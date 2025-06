ข้อตกลง 1 หมื่นล้านดอลลาร์กับฝรั่งเศสและความสัมพันธ์แน่นแฟ้นกับสหรัฐฯ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงการค้าและมุมมองนักลงทุนในเอเชีย

VIETNAM, June 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- เวียดนามเร่งบทบาทเป็นสะพานเชื่อมเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ในโลกหลายขั้ว โดยเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา ระหว่างการเยือนอย่างเป็นทางการของประธานาธิบดีฝรั่งเศส เอ็มมานูเอล มาครง ที่กรุงฮานอย เวียดนามและฝรั่งเศสได้ลงนามข้อตกลงมูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์ ครอบคลุมหลายสาขา ทั้งอุตสาหกรรมอากาศยาน พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน และเภสัชกรรม การประกาศครั้งนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องจากการเจรจาการค้าระหว่างเวียดนามกับสหรัฐฯ ที่เข้มข้นขึ้น สะท้อนถึงบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ของเวียดนามที่เพิ่มขึ้นในสายตาของโลกตะวันตก

EBC (EBC Financial Group วิเคราะห์ว่า ความสามารถของเวียดนามในการรักษาสมดุลทางการทูตครั้งนี้ อาจส่งผลต่อทิศทางเงินทุนโลก ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ และตำแหน่งการลงทุนในเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง

ดีลการเวียดนาม–ฝรั่งเศส1 หมื่นล้านดอลลาร์ที่สะท้อนเจตจำนงทางเศรษฐกิจ

เวทีการหารือ Vietnam–France Leaders’ Forum นำไปสู่การลงนามข้อตกลงทางการค้ากว่า 30 ฉบับ รวมถึงความร่วมมือสำคัญกับบริษัทชั้นนำอย่าง Airbus, EDF และ Sanofi โดยถือเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ที่สุดของฝรั่งเศสในเวียดนามจนถึงปัจจุบัน สะท้อนความน่าสนใจของเวียดนามในฐานะจุดหมายด้านการลงทุน ท่ามกลางยุทธศาสตร์การกระจายความเสี่ยงของสหภาพยุโรป

ตามรายงานของ Vietnam Plus ฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าอันดับ 4 ของเวียดนามในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป ขณะที่ศูนย์ WTO ภายใต้หอการค้าและอุตสาหกรรมเวียดนาม (VCCI) เปิดเผยว่า มูลค่าการค้ารวมระหว่างเวียดนามกับสหภาพยุโรปในปี 2024 อยู่ที่ 68.4 พันล้านดอลลาร์ โดยเวียดนามเกินดุลการค้าถึง 35 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจาก 28.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2023 ข้อตกลงล่าสุดนี้คาดว่าจะช่วยผลักดันเป้าหมายของเวียดนามในการเป็นศูนย์กลางระดับภูมิภาคด้านพลังงานสะอาด การผลิตขั้นสูง และการส่งออกเทคโนโลยี

“นี่ไม่ใช่แค่การทูต แต่คือการวางตำแหน่งทางเศรษฐกิจ” เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอของ EBC Financial Group (UK) Ltd. กล่าว “เวียดนามสามารถดึงดูดเงินทุนจากหลายขั้ว โดยไม่ต้องผูกติดกับมหาอำนาจใดเพียงฝ่ายเดียว ซึ่งถือเป็นข้อได้เปรียบหายากในโลกที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งเช่นปัจจุบัน”

เวียดนาม–สหรัฐฯ: เสริมสัมพันธ์พาณิชย์โดยไม่เลือกข้าง

เวียดนามยังคงเดินหน้ากระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและยุทธศาสตร์กับสหรัฐอเมริกา โดยมุ่งเน้นในสาขาสำคัญ เช่น เซมิคอนดักเตอร์ แร่หายาก พลังงานสะอาด และการผลิตด้วยเทคโนโลยี AI ซึ่งเป็นหัวใจของยุทธศาสตร์ “China+1” และการลดความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทานของวอชิงตัน

สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ (USTR) ระบุว่า มูลค่าการค้าสินค้ารวมระหว่างสหรัฐฯ กับเวียดนามในปี 2024 อยู่ที่ 136.6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 19.3% หรือราว 22.1 พันล้านดอลลาร์จากปีก่อนหน้า ส่งผลให้เวียดนามกลายเป็นคู่ค้าอันดับ 7 ของสหรัฐฯ จากอันดับที่ 12 ในปี 2018

รัฐบาลสหรัฐฯ ยังให้คำมั่นในการสนับสนุนเศรษฐกิจดิจิทัลของเวียดนาม ผ่านโครงการต่างๆ ภายใต้กรอบความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างเป็นทางการ ซึ่งได้รับการรับรองเมื่อปลายปี 2023

“สหรัฐฯ ต้องการประเทศพันธมิตรที่เชื่อถือได้โดยไม่ต้องพึ่งพามากเกินไป และเวียดนามก็ตอบโจทย์นั้น” เดวิด บาร์เร็ตต์ ซีอีโอ EBC Financial Group กล่าวเสริม “ความเป็นกลางทางยุทธศาสตร์และศักยภาพด้านเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นของเวียดนาม กำลังดึงดูดเงินทุนในรูปแบบที่อาจเปลี่ยนภูมิทัศน์การลงทุนในภูมิภาค”

ผลกระทบต่อเทรดเดอร์และตลาดการเงิน

ท่ามกลางการแข่งขันของชาติตะวันตกในการขยายฐานการค้าในเวียดนาม นักวิเคราะห์จาก EBC ชี้ถึง 3 สัญญาณสำคัญในตลาดที่นักลงทุนควรจับตา

- ความผันผวนของค่าเงิน: เมื่อมีเงินลงทุนจากต่างชาติไหลเข้าสูงขึ้น ค่าเงินด่อง (VND) ของเวียดนามอาจเผชิญความผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะในช่วงที่ตลาดคาดการณ์การปรับนโยบายหรือดอกเบี้ย

- การประเมินมูลค่าหุ้นใหม่ในโครงสร้างพื้นฐาน: โครงการขนาดใหญ่ด้านพลังงานและระบบขนส่ง อาจส่งผลให้หุ้นในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ และก่อสร้างของเวียดนามมีการปรับมูลค่าใหม่

- สัญญาณการหมุนเวียนของกลุ่มอุตสาหกรรม: ความร่วมมือระหว่างเวียดนามกับสหรัฐฯ และฝรั่งเศสที่เน้นอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ เทคโนโลยีสีเขียว และเภสัชกรรม อาจผลักดันหุ้นในกลุ่มเหล่านี้ โดยเฉพาะบริษัทที่มีศักยภาพในการร่วมทุนข้ามพรมแดน หรือได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

เวียดนาม: ศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ในโลกยุคเปลี่ยนสมดุล

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของพันธมิตรโลก เวียดนามแสดงให้เห็นถึงรูปแบบใหม่ของการทูตเศรษฐกิจที่ชาญฉลาด ด้วยการรักษาความเป็นกลางทางยุทธศาสตร์และเปิดรับเงินทุนจากทุกทิศทาง โดยไม่ยึดติดกับขั้วอำนาจใดเพียงฝ่ายเดียว

EBC มองว่า บทบาทที่เพิ่มขึ้นของเวียดนามไม่ได้เป็นเพียงเรื่องการส่งออกเท่านั้น แต่ยังเป็นแนวโน้มระยะยาวสำหรับนักลงทุนที่มองหาความยืดหยุ่น ความเป็นกลาง และนวัตกรรมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

