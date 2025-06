De grands noms et de nouveaux visages dans les productions originales canadiennes de Rogers Sports & Média sur HGTV et Food Network 

– Rogers Sports & Média présente une nouvelle série originale canadienne de Drew et Jonathan Scott de Property Brothers sur HGTV –



– La populaire émission Home Town Takeover sur HGTV atterrit au nord de la frontière avec Home Town Takeover Canada –



– Les célébrités style de vie d’ici April Julian, Andy Hay, Colin et Justin, David Rocco, Dina Pugliese, Emily Michelle, Sarah Keenleyside et Sarah Richardson sont en vedette dans une nouvelle programmation canadienne –



– Onze nouveaux titres canadiens originaux et plus de 115 heures de contenu feront leur entrée sur Food Network et HGTV, en plus d’être accessibles en diffusion continue sur Citytv+ –

TORONTO, 02 juin 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans la foulée de ses investissements de 7 milliards de dollars dans le contenu canadien effectués au cours de la dernière décennie, Rogers a dévoilé aujourd’hui sa nouvelle programmation originale canadienne pour les réseaux spécialisés HGTV et Food Network.



« C’est pour nous une grande fierté de collaborer avec un formidable groupe de personnalités et de partenaires de production canadiens afin d’offrir près de 120 heures de programmation non scénarisée originale présentant de grands noms bien connus et de nouvelles voix, a déclaré Kale Stockwell, directeur de la programmation originale, Rogers Sports & Média, à la veille du dévoilement de la programmation à venir qui aura lieu demain. Qu’il s’agisse de rénos, de créations culinaires spectaculaires ou de design d’intérieur inspirants, cette programmation robuste et concurrentielle s’appuie sur ce qui rend HGTV et Food Network si populaires auprès du public et offre des occasions uniques aux annonceurs. »



À compter de l’automne 2025, les nouveaux titres sur Food Network, HGTV et Citytv+ comprennent notamment Andy East Coast Kitchen Crawl, Bake Master Battle, Come Dine with Me Canada, David Rocco’s Eating Dirty, The County mettant en vedette Sarah Keenleyside, Small Town Escapes with Colin & Justin, en plus d’un nouveau projet avec Sarah Richardson dont les détails seront annoncés au cours des prochains mois.



Rogers Sports & Média innove avec Scott Brothers Entertainment

Rogers Sports & Média travaillera à une nouvelle émission avec Drew et Jonathan Scott de Property Brothers et leur entreprise de production, Scott Brothers Entertainment. Le dynamique duo de la rénovation résidentielle et de l’immobilier sera en vedette dans la nouvelle série de HGTV Property Brothers : Commitment Issues (titre provisoire), dont la première aura lieu en 2026.

« En tant que natifs de Vancouver, le Canada occupe une place spéciale dans notre cœur et nous nous efforçons constamment de rendre nos émissions accessibles au public canadien, ont affirmé Drew et Jonathan Scott. C’est emballant de travailler avec Rogers pour étendre notre offre à ce marché et nous pensons que le public adorera notre nouveau contenu à venir, notamment la nouvelle série Property Brothers : Commitment Issues, dans laquelle nous aidons les personnes hésitantes à s’engager dans l’achat d’une maison en la transformant en espace de rêve. »

« Drew et Jonathan Scott sont des vedettes du contenu style de vie à la télé. Ils ont cette incroyable capacité de susciter l’intérêt du public et de l’inspirer grâce à leur personnalité à laquelle on peut s’identifier et à leur expertise, a déclaré Kale Stockwell. Nous avons hâte d’offrir plus de contenu des Property Brothers aux Canadiens et Canadiennes l’année prochaine grâce à leurs nouvelles séries sur HGTV. »



Bientôt dans une ville près de chez vous

L’émission Home Town Takeover Canada, mettant en vedette Ben et Erin Napier, couple adoré du public et expert des rénos et du design intérieur, ainsi qu’un talent canadien qui n’a pas encore été nommé, complète la programmation concurrentielle du nouveau contenu original canadien. Fidèle au format qui a connu un grand succès aux États-Unis, la nouvelle série offrira une bonne dose d’amour à une petite ville quelque part au Canada et insufflera une nouvelle vie à la communauté choisie. Les endroits, les personnes à l’animation et les détails de la diffusion seront annoncés au cours des prochains mois.

Voici les renseignements sur les émissions :

HGTV

Home Town Takeover Canada

(8 x 60 / RTR Media / en production en 2026)

Cette inspirante et divertissante série riche en émotions est inspirée du succès américain du même nom. Home Town Takeover Canada présente la revitalisation complète de petites villes, transformant les résidences, les entreprises et les espaces publics.



Property Brothers: Commitment Issues (titre provisoire)

(14 x 60 / Scott Brothers Entertainment, Warner Bros. Discovery / en production à l’été et à l’automne 2025)

Dans ce nouveau format d’une heure, Drew et Jonathan Scott, duo favori des fans de HGTV, aident des propriétaires à prendre des décisions éclairées en toute confiance lors de l’achat de leur résidence de rêve. Une fois qu’ils ont aidé les propriétaires à acheter leur maison de rêve, ils mènent le processus de rénovation afin de la transformer en leur espace de vie permanent.



Small Town Escapes with Colin & Justin

(20 x 30 / Ocean Entertainment / en production à l’été et à l’automne 2025)

Colin et Justin, dynamique duo du design, ont quitté la grande ville pour s’installer dans une petite ville de la Nouvelle-Écosse il y a cinq ans, ce qui a transformé leur vie. Maintenant, dans ce nouveau format d’exploration de trois maisons, ils réalisent les rêves de personnes qui cherchent à s’évader dans une petite ville et à acheter leur propre coin de paradis.



