusée pendant les heures de grande écoute et animée par Howie Mandel, acteur et personnalité télé légendaire. Prévue pour le printemps 2026, The Price is Right Tonight (titre provisoire) comptera 12 épisodes d’une heure. La production débutera en décembre à Toronto. The Price is Right est le jeu télévisé le plus populaire et le plus ancien toujours en ondes dans l’histoire de la télévision.

« J’ai toujours adoré The Price is Right, c’est pourquoi je suis absolument ravi d’assumer ce rôle iconique, a affirmé Howie Mandel, animateur de The Price is Right Tonight (titre provisoire). The Price is Right Tonight apportera un vent de fraîcheur et de dynamisme sans toucher à ce que les gens aiment de l’original : de grands jeux, beaucoup de rires et des surprises amusantes! J’ai hâte de dire “C’est à vous de jouer” à une toute une nouvelle génération de fans canadiens. »

En septembre, le Festival international du film de Toronto présenté par Rogers, l’un des festivals du film les plus réputés au monde, fêtera son 50e anniversaire. Citytv offrira aux Canadiennes et Canadiens un accès au prestigieux événement lors d’une émission spéciale d’une heure animée par Arisa Cox en direct du tapis rouge.

Lauréate du prix Écrans canadiens de la meilleure série dramatique, Law & Order Toronto: Criminal Intent revient avec une toute nouvelle saison qui devrait débuter en milieu de saison, produite en partenariat avec Lark Productions et Cameron Pictures Inc.

La populaire série Hudson & Rex revient pour une huitième saison, et Luke Roberts (Game of Thrones, Ransom) se joint officiellement à la distribution dans le rôle du détective Mark. La production de la saison 8 est en cours à St. John’s, Terre-Neuve-et-Labrador, et la première sera diffusée cet automne.

Et Breakfast Television, l’émission matinale numéro 1 en Ontario***, continue à illuminer les matins de 6 h à 10 h avec Dina Pugliese, Tim Bolen et le reste de l’équipe – Devo Brown, Melanie Ng, Caryn Ceolin et Tammie Sutherland – en vous présentant les actualités, des entrevues avec des vedettes, du contenu style de vie et divertissant, et plus encore.

NOUVELLES SÉRIES, NOUVELLES SAISONS ET ÉVÉNEMENTS EN DIRECT POUR 2025-2026 :

Citytv et Citytv+ présentent 21 nouvelles saisons d’émissions populaires, trois nouvelles séries et une foule d’événements spéciaux à ne pas manquer, notamment :

Les séries de téléréalité et de compétition à succès The Golden Bachelor, Dancing with the Stars et On Brand with Jimmy Fallon

Les drames captivants Brilliant Minds, Law & Order, Law & Order: Special Victims Unit, Law & Order: Organized Crime, Law & Order Toronto: Criminal Intent, Hudson & Rex, The Hunting Party, Chicago Med, Chicago Fire et Chicago P.D.

Les comédies animées The Simpsons, Universal Basic Guys, Bob’s Burgers et Krapopolis

Le dynamique jeu télévisé The Price is Right Tonight (titre provisoire)

La série explorant l’époque préhistorique Surviving Earth

Le magazine d’information Dateline

Les incontournables événements spéciaux Making of Wicked avec Ariana Grande et Cynthia Erivo, Dick Clark’s New Years Rockin’ Eve, Hockey Night in Canada, Return to Downton Abbey: A Grand Event et la 68e cérémonie des GRAMMY



Nouveauté cet automne : la série non scénarisée On Brand with Jimmy Fallon suit l’animateur de l’émission The Tonight Show alors qu’il démarre une agence de marketing et embauche une équipe formée des personnes les plus fonceuses, créatives, intelligentes et compétitives qu’il a pu trouver. Bozoma Saint John (The Real Housewives of Beverly Hills) géant du marketing, auteur et entrepreneur, agit à titre de mentor auprès de ces esprits créatifs et évalue leur travail aux côtés de Jimmy Fallon. À venir bientôt également : la série en huit épisodes Surviving Earth explorera la préhistoire pour tirer des leçons des extinctions massives passées.

De plus, les vedettes nommées aux Oscars Ariana Grande et Cynthia Erivo présenteront l’événement spécial Making of Wicked à partir du Peacock Theatre de Los Angeles cet automne.

NOUVEAU CET ÉTÉ :

Citytv et Citytv+ brilleront cet été avec à une toute nouvelle saison de Bachelor in Paradise mettant en vedette l’animateur Jesse Palmer, le barman Wells Adams et la nouvelle membre de l’équipe Hannah Brown, ancienne bachelorette, à compter du lundi 7 juillet. Ensuite, Steve Harvey animera une nouvelle saison de Celebrity Family Feud où des équipes de vedettes et leur famille s’affrontent pour trouver les réponses les plus populaires aux questions posées à 100 personnes, à compter du jeudi 10 juillet. De plus, ne manquez pas la chance de découvrir des gens au talent incroyable dans les nouveaux épisodes d’America’s Got Talent suivis de la série de téléréalité compétitive Destination X les mardis.

Tous les nouveaux titres annoncés ainsi que les succès de retour sur Citytv sont également accessibles en continu sur Citytv+ en plus d’une vaste bibliothèque de contenu présentant les plus récents épisodes et les anciennes saisons d’émissions populaires de Bravo, Discovery, Food Network, HGTV, Magnolia Network, ID, Cooking, OWN, MotorTrend, Animal Planet, Discovery Science, OMNI Television et plus encore.

* Source : Numeris. Ind. 2+ et A25-54, total pour Citytv, jusqu’à maintenant en 2025, total pour le Canada AMM (000), portée hebdomadaire moyenne (000), portée cumulative (000), AMM selon la première diffusion seulement, portée selon la première diffusion et les reprises

**Résultats à ce jour pour l’année de radiodiffusion en cours au 6 avril 2025 c. résultats pour l’année de radiodiffusion précédente, Citytv Total, com. CTV, total pour CTV, total pour Global, total pour CBC, total pour le Canada AMM (000) et parts de marché pour des chaînes anglophones convergentes à l’échelle nationale, total des heures de visionnage, portée hebdomadaire moyenne (000), lun-dim 2a-2a

***Source : Numeris, Ontario, 2+, Citytv c. Toronto Stn Group, AMM, lun-ven, 6 h à 8 h30, 5 semaines après le lancement

À propos de Citytv

Offrant une programmation se distinguant de l’offre conventionnelle, Citytv et son service de diffusion continue (Citytv+) propose des séries dramatiques audacieuses, des téléréalités populaires, du contenu original canadien ainsi que des émissions de nouvelles et de divertissement locales comme CityNews et Breakfast Television. Citytv fait partie de Rogers Sports & Média, une division de Rogers Communications Inc., la référence canadienne en matière de communications et de divertissement (TSX, NYSE : sous le symbole RCI).

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/92b8f275-f2ab-42de-b3db-ace9346506f2/fr

