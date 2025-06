אתגר האוניברסיטה של Denodo יצא לדרך: דאטה ובינה מלאכותית להשפעה על העולם האמיתי

האתגר קורא לכל הסטודנטים להציג יכולות ניהול נתונים בעזרת כלי ניהול נתונים ובינה מלאכותית, שמסופקים בחינם וקלים לשימוש, כדי לחולל שינוי חברתי

פאלו אלטו, קליפורניה, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Denodo , מובילה בניהול נתונים, הודיעה כי Denodo Academic Program, המכשירה סטודנטים במטרה שיהיו מובילים עתידיים בתחום הדאטה והאנליטיקה, פתחה את ההרשמה לאתגר האוניברסיטה הבא, דאטה ובינה מלאכותית להשפעה על העולם האמיתי. ההרשמה תיסגר ב-16 בנובמבר.

Denodo Academic Program מכשירה את הסטודנטים באמצעות מודולי הכשרה וירטואליים שמיועדים ללמידה בקצב אישי, סדנאות עבודה חיות, ניסיונות הרצה של Denodo Platform ו-Denodo AI SDK. Denodo Academic Program השיקה את אתגר האוניברסיטה שלה ב-2023.

מכיוון ש-Denodo מאמינה בכוח השינוי של הבינה המלאכותית (AI), אתגר האוניברסיטה הנוכחי של Denodo מתמקד בפיתוח פתרונות חדשניים מונעי ידי בינה מלאכותית שיוכיחו את היכולת להשפיע, המציגים כיצד ניהול נתונים מתקדם ובינה מלאכותית יכולים להניע חדשנות משמעותית בעולם האמיתי וגישות חדשות לפתרון אתגרים חברתיים וכלכליים.

מאז שחרור Denodo Platform 9.1 בנובמבר 2024, Denodo Platform כוללת יכולות חדשות וחזקות המפשטות את הפיתוח של יישומי בינה מלאכותית: Denodo Assistant, אשר הופכת משימות מפתח של הנדסת נתונים לממוכנות ומספקת תובנות והמלצות חכמות מבוססי הקשר, ו-Denodo AI SDK, המטפלת בתהליכים כגון הטמעת נתונים, המרה ותיאום, כך שמפתחים יכולים להתמקד בצורה ישירה יותר בתוצאות.

אתגר זה מקיף את השלבים האופייניים בפרויקט נתונים: שילוב, ניהול ומסירה. בשלב האינטגרציה, המשתתפים ישתמשו ב- Denodo Express , הגרסה החינמית של פלטפורמת Denodo, כדי לחבר את מערכי הנתונים ולהתחיל ליצור תצוגות וירטואליות של הנתונים המחוברים. בשלב הניהול, המשתתפים יתחילו לבנות כללי פיקוח על נתונים סביב תצוגות אלה, ויתחילו למפות עיצוב עבור פתרון הבינה המלאכותית שלהם. לבסוף, בשלב המסירה, המשתתפים יפעילו את פתרון הבינה המלאכותית כדי לפתור את האתגר. המשתתפים יישפטו על פי יכולתם לשלב, לנהל ולספק את הנתונים בצורה היעילה ביותר, כדי לבנות פתרון בינה מלאכותית שפותר בעיה בעולם האמיתי.

"עם פלטפורמת Denodo, מפתחים יכולים ליצור בצורה חלקה יישומי AI רבי עוצמה ללא המכשולים הרגילים של הכנת נתונים", אמר אלברטו פאן (Alberto Pan), מנהל הטכנולוגיה הראשי ב-Denodo. "אתגר האוניברסיטה הזה הוא הזדמנות מרגשת לחזות בפתרונות החדשניים שהסטודנטים יפתחו. אני להוט לראות כיצד הם ממנפים את הכלים שלנו כדי להניע השפעה בעולם האמיתי ולהציג את הכוח משנה המשחק של הבינה המלאכותית".

פרסים יוענקו לשלושת הצוותים בעלי הביצועים הטובים ביותר, כמו גם לאוניברסיטה המשתתפת עם מספר הקבוצות הגבוה ביותר. חברי הצוות המנצח יקבלו גישה לקורסי הכשרה ובחינות הסמכה ללא הגבלה לפי דרישה של Denodo למשך שישה חודשים, בשווי של עד 7,000 דולר, תג זוכה בלעדי של Denodo - המתקשר מיומנות למעסיקים פוטנציאליים - והזמנה לסייע באירוע Denodo מקומי, כגון DataFest .

אודות Denodo

Denodo היא חברה מובילה בתחום של ניהול נתונים. פלטפורמת Denodo עטורת הפרסים היא הפלטפורמה המובילה לניהול נתונים לוגיים המספקת נתונים בשפה עסקית, במהירות של העסק, עבור כל היוזמות הקשורות לנתונים ברחבי הארגון, כולל בינה מלאכותית ושירות עצמי. לקוחותיה של Denodo בכל התעשיות ברחבי העולם סיפקו נתונים אמינים, מוכנים לשימוש בבינה מלאכותית ובעסקים, בשליש מהזמן ועם ביצועים טובים עד פי עשרה בהשוואה לפלטפורמות נתונים מרכזיות אחרות בלבד. לקבלת מידע נוסף, בקרו באתר denodo.com.

למידע נוסף – מדיה:

pr@denodo.com

