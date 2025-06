Nexans étend son portefeuille dans l'Electrification avec l'acquisition de Cables RCT en Espagne

Nexans étend son portefeuille dans l’Électrification avec l’acquisition de Cables RCT en Espagne

Cables RCT est un producteur espagnol de référence dans les câbles basse tension, disposant d’une présence industrielle en Europe du Sud et d’une expertise reconnue

Cette acquisition représente une étape supplémentaire dans la stratégie de Nexans visant à renforcer sa présence dans des zones géographiques clés

Paris, le 2 juin 2025 – Nexans, acteur majeur de la transition énergétique mondiale, a finalisé aujourd’hui l’acquisition de 100 % du capital social de Cables RCT. Basé en Espagne, Cables RCT propose une large gamme de câbles en cuivre basse tension, avec une expertise reconnue dans les solutions flexibles de sécurité incendie pour les bâtiments. L’entreprise est présente dans 30 pays, avec une forte implantation Ibérique. Cette acquisition stratégique renforce l’engagement de Nexans visant à étendre son emprunte dans des zones géographiques clés et à accélérer sa croissance sur des marchés de référence.

Fondée en 1965, Cables RCT a réalisé un chiffre d’affaires de 133 millions d’euros en 2024 et emploie aux alentours de 175 personnes. L’entreprise dispose d’une unité de production de câbles de pointe située à Saragosse, ainsi que des centres logistiques à Barcelone, Madrid, Séville et Valence. Par ailleurs, Cables RCT prévoit de faire monter en puissance dans les prochaines semaines un programme d’investissements, entièrement financé avant la date de la transaction, qui permettra d’augmenter la capacité de production de plus de 25%, avec un accent particulier sur les offres de sécurité incendie afin de répondre à la demande croissante de solutions plus sûres et plus durables.

Cette acquisition renforce davantage la présence de Nexans en Europe du Sud avec des actifs hautement complémentaires et une capacité de production de pointe orientée vers des produits de sécurité incendie innovants. Cette opération permettra d’accélérer la croissance rentable de Nexans en améliorant son efficacité, en élargissant son portefeuille et en stimulant l’innovation dans la région. L’équipe de direction expérimentée de Cables RCT continuera de soutenir la croissance future des activités et d’accompagner Nexans dans la réalisation des importantes synergies liées à cette opération.

Nexans anticipe une création de valeur significative pour ses actionnaires, grâce à un solide potentiel de synergies, en tirant pleinement parti de l’outil industriel récemment modernisé de Cables RCT, tout en déployant le programme dédié à Nexans : SHIFT.

Christophe Guérin, Directeur Général de Nexans, a déclaré : « L’acquisition de Cables RCT constitue une nouvelle étape décisive dans la mise en œuvre de notre ambition stratégique de devenir un Pure Player de l’Electrification. Elle renforcera la présence de Nexans dans des zones géographiques clés et accélérera notre dynamique sur certains marchés cibles, en parfaite cohérence avec la stratégie du Groupe. Nous sommes ravis d’accueillir les équipes de Cables RCT avec lesquelles nous pourrons développer l’activité et créer davantage de valeur. »

Gonzalo Mateos Tobajas, Directeur Général de Cables RCT, a souligné : « Nous sommes fiers de rejoindre un groupe qui partage nos valeurs fondamentales et notre vision de l’avenir. Cette opération permettra d’assurer la pérennité de notre société – pour nos collaborateurs, nos clients et notre savoir-faire – tout en donnant à Cables RCT les moyens de répondre encore plus efficacement aux exigences réglementaires et technologiques croissantes dans le domaine de l’électrification. »

À propos de Nexans

Depuis plus d’un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l’électrification de la planète et s’engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l’électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d’activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe fait partie des leaders mondiaux en matière d’action climatique et s’est engagé, dans le cadre de l’initiative Science Based Targets (SBTi), à atteindre le « Net-Zero » émission d’ici à 2050.

Nexans. Electrify the Future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts

Relations Investisseurs

Audrey Bourgeois

Tel.: +33 (0)1 78 15 00 43

audrey.bourgeois@nexans.com

Communication

Mael Evin (Havas Paris)

Tel. : +33 (0)6 44 12 14 91

nexans_h@havas.com

Olivier Daban

Tel. : +33 6 75 02 20 73

olivier.daban@nexans.com

