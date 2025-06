EBC Financial Group y Brokeree Solutions se asociaron para empoderar a la comunidad comercial en América Latina.

EBC Financial Group y Brokeree Solutions anuncian una alianza estratégica de conocimiento que une experiencia en trading e innovación fintech para impulsar a la comunidad global de traders.

La colaboración combina experiencia en trading y tecnología para ofrecer estrategias más inteligentes, educación y herramientas a traders de todo el mundo.

MEXICO, June 3, 2025 /EINPresswire.com/ -- En respuesta a la creciente demanda de herramientas de trading accesibles y educación financiera en América Latina, EBC Financial Group (EBC), líder global en corretaje financiero y gestión de activos, anuncia una alianza estratégica de conocimiento con Brokeree Solutions, un proveedor tecnológico de vanguardia que presta servicios a brokers multiactivos a nivel mundial. Esta colaboración representa un hito clave en la misión de EBC por construir una comunidad de inversión transparente y orientada a la educación, uniendo a dos líderes del sector para compartir experiencia, tecnologías innovadoras y conocimientos prácticos en beneficio de traders e inversionistas en todo el mundo.

dirigidos a traders, brokers y proveedores, ayudándoles a aplicar herramientas efectivas de gestión de riesgos, adoptar mejores prácticas y mejorar su rendimiento general en el trading.

“En EBC Financial Group, nuestra misión es construir una comunidad de inversión transparente e inclusiva, donde los traders se empoderen mediante el acceso a las herramientas, conocimientos y educación adecuados”, dijo David Barrett, CEO de EBC Financial Group (UK) Ltd. “Esta alianza de conocimiento con Brokeree Solutions va más allá de la tecnología: se trata de aprovechar la experiencia compartida para crear un entorno de trading más seguro y orientado a resultados. Juntos, estamos construyendo una plataforma donde tanto traders nuevos como experimentados puedan aprender, crecer y prosperar”.

Una alianza educativa respaldada por tecnología

Brokeree Solutions aporta su sistema de inversión turnkey en Social Trading, que permite a los usuarios registrarse como traders profesionales o seguidores directamente desde la plataforma del broker. El sistema incluye controles avanzados de stop-loss/take-profit, copia proporcional de operaciones y filtros específicos por símbolo, todo diseñado para apoyar un trading flexible y seguro.

EBC complementa esta oferta con su experiencia global en mercados, enfoque centrado en el inversionista y compromiso con la transparencia, ayudando a los traders a entender y aplicar el copy trading como una herramienta educativa, especialmente valiosa en el complejo entorno financiero actual. Al hacer que herramientas profesionales estén al alcance de un público más amplio, la alianza convierte al copy trading en una puerta de entrada al desarrollo de habilidades y a la participación en los mercados.

Contenidos y webinars para fortalecer el conocimiento en trading

Como parte de esta colaboración impulsada por el conocimiento, EBC y Brokeree lanzarán una serie mensual de artículos a partir de mayo, abordando una amplia gama de temas relacionados con el trading y la inversión. Estos contenidos estarán diseñados para responder a desafíos reales enfrentados por los traders y ofrecer estrategias prácticas para mejorar el rendimiento, el control de riesgos y la toma de decisiones. Cada artículo aprovechará la experiencia compartida de ambas compañías y será publicado a través de canales digitales para beneficiar a la comunidad global de trading.

Adicionalmente, la alianza incluirá una serie de webinars trimestrales, reuniendo a traders, brokers y proveedores de señales en debates profundos sobre temas clave. El primer webinar, que se anunciará próximamente, explorará la gestión del riesgo, un área crítica tanto para traders individuales como institucionales. La sesión abordará técnicas prácticas, herramientas de riesgo a nivel de plataforma y mejores prácticas para ayudar a los participantes a fortalecer su disciplina en el trading y la protección de su capital.

Estas iniciativas no solo tienen el objetivo de educar, sino también de fomentar el compromiso y el diálogo dentro de la comunidad de trading, asegurando que el conocimiento fluya en ambas direcciones: desde los expertos hacia los usuarios, y desde la experiencia práctica de los traders hacia quienes desarrollan la tecnología y la estrategia.

