Denodo 大学挑战赛正式启动：数据与 AI 助力现实影响

帕洛阿尔托,加利福尼亚州, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 数据管理领导者 Denodo 宣布,其旨在培养学生成为数据与分析领域未来领袖的 Denodo 学术项目(Denodo Academic Program)现已开放新一届大学挑战赛“数据与 AI 助力现实影响” (Data and AI for Real-World Impact) 的报名通道,截止日期为 11 月 16 日。

Denodo 学术项目通过以下方式为学生赋能:虚拟自主培训模块、现场研讨会、Denodo 平台试用体验以及 Denodo AI SDK。 该学术项目于 2023 年首次举办大学挑战赛。

基于对人工智能 (AI) 变革力量的信念,本届 Denodo 大学挑战赛聚焦于开发具有现实影响力的创新型 AI 解决方案,展示先进数据管理与 AI 技术如何推动现实世界的创新,并为解决社会与经济挑战提供新方法。

自 2024 年 11 月 Denodo Platform 9.1 发布以来,该平台新增了多项简化 AI 应用开发的强大功能:Denodo Assistant 可自动化执行关键数据工程任务,提供情境化洞察与智能推荐;而 Denodo AI SDK 则能处理数据嵌入、转换和编排等流程,让开发者更专注于实现目标成果。

本次挑战赛涵盖数据项目的典型阶段:集成、管理与交付。 在集成阶段,参赛者需使用 Denodo 免费版 Denodo Express 连接数据集,并创建连接数据的虚拟视图。 在管理阶段,参赛者需为这些视图建立数据治理规则,同时开始设计 AI 解决方案框架。 最后的交付阶段,参赛者需将 AI 解决方案投入实际应用以完成挑战。 评审标准将基于参赛者集成、管理和交付数据的效率,以及所构建 AI 解决方案解决实际问题的有效性。

Denodo 首席技术官 Alberto Pan 表示:“借助 Denodo 平台,开发者能够轻松构建强大的 AI 应用,而无需面对通常的数据准备障碍。 本次大学挑战赛是一个令人兴奋的机会,我们将见证学生们开发的创新解决方案。 我期待看到他们如何利用我们的工具推动现实影响,并展示 AI 的变革力量。”

赛事将颁发前三名团队奖项,同时表彰参赛团队数量最多的大学。 获胜团队成员将获得:六个月无限制访问 Denodo 按需培训课程及认证考试(价值 7,000 美元)、专属 Denodo 优胜者徽章(向潜在雇主证明能力),以及受邀参加 Denodo 本地活动(如 DataFest)的资格。

Denodo 是数据管理领域的领导者。 屡获殊荣的 Denodo Platform 是领先的逻辑数据管理平台,能够将数据转化为可信赖的见解和成果,支持企业内所有数据相关举措,包括人工智能和自助服务。 借助该平台,全球各行业的 Denodo 客户仅用三分之一的时间便可交付值得信赖的 AI 就绪和业务就绪数据,性能表现比单独使用数据湖仓或其他主流数据平台高出 10 倍。 欲了解更多信息,请访问 denodo.com。

