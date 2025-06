Valg til Equinors styre

Bedriftsforsamlingen i Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR) har i møte 2. juni 2025 valgt Dawn Summers som nytt medlem av styret i Equinor ASA.

Jon Erik Reinhardsen ble gjenvalgt som styreleder, Anne Drinkwater som nestleder og i tillegg ble Finn Bjørn Ruyter, Haakon Bruun-Hanssen, Mikael Karlsson, Fernanda Lopes Larsen og Tone Hegland Bachke gjenvalgt som medlemmer til styret i Equinor ASA. Nåværende medlem Jonathan Lewis vil tre ut av styret fra 30. juni 2025. Dawn Summers er valgt som nytt medlem til styret i Equinor ASA.

Valget av aksjonærrepresentanter til Equinors styre er gjort med virkning fra 1. juli 2025, med unntak av Dawn Summers som er valgt inn fra 1. september 2025. Alle velges med virkning frem til neste ordinære valg av medlemmer til styret i juni 2026.

Bedriftsforsamlingen har videre gjenvalgt Hilde Møllerstad som ansattrepresentant og valgt Frank Indreland Gundersen og Geir Leon Vadheim som nye ansattrepresentanter til styret i Equinor ASA. Som varamedlemmer for de ansattrepresenterte medlemmene i styret er følgende personer valgt: Anette Heggholmen, Terje Werner Hansen og Hans Einar Haldorsen.

Valget av ansattrepresenterte medlemmer til styret er gjort med virkning fra 1. juli 2025 og gjelder inntil neste ordinære valg av styrets ansattrepresenterte medlemmer i 2027.

Kontaktpersoner:

Nils Morten Huseby, leder av valgkomiteen

Forespørsler formidles gjennom informasjonsdirektør i Equinor,

Sissel Rinde, +47 412 60 584

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

