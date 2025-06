ファルコン･リュクス (Falcon Luxe)、プライベートジェットチャーターサービスを拡大してブロックアワー契約での利用を可能に

アラブ首長国連邦ドバイ発, June 02, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- アレックス・グループ・インベストメント (Alex Group Investment) の傘下にあるファルコンのプライベートジェットチャーター部門であるファルコン・リュクスは、ブロックアワー契約でのプライベートジェットフライト利用を可能にすると発表した。

仕組みは単純で、お客様は、一定数のフライト時間を購入し、必要に応じてその時間を充当する方法でファルコンの航空機を優先的に利用できる。 ブロックアワー契約なら、フライトごとの見積もり依頼や、予約手続きの繰返しは不要。

ブロックアワー契約は、実用的で確実なフライトを希望する個人や組織から好評を得ている。 明瞭な料金と利用保証でよりスマートなフライトを実現できるブロックアワー契約は、特に、頻繁なフライト手配が必要な企業にとって有益な選択肢である。

ファルコン・リュクスのブロックアワー契約なら、簡単に、都合に応じたフライトの手配が可能。 お客様は、契約内容やフライト可能時期を把握でき、フライトのたびに一貫したサポートを受けることができる。

アレックス・グループ・インベストメントの創設者兼会長であるスルタン・ラシット・アブドゥラ・ラシット・アル・シェネ (Sultan Rashit Abdulla Rashit Al Shene) は次のように述べている。「今の人々はシンプルなフライトを求めています。 ブロックアワー契約は、その実現に資する弊社のサービスです。 この契約なら、フライトのたびに空き状況、料金、必要書類について考える必要がなくなります。 また必要な時だけフライトできるため効果的です。」

ファルコン・リュクスは、高まる旅行者からの期待に応え、人々のライトをより簡素化できる柔軟なプライベートジェット旅行ソリューションを提供できるよう、今後もサービス改善を継続する。

ファルコン・リュクスの航空機に関する詳細については、ファルコン・リュクス | 弊社の航空機 - ファルコンを参照されたい