“Valoramos la confianza que nuestros clientes depositan en nuestra tecnología y experiencia. Esta alianza brindará a traders y proveedores de señales en todo el mundo la oportunidad de explorar funciones avanzadas de copy trading que ayudarán a ajustar sus estrategias y aumentar la eficiencia de sus herramientas de gestión de riesgo”, comentó Tatiana Pilipenko, Directora Regional de Desarrollo de Negocios (APAC, Reino Unido y América) en Brokeree Solutions. “Esta plataforma permite a los brokers fomentar un entorno de trading más inclusivo y con mayor conciencia del riesgo, impulsando el crecimiento y fortaleciendo los vínculos con sus comunidades de traders”.

Esta alianza de conocimiento subraya la visión compartida de EBC y Brokeree: un futuro donde la tecnología, la educación y la transparencia convergen para empoderar a los traders en todo el mundo. A medida que los mercados financieros se vuelven cada vez más complejos, esta colaboración busca dotar a cada trader —desde principiantes hasta expertos— con las herramientas, la confianza y la comprensión necesarias para tomar decisiones más inteligentes e informadas.

A medida que América Latina sigue consolidándose como un actor clave en el ecosistema global del trading, EBC reafirma su compromiso con el empoderamiento local a través de iniciativas educativas, alianzas estratégicas y soluciones relevantes para la región, diseñadas para conectar con la nueva generación de traders en LATAM.

Para más información sobre EBC y Brokeree, visite: https://www.ebc.com y https://www.brokeree.com

Disclaimer:

Operar con Contratos por Diferencia (CFDs) implica un riesgo considerable de pérdida rápida de capital debido al apalancamiento y puede no ser adecuado para todos los inversionistas. Es fundamental evaluar detenidamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y tolerancia al riesgo antes de operar.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es reconocido por su experiencia en corretaje financiero y gestión de activos. Con oficinas en los principales centros financieros del mundo—including Londres, Sídney, Hong Kong, Singapur, Islas Caimán, Bangkok y Limassol—y presencia en mercados emergentes de América Latina, Asia y África, EBC permite a inversionistas minoristas, profesionales e institucionales acceder a una amplia gama de mercados globales y oportunidades de inversión, incluyendo divisas, materias primas, acciones e índices.

Reconocido con múltiples premios, EBC mantiene un firme compromiso con los más altos estándares éticos. Sus subsidiarias están debidamente autorizadas y reguladas en sus respectivas jurisdicciones: EBC Financial Group (UK) Limited está regulado por la Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA); EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulado por la Autoridad Monetaria de las Islas Caimán (CIMA); EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd y EBC Asset Management Pty Ltd están regulados por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC); y EBC Financial (MU) Ltd está autorizado y regulado por la Comisión de Servicios Financieros de Mauricio (FSC).

En el corazón de EBC se encuentra un equipo de veteranos de la industria con más de 40 años de experiencia en instituciones financieras de primer nivel. Han atravesado importantes ciclos económicos, desde el Acuerdo Plaza y la crisis del franco suizo en 2015 hasta las disrupciones del mercado provocadas por la pandemia de COVID-19. Fomentamos una cultura basada en la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de nuestros clientes, asegurando que cada relación de inversión se maneje con el nivel de seriedad que merece.

Como Socio Oficial de Divisas del FC Barcelona, EBC ofrece servicios especializados en Asia, América Latina, Medio Oriente, África y Oceanía. A través de su alianza con la Fundación de las Naciones Unidas y la iniciativa United to Beat Malaria, la empresa contribuye a iniciativas globales de salud. EBC también apoya la serie de divulgación pública What Economists Really Do del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, ayudando a desmitificar la economía y su aplicación a los principales desafíos sociales, fomentando una mayor comprensión y diálogo público.

https://www.ebc.com/

Acerca de Brokeree Solutions

Fundada en 2013, Brokeree Solutions ha impulsado de forma constante el desarrollo de tecnologías para brokers multi-activo en todo el mundo. Aprovechando su amplia experiencia, la empresa ha contribuido significativamente al sector fintech del trading en línea mediante el desarrollo de soluciones innovadoras, la optimización de procedimientos operativos y la implementación de sistemas avanzados de gestión de riesgos.

Entre sus principales productos se destacan Social Trading multiplataforma, Prop Pulse, Liquidity Bridge y PAMM interservidor. Además, Brokeree ofrece más de 50 soluciones y herramientas diseñadas para ayudar a los brokers a mejorar sus operaciones en áreas como la gestión de cuentas, gestión de riesgos y gestión de liquidez. Estas soluciones son compatibles con plataformas de trading como MT4, MT5, cTrader y DXtrade para contratos por diferencia (CFDs).

brokeree.com

Legal Disclaimer:

