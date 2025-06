Falcon Luxe Memperluaskan Tawaran Sewa Jet Peribadi dengan Akses Jam Blok

DUBAI, Emiriah Arab Bersatu, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Falcon Luxe, bahagian sewaan peribadi Falcon yang merupakan sebahagian daripada Alex Group Investment, mengumumkan ketersediaan akses penerbangan jet peribadi dengan jam blok.

Konsepnya mudah: pelanggan terlebih dahulu membeli sejumlah jam penerbangan dan menggunakannya mengikut keperluan sambil menikmati akses keutamaan kepada armada Falcon. Dengan sistem jam blok, mereka tidak perlu meminta sebut harga untuk setiap penerbangan atau melalui prosedur tempahan yang berulang.

Jam blok semakin popular dalam kalangan individu dan organisasi yang mencari cara penerbangan yang praktikal dan boleh dipercayai. Ia adalah pilihan yang bijak bagi syarikat yang sering mengatur penerbangan, menawarkan ketelusan kos dan ketersediaan yang terjamin sebagai alternatif yang lebih efisien.

Jam blok Falcon Luxe menawarkan kemudahan dan kesederhanaan. Pelanggan tahu perkara yang disertakan, bila mereka boleh terbang dan menerima sokongan yang konsisten setiap kali mereka melakukan perjalanan.

“Hari ini, orang mahukan pengalaman penerbangan yang lebih mudah,” kata Encik Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene, Pengasas & Pengerusi Alex Group Investment. “Jam blok merupakan cara kami merealisasikannya. Anda tidak perlu risau tentang ketersediaan, harga atau urusan dokumen setiap kali anda ingin terbang. Anda hanya terbang apabila perlu dan semuanya berjalan lancar.”

Falcon Luxe terus menyesuaikan perkhidmatannya untuk memenuhi harapan pelancong yang sentiasa berkembang, menawarkan penyelesaian perjalanan jet persendirian yang fleksibel yang memudahkan cara orang terbang.

Perihal Falcon

Falcon merupakan penyedia perkhidmatan penerbangan terkemuka, menawarkan perkhidmatan sehenti untuk semua keperluan penerbangan anda.