The Emily Michelle Project

(8 x 60 / Scott Brothers Entertainment / en production à l’été 2025)

Un nouveau regard sur la rénovation de maisons, où la designer d’intérieur Emily Michelle intervient pour aider les propriétaires à réaliser leurs maisons de rêve sans se ruiner. Joignez-vous à Emily Michelle dans son monde de chasse aux aubaines, d’épargne et de bricolage pour célébrer les grands changements que vous pouvez apporter avec la vision et l’expertise appropriées.



The County

(10 x 60 / RTR Media / en production à l’été 2025)

Sarah Keenleyside, designer et vedette de HGTV Canada, a déraciné sa famille de Toronto pour l’amener dans le comté de Prince Edward, en Ontario afin de bâtir de toutes pièces son entreprise de construction et de design résidentiels. Elle conçoit des endroits de rêve dans des petites villes avec un grand charme pour elle-même et pour les autres dans cette nouvelle série documentaire.

Top of the Block

(40 x 30 / Scott Brothers Entertainment / en production à l’été 2025)

Dans cette toute nouvelle série sur l’immobilier, des propriétaires se livrent concurrence pour prouver que leur maison est la meilleure du quartier. Chaque épisode mettra en vedette des spécialistes chevronnés qui évaluent les maisons en fonction de leur conception, de leur créativité et de leur potentiel comme investissement, couronnant ensuite le gagnant ou la gagnante du prix Top of the Block! Top of the Block est distribuée par Cineflix Rights.

Food Network

Andy’s East Coast Kitchen Crawl

(12 x 30 / Proper Television / en production à l’été 2025)

Joignez-vous au chef et vedette des médias sociaux Andy Hay (finaliste de MasterChef Canada) alors qu’il explore l’essence de la scène culinaire de la côte Est, une cuisine à la fois. Qu’il s’agisse de homardier, de cabanes à palourdes, de fermes ou d’établissements cinq étoiles, Andy s’en inspire pour rapporter des idées dans sa cuisine de Halifax où il crée des recettes qui plaisent à toute la famille.



Bake Master Battle

(8 x 60 / en production en août 2025)

À vos fours! La personnalité télévisuelle canadienne Dina Pugliese prend les rênes de Bake Master Battle, un concours de pâtisserie aux enjeux élevés avec trois équipes de chefs pâtissiers et pâtissières d’expérience qui s’affrontent et présentent leur talent dans une série de défis palpitants et festifs axés sur des thèmes saisonniers (Halloween, temps des Fêtes, printemps). Aux côtés de Dina à titre de juge en chef, on retrouve April Julian, virtuose des pâtisseries trompe-l’œil (Is It Cake? sur Netflix).



Come Dine With Me Canada

(60 x 30 / Blink49 Studios / en production à l’été 2025)

Cinq cuisinomanes reçoivent des gens à souper chez eux pour démontrer leurs compétences culinaires et ainsi impressionner leurs adversaires. Chaque soir, les chefs évaluent les plats, et le pointage le plus élevé à la fin de la semaine remporte un prix en argent. Que la compétition commence!



David Rocco’s Eating Dirty

(13 x 30 / Rockhead Entertainment / en postproduction)

Joignez-vous au célèbre chef David Rocco alors qu’il entame un voyage audacieux sous le signe de la gourmandise dans de grands centres dynamiques, de charmantes petites villes et des villages côtiers en Italie. Du chaos coloré de Naples aux coins cachés de Florence, en passant par les rues ensoleillées de Sicile, David se laisse guider par son appétit. Chaque épisode est une célébration des grandes saveurs, de la richesse des cultures et des péchés mignons. David Rocco’s Eating Dirty n’est pas qu’une émission culinaire, ce n’est pas non plus qu’une émission de voyage, c’est une célébration à la fois de la culture, du chaos et de la joie pure et sans compromis de manger copieusement.

Ces émissions emballantes s’ajoutent aux épisodes les plus récents et aux dernières saisons de la programmation américaine la plus populaire, comme Beat Bobby Flay, Chopped (sur Food Network) et Celebrity IOU, Home Town ainsi que Rock The Block (sur HGTV), et peuvent toutes être regardées par l’entremise de certains fournisseurs de services de télévision canadiens ou en continu sur Citytv+. Si vous n'avez pas ces chaînes, communiquez avec votre fournisseur de services de télévision.



À propos de Rogers Sports & Média

Rogers Sports & Média est une entreprise diversifiée évoluant dans les domaines du sport et du contenu qui, chaque mois, rejoint plus de 30 millions de Canadiens et Canadiennes. Le portefeuille bien diversifié de contenu média de l’entreprise comprend plus de 50 stations de radio, 67 chaînes de télévision communautaire, 31 chaînes de télévision traditionnelles et spécialisées, une présence dans le commerce électronique et plus encore. Rogers Sports & Média offre un divertissement unique par l’entremise de sa gamme de marques renommées : HGTV, Food Network, Bravo, Citytv, Citytv+, Discovery, ID, OMNI Television, FX, TSC, Breakfast Television, 98.1 CHFI, KiSS, CityNews et Sportsnet : le 1er réseau des sports au pays. Rogers Sports & Média est une filiale de Rogers Communications Inc. (TSX, NYSE : sous le symbole RCI. Visitez le rogerssportsandmedia.com.

