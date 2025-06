Falcon Luxe, 블록형 시간 요금제 제시하며 개인 제트기 전세 서비스 확대에 나서

두바이, 아랍에미리트공화국, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 알렉스 그룹 인베스트먼트 (Alex Group Investment)의 계열사인 Falcon의 개인 전세기 사업부인 Falcon Luxe가 블록형 시간 요금제 (block hours: 선불형 번들 요금제)로 개인 제트기 비행 이용이 가능하다고 발표했다.

이 요금제의 개념은 간단하다. 고객이 원하는 비행 이용 시간을 정해 이를 사전 구매하고 필요에 따라 해당 시간에서 인출하여 Falcon의 비행기를 우선적으로 이용할 수 있게 되는 시스템이다. 이 같은 요금제를 사용하면 모든 항공편에 대해 견적을 요청하거나 반복적인 예약 절차를 처리할 필요가 없다는 장점이 있다.

블록형 시간 요금제는 실용적이고 신뢰할 수 있는 비행 방법을 모색하는 개인과 조직에게 점점 인기를 얻고 있다. 특히 자주 항공편을 예약하는 기업에게 유용하며, 비용 투명성과 가용성을 보장하는 더 스마트한 대안을 제공하고 있다.

Falcon Luxe의 블록형 시간 요금제는 단순하면서도 편리하다는 장점을 제공한다 고객은 무엇이 포함되어 있는지, 언제 비행할 수 있는지 알 수 있으며 여행할 때마다 일관된 지원을 받을 수 있다.

알렉스 그룹 인베스트먼트의 설립자 겸 회장인 Sultan Rashit Rashit Al Shene은 “오늘날 사람들은 보다 간편한 방식의 비행을 선호한다.”고 밝혔다. 그는 이어 "블록형 시간 요금제는 이를 실현하는 우리의 방식이다. 매번 이용 가능 여부, 가격, 서류 작업을 고려할 필요가 없다. 필요할 때 비행 서비스를 이용하기만 하면 되는 것"이라며 해당 서비스의 편의성을 강조하였다.

Falcon Luxe는 여행객의 진화하는 기대치를 충족하기 위해 서비스를 지속적으로 조정하여 사람들의 비행 방식을 간소화하는 유연한 개인 제트기 여행 솔루션을 제공하고 있다.

Falcon Luxe 기단에 대한 자세한 내용은 Falcon Luxe | Our fleet - Falcon을 참조하시기 바랍니다.

Falcon 소개

Falcon은 최고의 항공 서비스 제공업체로, 모든 항공 관련 요구 사항을 충족하는 원스톱 쇼핑을 제공하고 있다. flyfalcon.com , Instagram , LinkedIn 에서 보다 자세한 정보를 확인해 보세요.

언론 문의

Ines Nacerddine

Director of Marketing - Aviation

Alex Group Investment

Email: ines.nacerddine@alexgroupinvestment.com

본 보도자료 관련 사진은 하단 링크를 통해 이용이 가능합니다

http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0fcfbb3-a6b6-4d54-8829-6b33c87e2a9a

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.