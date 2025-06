Falcon Luxe ขยายการให้บริการเช่าเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวแบบบล็อกชั่วโมงบิน

ดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Luxe ซึ่งเป็นแผนกเช่าเหมาลำส่วนตัวของ Falcon โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Alex Group Investment ประกาศความพร้อมในการให้บริการเที่ยวบินเจ็ตส่วนตัวแบบบล็อกชั่วโมงบิน

แนวคิดนี้เรียบง่าย นั่นคือ ลูกค้าสามารถซื้อจำนวนชั่วโมงบินล่วงหน้าและนำชั่วโมงบินออกมาใช้ได้ตามต้องการ ทำให้เพลิดเพลินไปกับการเข้าใช้บริการฝูงบินของ Falcon ได้ก่อนใคร การมีชั่วโมงบินที่บล็อกไว้แล้วทำให้ไม่จำเป็นต้องขอใบเสนอราคาสำหรับแต่ละเที่ยวบิน หรือไม่จำเป็นต้องจัดการขั้นตอนการจองที่ซ้ำซาก

บริการแบบบล็อกชั่วโมงบินได้รับความนิยมมากขึ้นในบรรดาบุคคลและองค์กรที่แสวงหาวิธีบินที่ปฏิบัติได้จริงและเชื่อถือได้ โดยมีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่จัดเที่ยวบินบ่อยครั้ง นับเป็นการเสนอทางเลือกอันชาญฉลาดยิ่งขึ้นที่มาพร้อมกับความโปร่งใสด้านต้นทุนและการรับประกันความพร้อมบริการ

บริการแบบบล็อกชั่วโมงบินของ Falcon Luxe ให้ความเรียบง่ายและความสะดวกสบาย ลูกค้าจะได้ทราบว่าบริการมีอะไรบ้าง สามารถบินได้เมื่อใด และได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องทุกครั้งที่เดินทาง

“ทุกวันนี้ผู้คนต้องการให้การบินเป็นเรื่องง่าย” นาย Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene ผู้ก่อตั้งและประธานบริษัท Alex Group Investment กล่าว “บริการแบบบล็อกชั่วโมงบินคือวิธีที่เราทำให้เรื่องนั้นเกิดขึ้นได้ คุณไม่ต้องคิดเรื่องความพร้อมบริการ ราคา หรืองานเอกสารทุกครั้ง คุณแค่บินเมื่อคุณต้องการ และมันก็ได้ผล"

Falcon Luxe ยังคงปรับบริการของตนอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไปของนักเดินทาง โดยมอบโซลูชันแบบยืดหยุ่นในการเดินทางด้วยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวซึ่งทำให้ผู้คนมีวิธีบินที่ง่ายดาย

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฝูงบิน Falcon Luxe โปรดไปที่ Falcon Luxe | Our fleet - Falcon

เกี่ยวกับ Falcon

Falcon เป็นผู้ให้บริการด้านการบินระดับพรีเมียม ที่นำเสนอบริการแบบครบวงจรสำหรับทุกความต้องการด้านการบินของคุณ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ flyfalcon.com, Instagram และ LinkedIn

ติดต่อสอบถามด้านสื่อ

Ines Nacerddine

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดด้านการบิน

Alex Group Investment

อีเมล: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

