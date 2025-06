Denodo 大學挑戰賽現已開放報名：以數據與 AI 改變現實世界

挑戰賽號召所有學生運用免費易用的數據管理和 AI 工具,展示數據管理技能,推動社會變革

帕羅奧圖,加州, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 數據管理領域的領導公司 Denodo 宣布,培育學生成為數據和分析領域未來領袖的 Denodo 學術計劃,現已開放下一屆大學挑戰賽(以數據與 AI 改變現實世界 (Data and AI for Real-World Impact))的報名,截止日期為 11 月 16 日。

Denodo 學術計劃透過虛擬的自學培訓單元、現場研討會、Denodo Platform 試用版本以及 Denodo AI SDK,為學生做好準備。 Denodo 學術計劃於 2023 年推出首屆大學挑戰賽。

Denodo 深信人工智能 (AI) 的變革力量,因此本屆 Denodo 大學挑戰賽著重開發具明顯影響力的創新 AI 驅動解決方案,展示先進的數據管理和 AI 如何推動有意義的實際創新,以及解決社會和經濟挑戰的新途徑。

自 2024 年 11 月推出 Denodo Platform 9.1 以來,Denodo 平台新增了簡化開發 AI 應用程式的強大功能:Denodo Assistant 能自動執行關鍵數據工程任務,提供情境化見解和智能建議;而 Denodo AI SDK 則可處理數據嵌入、轉換和編排等流程,讓開發人員可以更專注成果產出。

是次挑戰賽涵蓋數據項目的典型階段:「整合」、「管理」和「交付」。 在「整合」階段,參賽者將使用 Denodo Express( Denodo 平台免費版本)連接數據集,並創建已連接數據的虛擬視圖。 在「管理」階段,參賽者需針對該等視圖建立數據治理規則,並著手規劃其 AI 解決方案的設計。 最後,在「交付」階段,參賽者需實際應用 AI 解決方案來應對挑戰。 評分重點將在於參賽者能否以最有效率的方式整合、管理並交付數據,以開發能解決實際問題的 AI 解決方案。

Denodo 技術總監 Alberto Pan 表示:「透過 Denodo 平台,開發人員可以流暢地建立強大的 AI 應用程式,省卻傳統數據準備方面的繁瑣程序。 是次大學挑戰賽是個令人振奮的機會,見證學生將會開發的創新解決方案。 我非常期待看到他們如何運用我們的工具來推動對現實世界的影響,並展示 AI 的變革力量。」

表現最優秀的三支隊伍以及參賽隊伍最多的大學將會獲得獎品。 優勝團隊成員將可在六個月內無限次隨選參加 Denodo 培訓課程和認證考試(價值高達 7,000 美元),並可獲專屬的 Denodo 優勝者徽章向潛在僱主證明專業技能,以及受邀協助 DataFest 等當地 Denodo 活動 。

關於 Denodo

Denodo 是數據管理領域的領導公司。 屢獲殊榮的 Denodo 平台是領先的邏輯數據管理平台,可將數據轉化為可靠的見解和成果,適用於整個企業所有與數據相關的計劃 (包括人工智能和自助服務)。 Denodo 的客戶遍布全球各行各業,僅用三分之一的時間就可以交付適用於人工智能和商業的可靠數據,相關性能比單獨使用湖倉和其他主流數據平台高出 10 倍。 欲了解更多資訊,請瀏覽 denodo.com。

