Biognosys lanza Spectronaut 20 y SpectroMine 5, estableciendo un nuevo hito en la inmunopeptidómica

ZÚRICH y BOSTON, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Biognosys, líder mundial en soluciones de proteómica basadas en espectrometría de masas, ha anunciado el lanzamiento de Spectronaut® 20 y SpectroMine™ 5 en la convención anual ASMS de 2025, que tendrá lugar del 1 al 5 de junio en Baltimore, Maryland. Estos importantes desarrollos de software suponen un avance tecnológico significativo en el rendimiento de la búsqueda inespecífica, la inmunopeptidómica y los flujos de trabajo de proteómica compatibles con la nube.

El núcleo de estos nuevos lanzamientos lo constituye Kuiper, el innovador motor de búsqueda de Biognosys, basado en modelos de predicción patentados y especialmente optimizados para búsquedas inespecíficas. Kuiper bate marcas en la identificación de péptidos, especialmente en el ámbito de las aplicaciones inmunopeptidómicas.

Características principales de Spectronaut® 20:

Hasta un 80 % más de identificaciones de péptidos en los flujos de trabajo inmunopeptidómicos de HLA de clase I

en los flujos de trabajo inmunopeptidómicos de HLA de clase I Procesamiento acelerado gracias a las mejoras de directDIA ® en el tiempo de ejecución

Mayor precisión cuantitativa para los datos timsTOF mediante algoritmos sensibles a la movilidad iónica

para los mediante algoritmos sensibles a la movilidad iónica Ampliación de las opciones relativas a la tasa de descubrimiento falso y el control de calidad

Mejora de la visualización de los datos , compatibilidad con Linux y compatibilidad con la nube

, y Disponible en Bruker ProteoScape™, lo que amplía sus capacidades para la inmunopeptidómica y el análisis de modificaciones postraduccionales

Kuiper también es el motor de SpectroMine™ 5, el último lanzamiento de Biognosys para la proteómica basada en la adquisición dependiente de datos (DDA), que ha mejorado visiblemente su rendimiento en la identificación. Gracias a la nueva compatibilidad con Linux, SpectroMine se une a Spectronaut para facilitar el análisis de datos proteómicos de elevada productividad en la nube y en entornos computacionales de alto rendimiento, lo que permite lograr unos flujos de trabajo de investigación escalables de última generación.

Las aplicaciones del software de última generación de Biognosys se presentarán en varios pósteres científicos, en dos seminarios matutinos y en talleres participativos. Estos incluyen dos presentaciones en colaboración con Greywolf Therapeutics sobre los flujos de trabajo de la inmunopeptidómica avanzada, así como la contribución a un taller sobre buenas prácticas para elaborar informes de datos obtenidos mediante la adquisición independiente de datos (DIA).

Además, Biognosys presentará su última innovación tecnológica, el sistema de enriquecimiento P2, una sólida tecnología de procesamiento del plasma basada en nanopartículas que ofrece una profundidad, reproducibilidad y rendimiento sin precedentes en el campo de la proteómica plasmática. El sistema P2, que se presentó inicialmente en la convención ASMS de 2024, se mostrará en un nuevo póster científico y en una presentación a cargo de colaboradores de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Su investigación, que demuestra la aplicación práctica del P2, consiste en un estudio clínico para descubrir biomarcadores circulantes que permitan avanzar la detección temprana de enfermedades neurodegenerativas.

Además, se ha invitado a Biognosys a dar una presentación oral sobre Proteoverse® Digital Proteome, el atlas de la expresión del proteoma propiedad de la empresa, que abarca múltiples especies y tejidos. Esta herramienta, una de las más exhaustivas de su categoría, ofrece información valiosa sobre el panorama proteómico en humanos y especies preclínicas, lo que respalda la investigación de vanguardia para el descubrimiento de fármacos y la ciencia traslacional.

«La inmunopeptidómica resulta esencial para comprender cómo nuestros tratamientos están ayudando a los pacientes de manera significativa. Spectronaut 20 nos permite aprovechar los conjuntos de datos complejos con mayor rapidez y profundidad, lo que nos proporciona información fundamental sobre la modulación del antígeno CMH-I y sus consecuencias en el reconocimiento inmunitario», comentó Daniel Green, doctor y director de Bioinformática de Greywolf Therapeutics.

«El sistema de enriquecimiento P2 de Biognosys se transfirió sin problemas a nuestro laboratorio del Broad Institute. Nos han impresionado la claridad y la solidez de los protocolos, así como el excepcional rendimiento de la tecnología en nuestros conjuntos de muestras», afirmó Steven A. Carr, doctor y director sénior de Proteómica y científico del Broad Institute del MIT y Harvard.

Para obtener más información sobre la participación de Biognosys en la convención científica ASMS de 2025, visite el siguiente enlace: https://biognosys.com/conferences/73rd-asms-conference-2025/

Acerca de Spectronaut®

Spectronaut es el software insignia de Biognosys, que ofrece el análisis de datos para proteómica basada en la espectrometría de masas (MS) con adquisición independiente de datos (DIA). El software emplea algoritmos de búsqueda avanzada e inteligencia artificial (IA) para traducir datos en conocimientos prácticos para la investigación en ciencias de la vida. Spectronaut permite la cuantificación reproducible y precisa de miles de proteínas en un solo experimento y proporciona información multidimensional sobre la expresión, función y estructura de las proteínas en todas las principales especies biológicas y tipos de muestras. Para obtener más información, visite www.spectronaut.com

Acerca de Biognosys

Biognosys es una empresa líder en investigación por contrato (CRO) especializada en servicios de proteómica para la I+D en fases iniciales hasta el seguimiento de biomarcadores en ensayos clínicos. En colaboración con las empresas biotecnológicas y farmacéuticas más innovadoras del mundo, Biognosys utiliza tecnologías exclusivas patentadas y espectrometría de masas de alta resolución para cuantificar miles de proteínas con una precisión, profundidad y rendimiento sin igual. Con laboratorios cerca de Zúrich (Suiza) y Boston (Massachusetts), Biognosys combina la experiencia científica y la proteómica de nueva generación para acelerar el descubrimiento y el desarrollo de fármacos, y apoya la investigación traslacional y preclínica, así como los ensayos clínicos para la medicina de precisión. Para obtener más información, visite www.biognosys.com

Contacto de prensa

Kristina Beeler, doctora

y directora de Desarrollo de Productos y Marketing

kristina.beeler@biognosys.com

